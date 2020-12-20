Нацгвардія: Інформації про контакти глави відомства Балана з підозрюваним у державній зраді кримчанином Федоряном немає
У Національній гвардії України стверджують, що не мають інформації про контакти глави відомства Миколи Балана із затриманим на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю колишнім співробітником МВС України Миколою Федоряном.
Про це йдеться у відповіді Нацгвардії на інформаційний запит Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
"У Головному управлінні Національної гвардії України відсутня будь-яка інформація за вказаними в вашому листі питаннями. Крім того, така інформація від правоохоронних та інших органів в Головне управління Національної гвардії не надходила", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.
9 листопада суд взяв чоловіка під варту.
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Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
Из елей, в смысле из ёлок (ель, ёлка (она же йолка) - хвойное дерево?
Когда вы последний раз таракана видели? тем более в ели.
- 5 тысяч больше не копейки. Если нет сажайте нах.
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет.....
http://argumentua.com/stati/na-povodke-spetssluzhb-rossii-narodnaya-rada-bessarabii