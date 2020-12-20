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Силовики Лукашенка затримали близько 100 осіб на акціях протесту в Мінську, - ГУВС Мінміськвиконкому

Силовики Лукашенка затримали близько 100 осіб на акціях протесту в Мінську, - ГУВС Мінміськвиконкому

Близько 100 учасників протесту затримані на масових акціях протесту в неділю в Мінську.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУВС Мінміськвиконкому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найактивніші особи були затримані (близько 100 громадян, щодо яких триває перевірка в рамках чинного законодавства)", - йдеться в повідомленні.

У ГУВС заявили, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з  встановлення громадян, які раніше брали участь і не були затримані в момент проведення акцій.

Крім того, як підкреслюється в повідомленні, міліція працює над залученням водіїв за порушення ПДР в місцях протестної активності, "які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а в низці випадків, створюючи аварійну обстановку іншим учасникам дорожнього руху".

Як повідомлялося, сьогодні в столиці Білорусі відбувається марш народного трибуналу.

Крім цього Цензор.НЕТ писав про те, що в Білорусі затримали 18-річного студента з Молодечна, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечна".

Білорусь (7932) затримання (4339) протест (2398)


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Топ коментарі
+9
только это не силовики, а ********** каратели ! называйте вещи своими именами !
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20.12.2020 18:11
+6
Блогер засветил адреса бацькиных ментов.
Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
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20.12.2020 18:09
+3
Силовики , это если они представляют легальную власть , тогда властью дилегированной народом (от имени народа), они являются блюдителями ПРАВОПОРЯДКА , иначе ряженные бандиты!
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20.12.2020 18:15
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Блогер засветил адреса бацькиных ментов.
Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
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20.12.2020 18:09 Відповісти
батькині менти ще ті відморозки,проте вбивати нікого не потрібно.Вистачить обструкції у суспільстві - по місцю проживання,в магазинах ,громадському транспорті,на роботі ,в навчальних закладах і т.д. т.п.це довший шлях до Перемоги ,проте він також має право на існування.
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20.12.2020 18:27 Відповісти
Ви не праві,- відморозок, по суті, ніколи не зрозуміє добре слово, благородний поступок, жалісний крик своєї жертви... воно тварина ! Тварюка!
Ця ментівська фауна може бути приборкана безумовно тільки силою й жорстокістю! Собак, які Вас окружили на пустирі й збираються порвати Ваше слово не зупинитьтим паче, що Лукашенко кожній зробив привівку сказом під велику зарплатню.
Тільки вбивство однієї або трьох зупинить інших й врятує Ваше життя )))
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20.12.2020 18:40 Відповісти
Там давно вже не платять - нема грошей.
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20.12.2020 20:25 Відповісти
Хмм.. Дуже цікаво... Хотілося б що б так і було...
Це Ваш висновок чи є ссилка на цю інформацію? Або звікиля Ви її отримали?
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20.12.2020 20:36 Відповісти
там в основном старшие братья на чужих тренируются
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20.12.2020 22:57 Відповісти
только это не силовики, а ********** каратели ! называйте вещи своими именами !
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20.12.2020 18:11 Відповісти
Силовики , это если они представляют легальную власть , тогда властью дилегированной народом (от имени народа), они являются блюдителями ПРАВОПОРЯДКА , иначе ряженные бандиты!
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20.12.2020 18:15 Відповісти
"Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!"
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20.12.2020 18:20 Відповісти
я непонимаю почему все огорчаются, беларусам было похер когда нас долбили градами, чем больше треша для ********* тем краще, пусть они там вообще все переубивают друг друга да и вообще арабы евреев или наоборот мне непринципиально, негры лесбы фемки арабы футболисты мексиканцы наркоманы белорусы армяне геи кто все эти люди, автомат и взвод украинских пехотинцев может превратить весь этот позор мира в человекообразное сообщество перед расстрелом
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20.12.2020 18:23 Відповісти
На учёте стоишь?
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20.12.2020 18:27 Відповісти
а как же от полиции до дурдома я под контролем и я не шучу
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20.12.2020 18:47 Відповісти
Я так и думал.
Лечись.
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20.12.2020 19:00 Відповісти
Законно вибраний населенням держави президент-не диктатор,гарант конституції,,прикрились дітьми та інвалідами з жінками та хотіли державний переворот зробити,всим українцям це ж зрозуміло,як і те,звідки гроші та вказівки йдуть....Білоруси розумні люди,недаром свого президента Бацькою звуть.
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20.12.2020 18:25 Відповісти
Не повезло пацанам, Новый год на 15 суток. Придется и за них рюмочку понять.
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20.12.2020 18:26 Відповісти
А надо?
Лучше за здоровье родных и близких.
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20.12.2020 18:28 Відповісти
В случае революции пригодятся для обмена, в Кремле наверное им подсказали,чтобы побольше насобирали заложников.
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20.12.2020 18:30 Відповісти
А почему щёлкает клювом коммерсант Малюська? Пора переходить от копеечного бизнеса с платными камерами к серьёзным вещам. Самое время предложить бацьке тюрьмы в аренду. У того, наверное, граждане уже аж из окон торчат.
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20.12.2020 18:30 Відповісти
Миша, вы таки тут или ещё таки там, на кухне?
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20.12.2020 19:21 Відповісти
Прикольно звучит - силовики Лукашенко ))) Это у них звания такие или это род войск ?))))
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20.12.2020 19:58 Відповісти
Правоохранительными органами их назвать язык не повернется, так что таки силовики. Тоже самое, что бандюки, только в погонах.
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20.12.2020 20:12 Відповісти
Там слюнтяїв не тримають. І будь-який лідер не може бути вівцею, а тільки вовком.
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21.12.2020 07:44 Відповісти
Таки да, среди бандюков и опричников нормальным людям с хоть какими-то остатками совести и интеллекта делать нечего, только отмороженному тупому бычью там место.
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21.12.2020 08:10 Відповісти
Вот так по одному и переломают
От митингов никакого толку,кроме задержаний и преследований
Овцы стоят и смотрят как их по одному волк тягает из стада...
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20.12.2020 20:50 Відповісти
Из трёх восточнославянских народов самые смелые, креативные это украинцы, белорусы терпят геноцид одного больного мудака и будут терпеть пока он не окочурится, русские вообще терпилы.
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20.12.2020 21:22 Відповісти
Не бреши, у нас мудак ще той, і українці терплять. А Лука молодець, що не допустив до трону мудачку № 2., бо було б їм горе і біда.
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21.12.2020 07:34 Відповісти
Я совсем не злорадствую,но какая-то очень странная схема.Пять дней отработал.Никакого вреда лукафюреру не нанёс(экономического)На выходных вышел травоядно постоять.Получил/не получил по хребту от гестаповцев фюрера.В понедельник-на работу.В этом нет,на мой взгляд,никакого смысла.Может баларусы прояснят.
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20.12.2020 21:30 Відповісти
Как говорил один персонаж "Золотого Теленка", Вассисуалий Лоханкин, после того как его выпороли соседи за невыключенную лампочку: Может быть, именно в этом великая сермяжная правда беларусского протеста
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21.12.2020 08:15 Відповісти
Это уже мемное движение, сходи на выходных получи по голове дубинкой, скоро таких просто не останется... Смысла то от такого...
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20.12.2020 22:25 Відповісти
зато названия такие пафосные, "марш народного трибунала". Еще не видел, чтобы кто-то проводил трибунал лежа лицом в землю...
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20.12.2020 22:44 Відповісти
ударим автопробегом по бездорожью
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20.12.2020 22:59 Відповісти
 
 