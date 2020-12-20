Італія також призупиняє прийом авіарейсів із Британії через виявлення там нового штаму COVID-19
Італійська власта ухвалила рішення заборонити приймати авіарейси з Великої Британії в Італію після того, як на британській території було виявлено новий тип коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє в неділю видання The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Рішення озвучив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо, який заявив, що всі поїздки з Сполученого Королівства в Італію будуть припинені.
Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
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На 5 лет потеряла, или, может, выборы все-же должны быть чаще?
"Нічого про Україну без України!" , чи ваші ж власні причандалля.
Аж туткоронакриза підкралась непомітно...
Так что теперь так и будем жить в вечном карантине?? Дошатают экономику в ноль...фраза про запасаца солью, спичками и консервами кажеца не такой уж и бессмысленной..
😁
Ведь обычно вакцины рассчитывают на какой-то один штамп. Как это происходит с вакцинами от гриппа. Ведь каждый год- сезон штамп гриппа меняется и вакцина уже другая.
Т.е предыдущая уже не годится.
Може і планеті Земля остогидли наші істоти...
😁
По прошествии нескольких тысяч лет люди научились пользоваться Гуглом, социальными сетями, различными переводчиками, и языковая проблема перестала для них существовать. Опять возникла опасность возобновления Вавилонского строительства. Чтобы не допустить этого, всевышний создаёт коронавирус и наделяет его способностьью постоянно мутировать.
Закрываются и перестраховываются именно из-за того, что не знают, какими могут быть последствия в конце всей этой истории.