Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Новий різновид коронавірусу COVID-19, який поширюється швидше, був виявлений на південному сході Англії ще у вересні поточного року.

Про це заявила телеканалу Sky news фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії - виконавчого органу МОЗ Великої Британії - доктор Сьюзан Хопкінс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку він (різновид. - Ред.) був знайдений у пацієнта у вересні, сказала доктор Хопкінс, а повний геном був розшифрований у жовтні", - зазначає Sky news.

За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані вогнища нового типу COVID-19 в графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було проінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.

Вона повідомила, що в основному цей тип COVID-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, в Уельсі і Шотландії.

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"Аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували в ПАР, Нідерландах та інших країнах", - додала вона.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після цієї заяви влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.