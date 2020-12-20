Силовики Лукашенка затримали близько 100 осіб на акціях протесту в Мінську, - ГУВС Мінміськвиконкому

Близько 100 учасників протесту затримані на масових акціях протесту в неділю в Мінську.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУВС Мінміськвиконкому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найактивніші особи були затримані (близько 100 громадян, щодо яких триває перевірка в рамках чинного законодавства)", - йдеться в повідомленні.

У ГУВС заявили, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь і не були затримані в момент проведення акцій.

Крім того, як підкреслюється в повідомленні, міліція працює над залученням водіїв за порушення ПДР в місцях протестної активності, "які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а в низці випадків, створюючи аварійну обстановку іншим учасникам дорожнього руху".

Як повідомлялося, сьогодні в столиці Білорусі відбувається марш народного трибуналу.

Крім цього Цензор.НЕТ писав про те, що в Білорусі затримали 18-річного студента з Молодечна, який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечна".