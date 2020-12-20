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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи вели вогонь із ПТРК у напрямку Південного. Від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Терористи вели вогонь із ПТРК у напрямку Південного. Від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначають у штабі, більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

Постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів", - зазначають в штабі ООС.

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бойовик (3414) обстріл (28523) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+9
Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4880
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20.12.2020 18:08
+8
Снаряди були "нерикошетні"...
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20.12.2020 17:59
+5
Вогонь з танкового міномету "не" був прицільним і режим "зеленської тиші" "не" порушено.
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20.12.2020 18:17
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Снаряди були "нерикошетні"...
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20.12.2020 17:59 Відповісти
Наступний гумконвой піджене "рикошетние" !!!)))
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20.12.2020 18:11 Відповісти
Возможны третичные ранения, подождем сутки, может сообщат?
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20.12.2020 18:02 Відповісти
Що фельдегерь десь блукає ??)))
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20.12.2020 18:12 Відповісти
МЛЯТЬ !!!
А нельзя ли по тихому... из снайперки с глушаком... вышибать их после каждой прилетевшей мины? Через неделю поймут, что если "туда" мину, то обратно пуля в лоб.
Тогда и тишина установиться .
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20.12.2020 18:05 Відповісти
Що Гавнокомандувач сказав-"Главное не стрелять и никакой агресии в сторону агресора !!" !!!)))
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20.12.2020 18:10 Відповісти
Та не надо звонить на весь свет про снайперов.
Можно ж в тихоря разослать их по горячим точкам обороны! И после каждого пробитого ихнего лба отвечать,- знать не знаем, ведать не ведаем...
может они сами как то в себя пальнули? .
Во всяком случае такое гониво никак не отличается от отмазок кремлёвского карлика.
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20.12.2020 18:20 Відповісти
Що може вдіяти зелена лялька проти кремлівського ляльковода ??)))
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20.12.2020 18:23 Відповісти
Не все вирішує лялька. Є ще політична опозиція котрій чим хуже державі при ляльці тим краще для них. Ще є й штабні російськи перевертні у великих українських чинах, які зливають до кремля все що їм відомо... ...
- не все так просто й зрозуміло )))
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20.12.2020 18:47 Відповісти
Тож не опозиція з перевертнями в очі )(уйла зазирали !!! )))
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20.12.2020 18:50 Відповісти
Не можу з цього приводу нічого сказати. Я свічки не тримав, але великі політики оппозиціі старі знайомі *****. Зебіл не ручкался з кремльовською голотою ніколи.
Мені байдуже яким шляхом піаніст припинить цю війну. Нехай даже відсмокче у карліка бо це його робота, але щоб війна скінчилися, бо за кожен день війни росте наш борг, який віддавати нам та нашім онукам з правнуками разом)
Доречі Ляшко з вилами смоктав не за суспільну вигоду а за свій інтерес. І що? Живе у насмоктаних хоромах з мільйонними статками і ніхто йому не дорікає. До речі запідозрюваний в педофіліі. А як що цей клоун висмокче мир то йому ніхто не дорікатиме окрім оппозиціі.)
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20.12.2020 19:16 Відповісти
Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4880
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20.12.2020 18:08 Відповісти
Вогонь з танкового міномету "не" був прицільним і режим "зеленської тиші" "не" порушено.
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20.12.2020 18:17 Відповісти
При смене власти первых нужно будет отдать под суд - штаб ООС и их пресс-секретарей..
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20.12.2020 18:17 Відповісти
Які "Север" та Восток"---"Пивнич" та "Схид" (рос.) !!!)))
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20.12.2020 18:26 Відповісти
Вивезіть цю всю шоблу-***** під неприцільний вогонь. На одну ротацію щоб знали що таке прицільно і неприцільно.
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20.12.2020 18:31 Відповісти
терористи це армія РФ?
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20.12.2020 18:32 Відповісти
дядя вова а нахер я плачу военный сбор чтоб читать что по нам ведут огонь? ранили очередного бойца? а я должен платить военный сбор на что военный сбор? двигатели греть? нет дядя скоро мы военный сбор соберем попомни гнида зеленая жаль Порох нам не даст вас на пару дней на разграбление взять в оборот, и да Петр Лексееич мы заждались давай команду ты наш Верховный Главнокомандующий с тобой мы пережели 14-16 годы войны небросай нас нас уже терпенье ждать заканьчивается дай команду фас пехота за тебя порвет и титушек и херушек спаси Украину
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20.12.2020 18:38 Відповісти
Премию в студию!
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20.12.2020 18:39 Відповісти
все тяжелее признаться преЗЕденту (хотя бы самому себе) что все его заигрывания с сепарами и заглядывание ***** в глаз не принесло долгожданной ТИШИНЫ на Донбасс... пафосные рапорты о нарушении перемирия каждый день по 7- раз выглядят по-клоунски фальшиво и по-человечески неправдоподобно... и пусть преЗЕдентским ушам, закрытым располневшими от переживаний и карантинных ограничений щеками это не слыхать в своём мире перемирие-перемирное так и осталось одностороннее, скорее смахивающее на капитуляцию
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20.12.2020 19:41 Відповісти
нет потерь? - зрада.
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21.12.2020 02:25 Відповісти
 
 