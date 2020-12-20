УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9521 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
3 597 19

Нацгвардія: Інформації про контакти глави відомства Балана з підозрюваним у державній зраді кримчанином Федоряном немає

Нацгвардія: Інформації про контакти глави відомства Балана з підозрюваним у державній зраді кримчанином Федоряном немає

У Національній гвардії України стверджують, що не мають інформації про контакти глави відомства Миколи Балана із затриманим на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю колишнім співробітником МВС України Миколою Федоряном.

Про це йдеться у відповіді Нацгвардії на інформаційний запит Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Головному управлінні Національної гвардії України відсутня будь-яка інформація за вказаними в вашому листі питаннями. Крім того, така інформація від правоохоронних та інших органів в Головне управління Національної гвардії не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив під вартою кримського експосадовця МВС Федоряна, збільшивши можливу заставу до 21,2 млн грн

Нагадуємо, 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.

Крим (14164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Національна гвардія (1535) Федорян Микола (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
как обычно,твари зеопарышные врут,смотреть с 18мин
https://www.youtube.com/watch?v=KOks1_fQUo0
показати весь коментар
20.12.2020 18:39
+4
На довічне колорадську потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
показати весь коментар
20.12.2020 18:43
+4
"Информации негт"?! Сильнейший аргУмент!))
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
показати весь коментар
20.12.2020 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как обычно,твари зеопарышные врут,смотреть с 18мин
https://www.youtube.com/watch?v=KOks1_fQUo0
показати весь коментар
20.12.2020 18:39 Відповісти
На довічне колорадську потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
показати весь коментар
20.12.2020 18:43 Відповісти
Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет - Цензор.НЕТ 2678
показати весь коментар
20.12.2020 18:43 Відповісти
https://ua.news/ua/rossyjskaya-gruppyrovka-**********-o-mynyrovanyy-pyaty-torgovyh-tsentrov-v-kyeve/ Російське угруповання повідомило про мінування п'яти торгових центрів у Києві - пресс секретарь ОПЗЖ
показати весь коментар
20.12.2020 18:43 Відповісти
"Информации негт"?! Сильнейший аргУмент!))
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
показати весь коментар
20.12.2020 18:49 Відповісти
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Из елей, в смысле из ёлок (ель, ёлка (она же йолка) - хвойное дерево?
Когда вы последний раз таракана видели? тем более в ели.
показати весь коментар
20.12.2020 19:08 Відповісти
Лисеня, це швидше за все "очепятка"-из Щелей повилазили !!)))
показати весь коментар
20.12.2020 19:19 Відповісти
Я сама такая. Это на клавиатуре начинает клавиша западать. У асуса крайние (менее всего используемые) начинают. У меня Х. Хоть и крою не часто.
показати весь коментар
20.12.2020 19:32 Відповісти
Угу. Не располагает. Честь мундира. Предателя, шпионами должна заниматься СБУ. Но там директором квартальный продюсер
показати весь коментар
20.12.2020 19:07 Відповісти
простенько так, без наворотов. -Подозреваемый, это вы убили гражданку Н. - Нет. - Хорошо, вы свободны.
показати весь коментар
20.12.2020 19:25 Відповісти
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 5 тысяч больше не копейки. Если нет сажайте нах.
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет.....
показати весь коментар
20.12.2020 19:37 Відповісти
Я не я и корова не моя..
показати весь коментар
20.12.2020 19:27 Відповісти
Что характерно, ни одного "обличителя-правдоруба" не слышно. Некогда им, потоки осваивают. А чавкающему быдлу пофиг - НГ скоро, пора маянезиком закупаться, чтобы нямку готовить.
показати весь коментар
20.12.2020 20:12 Відповісти
зато інформація про ці контакти є в його телефоні. Видно приїзджав пенсію оформляти мінтярську. Він же там був на штатській посаді а стаж не зарахували, бо не з мінтури у 2014 році відходив, ось і поліз за строком. то видно старий кореш Балана, разом лямку тягнули, а в балана є старинний друг Аваков, от і хотіли пенсії вихопити, формально від присяги мінтярської не порушив, кацапам не давав, однак замарався в пособництві в злочинах.
показати весь коментар
20.12.2020 20:47 Відповісти
Они это не то чтобы узнавать самыми последними, они вообще об этом не узнают.
показати весь коментар
20.12.2020 21:22 Відповісти
Создание «НРБ» - следствие кропотливой работы российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Одесской области. Насквозь агентурная организация под вывеской «защитников национальных общин» работает против Украины. Кадры - медведчуковские.

http://argumentua.com/stati/na-povodke-spetssluzhb-rossii-narodnaya-rada-bessarabii
показати весь коментар
20.12.2020 21:44 Відповісти
А якщо добре пошукати і замів перевірити?
показати весь коментар
21.12.2020 06:46 Відповісти
 
 