Ситуація із виплатами допомоги сім'ям загиблих через COVID-19 медиків складна. Я визнаю, - Лазебна
Процес виплати допомоги сім'ям медиків, які загинули внаслідок COVID-19, ускладнює бюрократична процедура.
Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується виплат тих, хто хворіє, - у нас є Фонд соціального страхування, і туди були перераховані величезні гроші, більше, ніж півтора мільярда, для того, щоб були гроші на лікарняні, на людей, які виходять на самоізоляцію ..." - повідомила Лазебна .
Вона також розповіла про програму підтримки медиків у Фонді соціального страхування.
"Сьогодні вже почалися такі виплати, вже встановлені інвалідності з COVID-19 для медичних працівників, і програма працює. І друга програма - це виплати по півтора мільйона сім'ям загиблих медиків. Їх уже 53. Там трішечки складна ситуація. Працівників померло понад 300, провели вже розслідування, ці розслідування проводить Держпраці, і там ціла комісія, там профпатологи ... Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка, і тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги ось цим сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю. І сьогодні тільки 53 випадки підтверджені, і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, щоб ви розуміли", - розповіла міністерка соцполітики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти мене провокуєш на зворотню лайку? Цікаво - навіщо?
ето для таких как ти деблоидов разводняк от зеленского
Уважуха!!
))
А ось віддавати буде- Україна.
"...не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали"Источник: https://censor.net/ru/n3238032
такой тоооолстый и волосатый - БОЛТЯРУ.
а на эти денежки бубасик поедет в Оман.
на пару со знойным мачо дЕрьмаком.
ха
ха
ха, блд...
Выплата 970 тыс. гривен мужу Венедиктовой на поправку здоровья по увольнении ситуация простая?
И т. д.
Денег нет но вы держитесь.