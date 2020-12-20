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Новини Коронавірус і карантин
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Італія також призупиняє прийом авіарейсів із Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Італія також призупиняє прийом авіарейсів із Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Італійська власта ухвалила рішення заборонити приймати авіарейси з Великої Британії в Італію після того, як на британській території було виявлено новий тип коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє в неділю видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рішення озвучив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо, який заявив, що всі поїздки з Сполученого Королівства в Італію будуть припинені.

Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія слідом за Нідерландами призупиняє пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Велика Британія (5595) карантин (18172) авіасполучення (3071) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Як "неочікувано". І хто ж загубив ті "позиції України в світі"?
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20.12.2020 16:43
+6
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп.. А может это взаимосвязано. Я уж молчу за рашен фуфловакцину.. это вообще " спутник" в один конец. Недаром же Путин на вопрос " почему он не вакцинировался" ответил что он для этого еще сильно молодой.. Смешно в 68 то лет. Значит рашен вакцина годится только 70 плюс для утилизации пенсионеров. ,и он об этом заявил открыто.
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20.12.2020 16:41
+3
Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6817
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20.12.2020 16:41
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вот вам и новый виток изоляции, мировой экономике это никак не на пользу......
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20.12.2020 16:31 Відповісти
великобритания нашла безболезненный, для себя, выход из евросоюза...без выплат. подписей и заверний разных документов...будет уже не до этого
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20.12.2020 16:49 Відповісти
Все в стойло, сидеть по домам и не вякать! Безмозглым особенно.
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20.12.2020 16:31 Відповісти
Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6817
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20.12.2020 16:41 Відповісти
Як "неочікувано". І хто ж загубив ті "позиції України в світі"?
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20.12.2020 16:43 Відповісти
найдите мое сообщение в теме про шмыгаля и 8000. там пост в фейсбуке бабченко.
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20.12.2020 16:45 Відповісти
Избиратели=тупой нарид.
На 5 лет потеряла, или, может, выборы все-же должны быть чаще?
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20.12.2020 17:03 Відповісти
Как кто? Шоколадный и сивочелый.
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20.12.2020 18:06 Відповісти
Вам, хріновим танцюристам, завжди хтось заважає. Чи то пАпередніки, які ввели правило https://wz.lviv.ua/news/391837-nichoho-pro-ukrainu-bez-ukrainy-petro-poroshenko
"Нічого про Україну без України!" , чи ваші ж власні причандалля.
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20.12.2020 18:13 Відповісти
Вы смысл слова "сарказм" знаете?
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20.12.2020 18:41 Відповісти
Тоді, Ок
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20.12.2020 18:47 Відповісти
Зе-влада цього й добивалась: по максимуму знищити міжнародний авторитет України, опустивши нас в першу чергу, нижче росії.
Аж туткоронакриза підкралась непомітно...
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20.12.2020 19:02 Відповісти
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп.. А может это взаимосвязано. Я уж молчу за рашен фуфловакцину.. это вообще " спутник" в один конец. Недаром же Путин на вопрос " почему он не вакцинировался" ответил что он для этого еще сильно молодой.. Смешно в 68 то лет. Значит рашен вакцина годится только 70 плюс для утилизации пенсионеров. ,и он об этом заявил открыто.
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20.12.2020 16:41 Відповісти
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп..----------------------------значить і перша, і друга корона справа рук маньяка.тобто штамми вирощували в лабораторії і заражали людей.
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20.12.2020 17:13 Відповісти
Штовхніть, хто- небуть, велічайшого та його пліснявих "слуг". Чи фуйло дало команду "повременить"?
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20.12.2020 16:44 Відповісти
был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

Так что теперь так и будем жить в вечном карантине?? Дошатают экономику в ноль...фраза про запасаца солью, спичками и консервами кажеца не такой уж и бессмысленной..
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20.12.2020 16:55 Відповісти
Осиновими коляками та набоями...теж не помішає..
😁
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20.12.2020 17:02 Відповісти
Если выявлен новый штамп ковида, то это очень серьезно.
Ведь обычно вакцины рассчитывают на какой-то один штамп. Как это происходит с вакцинами от гриппа. Ведь каждый год- сезон штамп гриппа меняется и вакцина уже другая.
Т.е предыдущая уже не годится.
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20.12.2020 17:02 Відповісти
ковид и грип одне і те саме.
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21.12.2020 01:10 Відповісти
я так понял что эта пауза(карантин) будет минимум до Пасхи - до весны-лета ...готовимся ***..
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20.12.2020 17:04 Відповісти
Це біологічна зброя...
Може і планеті Земля остогидли наші істоти...
😁
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20.12.2020 17:14 Відповісти
Когда Творец увидел стройку Вавилонской башни, он, в гневе, смешал языки, чтобы люди были вынуждены отказаться от своего дерзкого замысла и разселились по всему свету...
По прошествии нескольких тысяч лет люди научились пользоваться Гуглом, социальными сетями, различными переводчиками, и языковая проблема перестала для них существовать. Опять возникла опасность возобновления Вавилонского строительства. Чтобы не допустить этого, всевышний создаёт коронавирус и наделяет его способностьью постоянно мутировать.
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20.12.2020 17:15 Відповісти
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21.12.2020 07:31 Відповісти
Красивая сказка, как версия вообще не походит. Где здесь китайцы, пожирающие сырых летучих мышей?
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21.12.2020 07:37 Відповісти
Интересно, за кого голосовали те, кто пишет "штамп"?
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20.12.2020 17:32 Відповісти
хм??я как правило пишу всё маленькими буками от начала и до конца??(без знакоф препинания) и ничё?? кто хочет всегда правильно прочтёт??(а то что ,,штамп" или ,,штамм"я думаю умный поймёт а дураку этого и не надо(понимать)кроме того может быть ,,банальная опечатка" или клава глюкнула) так что Андрюша забей наштамп или в штамм!!и не заморачивайся!!
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20.12.2020 18:03 Відповісти
Еще в начале пандемии, многие ученые говорили о том, насколько серьезно надо отнестись к этому вирусу. Ранее с подобным не сталкивались. Это очень коварный и сложный механизм, и особую опасность представляет его способность к мутации... Так что все потуги создать вакцину и лекарства могут сходить на нет.
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20.12.2020 18:57 Відповісти
Эта мутация вируса не опасна для здоровья, но очень заразна- такие характеристики,по крайней мере, я слышала. Британцы боятся, что наложится один вирус на другой. Вот-вот чем проблема, тот же самый эффект можно, в принципе, ожидать и от наложения гриппа на ковид - ведь грипп, как сезонное заболевание , тоже никуда не делся.
Закрываются и перестраховываются именно из-за того, что не знают, какими могут быть последствия в конце всей этой истории.
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21.12.2020 07:35 Відповісти
Потуги тих напівграмотних італійських та іспанських міністрів щось вдіяти наводять на думку, що їх статки абсолютно нічим не заслужені. Незрозуміло, як в країні де міністри не мають взагалі вищої освіти, не те, що медичної, де депутати є такі що не вміють писати, ВВП на душу населення в рази більше за наш. Може хтось просто так признаичв, що ці бідні, а ці багаті.
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21.12.2020 01:17 Відповісти
 
 