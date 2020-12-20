Ситуація із виплатами допомоги сім'ям загиблих через COVID-19 медиків складна. Я визнаю, - Лазебна

Процес виплати допомоги сім'ям медиків, які загинули внаслідок COVID-19, ускладнює бюрократична процедура.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується виплат тих, хто хворіє, - у нас є Фонд соціального страхування, і туди були перераховані величезні гроші, більше, ніж півтора мільярда, для того, щоб були гроші на лікарняні, на людей, які виходять на самоізоляцію ..." - повідомила Лазебна .

Вона також розповіла про програму підтримки медиків у Фонді соціального страхування.

"Сьогодні вже почалися такі виплати, вже встановлені інвалідності з COVID-19 для медичних працівників, і програма працює. І друга програма - це виплати по півтора мільйона сім'ям загиблих медиків. Їх уже 53. Там трішечки складна ситуація. Працівників померло понад 300, провели вже розслідування, ці розслідування проводить Держпраці, і там ціла комісія, там профпатологи ... Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка, і тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги ось цим сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю. І сьогодні тільки 53 випадки підтверджені, і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, щоб ви розуміли", - розповіла міністерка соцполітики.

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