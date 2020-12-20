Терористи вели вогонь із ПТРК у напрямку Південного. Від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як зазначають у штабі, більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски противник відкривав неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.
Надвечір не було спокійно і в у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.
Постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 3 га території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів", - зазначають в штабі ООС.
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А нельзя ли по тихому... из снайперки с глушаком... вышибать их после каждой прилетевшей мины? Через неделю поймут, что если "туда" мину, то обратно пуля в лоб.
Тогда и тишина установиться .
Можно ж в тихоря разослать их по горячим точкам обороны! И после каждого пробитого ихнего лба отвечать,- знать не знаем, ведать не ведаем...
может они сами как то в себя пальнули? .
Во всяком случае такое гониво никак не отличается от отмазок кремлёвского карлика.
- не все так просто й зрозуміло )))
Мені байдуже яким шляхом піаніст припинить цю війну. Нехай даже відсмокче у карліка бо це його робота, але щоб війна скінчилися, бо за кожен день війни росте наш борг, який віддавати нам та нашім онукам з правнуками разом)
Доречі Ляшко з вилами смоктав не за суспільну вигоду а за свій інтерес. І що? Живе у насмоктаних хоромах з мільйонними статками і ніхто йому не дорікає. До речі запідозрюваний в педофіліі. А як що цей клоун висмокче мир то йому ніхто не дорікатиме окрім оппозиціі.)