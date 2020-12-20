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Новини Коронавірус і карантин
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Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Новий різновид коронавірусу COVID-19, який поширюється швидше, був виявлений на південному сході Англії ще у вересні поточного року.

Про це заявила телеканалу Sky news фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії - виконавчого органу МОЗ Великої Британії - доктор Сьюзан Хопкінс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку він (різновид. - Ред.) був знайдений у пацієнта у вересні, сказала доктор Хопкінс, а повний геном був розшифрований у жовтні", - зазначає Sky news.

За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані вогнища нового типу COVID-19 в графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було проінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.

Вона повідомила, що в основному цей тип COVID-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, в Уельсі і Шотландії.

Також читайте: Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня

"Аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували в ПАР, Нідерландах та інших країнах", - додала вона.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після цієї заяви влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

Велика Британія (5595) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Ми ще перший не викашляли. А ковід вже мутував
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20.12.2020 17:24
+12
Пандемия, похоже, не сам этот грипп, вокруг которого взялись накручивать статистику, а е2анутость на этой теме, которая накрыла весь мир. Вот это настоящая пандемия.
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20.12.2020 17:32
+6
бегут в Украину... просят убежища))
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20.12.2020 17:35
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Ми ще перший не викашляли. А ковід вже мутував
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20.12.2020 17:24 Відповісти
Ну так правильно- мутирует .... «птичий» и «свиной» прохлопали - выводы не сделали - получите новый более вирулентный штамм внутри SARS....Выявли только благодаря тому что адаптировался и уже эффективно распространяется- самое важное свойство вируса....
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20.12.2020 17:28 Відповісти
торжество британских ученых
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20.12.2020 18:20 Відповісти
Та шо там брітанскіє, ти кацапскіх зацені :

20 декабря 2020
«В Петербурге заявили об одном проценте свободных коек для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге почти не осталось коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.»

Лахта, шо дійсно в Члєнінградє так?
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20.12.2020 18:28 Відповісти
Ксеніє,Ви ПРАВДУ сказали...На жаль... Але - ПРАВДА,І НІЧОГО, КРІМ ПРАВДИ!
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20.12.2020 18:59 Відповісти
Паника стремительно нарастает…
В воскресенье, 20 декабря, правительство Германии заявило о желании ввести координированный запрет со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.(с)
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20.12.2020 17:24 Відповісти
гарно где то работает лаборатория.. не успевают ученные медики вирусологи микробиологи фармацевты разобраться с одним штампом нате вам обновку.. прям обновление софта у Сяоми.. по воздуху прилетает. А кстати.. вполне фантастически но РЕАЛИЗМОМ выглядит тот момент что вирус Ковид это нано роботы получающие обновление команд по вай фай я понимаю звучит бредово... но кто сказал что такого не может быть априори??? в век технологий профессора Морриати не трудно найти как и парфюма.. идиотов хватает как и гениальных злодиев вселенского масштаба..
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20.12.2020 17:32 Відповісти
политикой это все отдает...
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20.12.2020 18:21 Відповісти
Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Знания порождают печаль (с)
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20.12.2020 17:26 Відповісти
Блин
Фигня какая-го
По всем закона жанра с каждой мутацией вирус должен ослабевать.
Что-то незаметно
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20.12.2020 17:28 Відповісти
Опа Дося- спалился интеллектом))))) Бугагага ....почитай биологию 10 класс «внеклеточные формы жизни» Может поймёшь что.... Скаждой мутацией должен ослабевать)))) что такое мутация знаешь ? И для чего организм мутирует? Трускосоевые)))) Вам чем платят? Тротами?
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20.12.2020 17:32 Відповісти
Тупая кацапотварь отправляется в ВЕЧНЫЙ спам
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20.12.2020 17:34 Відповісти
Москаль?Это из-за того что я пишу на русском? Бугагагга Дося-Ося? Пукан рвёт - а ты хочешь чтобы ещё сильнее порвало? Первооткрывателем вирусов был российский учёный)))))) Рви быстрее книжки на русском языке и кидай под смереку))))) об то москальська наука)))))
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20.12.2020 17:38 Відповісти
ето тебе раша тудей расказала или пупкин твой что руские вирус открили
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20.12.2020 23:58 Відповісти
а почему тебя так порвало свинорус? То что вирусы ослабевают - это неоспоримый факт.
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21.12.2020 01:11 Відповісти
Что-то по эболе это не слишком заметно!
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21.12.2020 07:39 Відповісти
так його смертельність і ослаблюється (бо самі злобні мутаціїї помирають разом з носіями) - посилюється тільки швидкість поширення менш смертельних мутацій
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20.12.2020 18:10 Відповісти
Люди массово бегут из Лондона, все дороги и поезда забиты .
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20.12.2020 17:30 Відповісти
бегут в Украину... просят убежища))
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20.12.2020 17:35 Відповісти
Зезеля всех пустит.
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20.12.2020 17:40 Відповісти
может
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20.12.2020 18:23 Відповісти
Что правда, то правда... Вот еще один хитрый "жук" возвращается в свой украинский офис по ограблению страны, а дом у него там, в туманном Альбионе... Время 17:45, FlightRadarНовая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 2035
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20.12.2020 17:48 Відповісти
Он опасности не представляет - быстро здрыснул и закроется в своей резиденции Конче Заспы...Новый штамм просто сильнее распространяется.... по летальности такойже ..... геном не сильно отличается от исходного ..... Основная угроза Ковид - возрастной организм и хронические заболевания( иммаунологического характера)))) Читаем книжки - учим биологию....
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20.12.2020 17:56 Відповісти
Та я ж не про себя, про "жука", все таки быстрее к неньке...
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20.12.2020 18:03 Відповісти
щас повалят. там на учебе много балбесов наших
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20.12.2020 18:24 Відповісти
Ага 2 соечолых не в могелянке))))
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20.12.2020 18:46 Відповісти
То "шоб не было для них поблажек" в Украине. Лохов такие "доводы" устраивают.
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20.12.2020 20:46 Відповісти
Так и я про «жужжу» Тут дешевле пересидеть.... да и как правило собственность там арендная - бабло в оффшорном трасте оформлена на адвоката с панамским паспортом...- ну квартирка может быть( при их лярдах содержание квартирки это копейки...А медицина то такое-.Гена летел лечиться в Шарите .... но даже там не спасли.....
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20.12.2020 18:49 Відповісти
а кто вышел живым из немецких клиник?
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20.12.2020 19:02 Відповісти
Ну та которая туфельки Шанель носит , на высоких каблуках- потом в Шарите межпозвоночные диски лечит))))🤫https://www.dw.com/ru/юлия-тимошенко-проходит-лечение-в-берлинской-клинике-charite/a-17483492
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20.12.2020 19:07 Відповісти
Ну, баб Юлю просто так не укокошить.
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20.12.2020 19:53 Відповісти
ех, погуляєт в Буковєлє!..

