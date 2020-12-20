Терористи вели вогонь із ПТРК у напрямку Південного. Від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначають у штабі, більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.



Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.



Постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.



У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів", - зазначають в штабі ООС.

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