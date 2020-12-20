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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація із виплатами допомоги сім'ям загиблих через COVID-19 медиків складна. Я визнаю, - Лазебна

Ситуація із виплатами допомоги сім'ям загиблих через COVID-19 медиків складна. Я визнаю, - Лазебна

Процес виплати допомоги сім'ям медиків, які загинули внаслідок COVID-19, ускладнює бюрократична процедура.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується виплат тих, хто хворіє, - у нас є Фонд соціального страхування, і туди були перераховані величезні гроші, більше, ніж півтора мільярда, для того, щоб були гроші на лікарняні, на людей, які виходять на самоізоляцію ..." - повідомила Лазебна .

Вона також розповіла про програму підтримки медиків у Фонді соціального страхування.

"Сьогодні вже почалися такі виплати, вже встановлені інвалідності з COVID-19 для медичних працівників, і програма працює. І друга програма - це виплати по півтора мільйона сім'ям загиблих медиків. Їх уже 53. Там трішечки складна ситуація. Працівників померло понад 300, провели вже розслідування, ці розслідування проводить Держпраці, і там ціла комісія, там профпатологи ... Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка, і тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги ось цим сім'ям загиблих медиків. Герої, а складності є. Я це визнаю. І сьогодні тільки 53 випадки підтверджені, і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, щоб ви розуміли", - розповіла міністерка соцполітики.

Також читайте: Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

карантин (18172) медицина (2121) COVID-19 (19765) Лазебна Марина (167) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
В дороги закатали соцдопомогу?
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20.12.2020 18:29
+8
Где деньги, Зин?!©
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20.12.2020 18:32
+8
Ну и шо? пААдумаешь, погибшие медики и их семьи. Главное - нет проблем с повышением финансирования #ОПы.
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20.12.2020 18:36
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В дороги закатали соцдопомогу?
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20.12.2020 18:29 Відповісти
Якщо визнала наявність проблеми, то це вже добре, це маленький крок до її подолання. І не треба тут шукати зраду.
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20.12.2020 19:34 Відповісти
Ті зеленій баран, ничего ,что ті віглядишь рогзумовоотсталім длббм на весь ЦН?
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20.12.2020 19:40 Відповісти
Який барвінок аргументів, зараз буду занотовувати, щоб не забути. )))
Ти мене провокуєш на зворотню лайку? Цікаво - навіщо?
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20.12.2020 20:38 Відповісти
сами создали проблему и сами с ней борятся еще виделят миллион для борьби с проблеймой
ето для таких как ти деблоидов разводняк от зеленского
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20.12.2020 21:55 Відповісти
Где деньги, Зин?!©
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20.12.2020 18:32 Відповісти
"Накрилась премия в квартал...!" !!)))
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20.12.2020 18:34 Відповісти
В.Высоцкий...
Уважуха!!
))
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20.12.2020 18:36 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3237811/ukraina_odoljila_450_millionov_evro_u_ebrr_na_remont_trassy_kievodessa.

А ось віддавати буде- Україна.
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20.12.2020 18:32 Відповісти
Під асфальт закатувати бюрократи не заважают ??)))
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20.12.2020 18:33 Відповісти
грёбаный стыд.....
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20.12.2020 18:33 Відповісти
Это Голливуд и Диснейленд от гнусявого мечтателя.
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20.12.2020 18:44 Відповісти
Ну и шо? пААдумаешь, погибшие медики и их семьи. Главное - нет проблем с повышением финансирования #ОПы.
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20.12.2020 18:36 Відповісти
в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко воин, Савченко мученица, Саакашвили реформатор, Кернес хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен...
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20.12.2020 18:39 Відповісти
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6091
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20.12.2020 18:36 Відповісти
а,так вот в чем дело...родственников найти не могут.
"...не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали"Источник: https://censor.net/ru/n3238032
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20.12.2020 18:39 Відповісти
Можно сформулировать так, сложности никакой, просто денег нет, а где деньги всем известно.
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20.12.2020 18:41 Відповісти
...самый удобный и быстрый способ распилить бюджетные деньги - это ремонт дорог... только когда таким "способом" тырят деньги в мирное и спокойное время - это еще терпимо, но...когда ТАКОЕ творится в разгар пандемии - это уже мародерство и жуткий пофигизм к народу !!!...вот мы вам дороги построили вместо больниц и зарплат врачам...а построили ЛИ ???...разворовали как всегда...
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20.12.2020 18:41 Відповісти
иными словами, семьи погибших получили большой болт.
такой тоооолстый и волосатый - БОЛТЯРУ.

а на эти денежки бубасик поедет в Оман.
на пару со знойным мачо дЕрьмаком.

ха
ха
ха, блд...
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20.12.2020 18:51 Відповісти
Ха.. а ну ка назовите мне Зеленые клоуны где у вас нет проблем в управлении государством !? Есть проблемы - ВЕЗДЕ !!! Может потому что вы уроды - это Главная проблема Украины и украинцев !!!
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20.12.2020 19:00 Відповісти
Справедливости ради у нас уже лет 15 разного рода проблемы в государстве.
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20.12.2020 19:31 Відповісти
ну так как сейчас - такого еще не было с времен Киевской Руси !!!
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20.12.2020 21:14 Відповісти
Головна проблема України ,це 73% лохторат ,решта похідне !!!)))
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20.12.2020 20:19 Відповісти
может поумнеют.. хотя сомневаюсь что поумнеют именно все 73%
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20.12.2020 21:15 Відповісти
А быстрая выплата 170 млн. гривен Витренко ситуация простая?
Выплата 970 тыс. гривен мужу Венедиктовой на поправку здоровья по увольнении ситуация простая?
И т. д.
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20.12.2020 19:47 Відповісти
З чоловіком то зрозуміло. Там родичка знайшлася.
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21.12.2020 06:51 Відповісти
Еще бы не сложная ведь после поднятия зарплат депутатам и поднятия пенсий ,,некоторым группам пенсионеров,,таких как судьям,прокурорам и силовикам на остальной народ уже денег нету.Расход страны только на них и армаду чиновников уже превышает доход Украины.
Денег нет но вы держитесь.
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20.12.2020 20:10 Відповісти
ситуация сложная и с выплатой социальных взносов, которые я много лет делал и сейчас , переболев ковидом после больничного длинной в месяц получил.... а нифига - в прошлую пятницу только приняли больничный лист в соцстрах... но говорят, новый год как нибудь перекредитуйтесь.. переживите а там.. может быть и деньги будут на вашу выплаты - а сейчас денег нет... держитесь! нам самим с трудом 200 000 грн на празднование нового года хватит...
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20.12.2020 21:31 Відповісти
курви..
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20.12.2020 22:37 Відповісти
Та ті набагато порядочніші!
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21.12.2020 06:52 Відповісти
 
 