https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1340646607562391552 5 ч

Зеля та Стєпашка з усіх екранів кричали, що в новорічну ніч кабаки працювати не будуть, щоб не було скупченнь та дискотек.
Але в карантинних правилах, що почали діяти вчора, цей пункт кудись зник.
Правильно, не закривати ж Буковель на новорічну ніч...

Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 3818
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20.12.2020 20:33 Відповісти
Это как с "войны миров" прям))
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20.12.2020 17:49 Відповісти
не провели толкове розслідування по першій короні,отримали-другу.
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20.12.2020 17:30 Відповісти
Ага - думали что пока геном расшифруют Ковид Будет без изменений в своей структуре DNA 🧬 распространяться....🤫😷🤒
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20.12.2020 17:34 Відповісти
справа не в мутації,а в об'ємі вірусів.неприродно їх багато.тобто хтось штучно їх вирощує і заражає людей.
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20.12.2020 17:41 Відповісти
Какраз справа в мутации..... вначале вирус распространился ( низкая летальность это ключ 🔑 к большему распространению) теперь когда 1 шаг выполнен и заболевание имеет массовый характер происходит внутривидовая конкуренция - Тоесть штамм вируса который выявили в Британии менее летален но быстрее распространяется .... Следоватьельно вирус путём мутации улучшает свою РНК........ ну читайте хоть не биологию по школьным книгам а Википедию- все грамотно изложено... Хотя тут трускосоевых ботов на форуме - им платят за «срач»
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20.12.2020 17:52 Відповісти
з мого архіву:
Коронавирусы (семейство Coronaviridae)
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.
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20.12.2020 18:14 Відповісти
Иммунолог? Микробиолог? - ценность представляют работы китайцев и итальянцев .... было 2 конкретно направленные на изучение L и S штаммов...Population genetic analyses of 103 SARS-CoV-2 genomes indicated that these viruses evolved into two major types (designated L and S), that are well defined by two different single nucleotide polymorphisms (SNPs).
Вот полная ссылка на статью- наиболее коротко обобщено природу и структуру
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7156795/
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20.12.2020 18:58 Відповісти
Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 1226
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20.12.2020 17:32 Відповісти
Пандемия, похоже, не сам этот грипп, вокруг которого взялись накручивать статистику, а е2анутость на этой теме, которая накрыла весь мир. Вот это настоящая пандемия.
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20.12.2020 17:32 Відповісти
Тебя случаем не Фомой зовут?
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20.12.2020 17:42 Відповісти
Не. А ты Буратино? Про тебя Алиса с Базилио целую песню поют.
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20.12.2020 17:44 Відповісти
Ну, если вдруг, случайно подхватишь, не говори, что тебя не предупреждали. Береженного Бог бережет.
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20.12.2020 17:49 Відповісти
Новости для безмозглых про новые штаммы и необходимость срочно всех закрыть.
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20.12.2020 17:38 Відповісти
Пляска святого Витта? -( не путать с хореей ) это тоже болезнь средневековья - токсическое поражение головного мозга от употребления хлебобулочных изделий из заражённого зерна ( интоксикация происходила от гриба спорыньи) Но чаще именовалась как ведьмина корча.... Прилив сил был всего лишь на начальной стадии и не особо фиксировался в анамнезе...Чаще упоминается Эрготизм https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрготизм
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20.12.2020 17:45 Відповісти
шо,тіхонова -дочка путіна вже працює над цією заразою?
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20.12.2020 17:50 Відповісти
Просто пилят бабло на «этой теме»
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20.12.2020 19:04 Відповісти
Ковидиоты заражают людей. К сожалению, они сами летально болеют не чаще остальных...
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20.12.2020 17:47 Відповісти
А вакцини щось про цю мутацію знають?
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20.12.2020 17:41 Відповісти
Навіть на десять кроків(років) перебачують...))
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20.12.2020 18:28 Відповісти
І дозволили королівській родині триденний залізничний тревел з метою підтримати людей в країні. А потім тієї ж родини відвідати театр мімів, збір коштів з якого пішли на лікування дітей. Щось або не договорюють, або це "відкриття" дуже заразне
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20.12.2020 17:45 Відповісти
І постійно мутує. Питання: мутація завдяки чому?
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20.12.2020 17:46 Відповісти
Де підстілити полову? Інакше ми приречені жити у норах
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20.12.2020 17:47 Відповісти
Это не вирус мутировал. Это угнетение человека человеком мутировало.
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20.12.2020 17:48 Відповісти
Интересно что бы высрала жирная свинья Черчилль, если бы не подохла как собака и не отправилась в "ад" к своему другу Сралину? Юморнула бы чет)
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20.12.2020 17:51 Відповісти
готовимся к ковид-20 ! шьём новые намордники !
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20.12.2020 17:54 Відповісти
Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.

