Нацгвардія: Інформації про контакти глави відомства Балана з підозрюваним у державній зраді кримчанином Федоряном немає

У Національній гвардії України стверджують, що не мають інформації про контакти глави відомства Миколи Балана із затриманим на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю колишнім співробітником МВС України Миколою Федоряном.

Про це йдеться у відповіді Нацгвардії на інформаційний запит Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Головному управлінні Національної гвардії України відсутня будь-яка інформація за вказаними в вашому листі питаннями. Крім того, така інформація від правоохоронних та інших органів в Головне управління Національної гвардії не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.