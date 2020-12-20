Силовики Лукашенка затримали близько 100 осіб на акціях протесту в Мінську, - ГУВС Мінміськвиконкому
Близько 100 учасників протесту затримані на масових акціях протесту в неділю в Мінську.
Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУВС Мінміськвиконкому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найактивніші особи були затримані (близько 100 громадян, щодо яких триває перевірка в рамках чинного законодавства)", - йдеться в повідомленні.
У ГУВС заявили, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь і не були затримані в момент проведення акцій.
Крім того, як підкреслюється в повідомленні, міліція працює над залученням водіїв за порушення ПДР в місцях протестної активності, "які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а в низці випадків, створюючи аварійну обстановку іншим учасникам дорожнього руху".
Як повідомлялося, сьогодні в столиці Білорусі відбувається марш народного трибуналу.
Крім цього Цензор.НЕТ писав про те, що в Білорусі затримали 18-річного студента з Молодечна, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечна".
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Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
Ця ментівська фауна може бути приборкана безумовно тільки силою й жорстокістю! Собак, які Вас окружили на пустирі й збираються порвати Ваше слово не зупинитьтим паче, що Лукашенко кожній зробив привівку сказом під велику зарплатню.
Тільки вбивство однієї або трьох зупинить інших й врятує Ваше життя )))
Це Ваш висновок чи є ссилка на цю інформацію? Або звікиля Ви її отримали?
Лечись.
Лучше за здоровье родных и близких.
От митингов никакого толку,кроме задержаний и преследований
Овцы стоят и смотрят как их по одному волк тягает из стада...