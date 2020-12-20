Італія також призупиняє прийом авіарейсів із Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Італійська власта ухвалила рішення заборонити приймати авіарейси з Великої Британії в Італію після того, як на британській території було виявлено новий тип коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє в неділю видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рішення озвучив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо, який заявив, що всі поїздки з Сполученого Королівства в Італію будуть припинені.

Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

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