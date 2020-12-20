Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я
Новий різновид коронавірусу COVID-19, який поширюється швидше, був виявлений на південному сході Англії ще у вересні поточного року.
Про це заявила телеканалу Sky news фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії - виконавчого органу МОЗ Великої Британії - доктор Сьюзан Хопкінс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Спочатку він (різновид. - Ред.) був знайдений у пацієнта у вересні, сказала доктор Хопкінс, а повний геном був розшифрований у жовтні", - зазначає Sky news.
За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані вогнища нового типу COVID-19 в графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було проінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.
Вона повідомила, що в основному цей тип COVID-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, в Уельсі і Шотландії.
"Аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували в ПАР, Нідерландах та інших країнах", - додала вона.
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Після цієї заяви влада Нідерландів прийняла рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії в зв'язку з виявленням в Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.
Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.
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20 декабря 2020
«В Петербурге заявили об одном проценте свободных коек для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге почти не осталось коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.»
Лахта, шо дійсно в Члєнінградє так?
В воскресенье, 20 декабря, правительство Германии заявило о желании ввести координированный запрет со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.(с)
Знания порождают печаль (с)
Фигня какая-го
По всем закона жанра с каждой мутацией вирус должен ослабевать.
Что-то незаметно
https://mobile.twitter.com/Hlopak_
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1340646607562391552 5 ч
Зеля та Стєпашка з усіх екранів кричали, що в новорічну ніч кабаки працювати не будуть, щоб не було скупченнь та дискотек.
Але в карантинних правилах, що почали діяти вчора, цей пункт кудись зник.
Правильно, не закривати ж Буковель на новорічну ніч...
Коронавирусы (семейство Coronaviridae)
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.
Вот полная ссылка на статью- наиболее коротко обобщено природу и структуру
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7156795/
))
Люди бачать що до чого. В Альберті зараз вмирає більше від передоза бо гроші дурням роздали.