))
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20.12.2020 18:03 Відповісти
Так у COVID-19, есть кишечная версия, так что и нового вируса и выдумывать не нужно, достаточно новой мутации вниз к нижней чакре организма человека..
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20.12.2020 20:18 Відповісти
И мєжду ног и жоп засветилась надежда..))
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20.12.2020 20:48 Відповісти
А может нагнетают, ведь у них тоже есть вакцина. Многие хотят нажиться, они не мы, продавать могут и черту, чем больше паника, тем больше спрос. Закон капитализма - деньги, деньги и никакой морали.
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20.12.2020 18:17 Відповісти
Думаю,що ні,не нагнітають.Скоріш за все правда.Коронавірус мутує набагато повільніше,ніж більшість інших вірусів.До того британського випадку вже встановлено 7 штамів корони.Перший L,той що з Уханю,вже майже зник.Зараз в Європі гуляє штам G.Більшість вакцин розробляли на штам D,але на G вони теж діють.Ще є штам S,але його виявили в Індонезії.Ось він більш заразний і вірусна нагрузка у нього більша.Чи діють на нього вакцини,які вже почали колоти,не знаю
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20.12.2020 18:41 Відповісти
А смисл їм нагнітати, як у Британії БЕЗПЛАТНА медицина - державне медичне страхування і вакцину народ отримає безкоштовно!
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20.12.2020 19:00 Відповісти
Это у них БЕЗПЛАТНА, а у тебя за деньги и они не могут же сказать, что у тебя появился новый, а у них попробуй узнай, появился, нет. Но у них вакцина, действует на все виды, бери побольше и нового у тебя не будет и попробуй узнай, был он или нет.
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20.12.2020 21:16 Відповісти
Дуже смішно, коли експерта з епідеміології корчить людина, яка три рядки тексту без помилок написати не може...
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20.12.2020 21:18 Відповісти
СМИШНО, колы грамотный, а дурак.
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20.12.2020 21:25 Відповісти
Емм, а можна узнати, яке у тебе утворення?) "Грамотність" аж пре...
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20.12.2020 21:30 Відповісти
У меня утворення такое, даром время на тебя не терять.
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20.12.2020 21:33 Відповісти
а шо там британские ученые?
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20.12.2020 18:30 Відповісти
Поздно пить баржом. Великобритания за последние дни резко вышла на третье место по заражениям после Бразилии и США. У них не принято критиковать власти. Когда-то всех удивило абсолютное молчание британских СМИ когда у них смертность от ковид была 12%-13%.
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20.12.2020 18:40 Відповісти
Не могу спорить, у нас ничего нет ни - от- чего. Так что, можно надеяться только на Бога.
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20.12.2020 18:47 Відповісти
Сопливое ОРЗ изучают, во смехота
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20.12.2020 19:15 Відповісти
Підсипали нову заразу з лабораторії, бо коляться неохоче. У нас тільки 50% готові колотися.
Люди бачать що до чого. В Альберті зараз вмирає більше від передоза бо гроші дурням роздали.
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20.12.2020 20:13 Відповісти
бред
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21.12.2020 01:25 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b.html Меркель инициирует экстренное закрытие границы ЕС для британцев из-за нового штамма коронавируса
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20.12.2020 20:25 Відповісти
 
 