У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США

Американський президент Дональд Трамп не може усвідомити всю ступінь небезпеки, якою є РФ для США.

Про це заявив телеканалу NBC сенатор-республіканець Мітт Ромні (штат Юта) в зв'язку з недавніми кібератаками на низку федеральних відомств, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я був розчарований коментарями президента на цю тему кібератак. Але я думаю, нам треба визнати, що у президента - сліпота в тому, що стосується Росії", - сказав він.

Ромні при цьому нагадав, що ЦРУ, АНБ і Пентагон дійшли висновків, що до атаки причетна РФ, і що йдеться "про надзвичайно руйнівне вторгнення" в кіберпросторі.

"Трамп не хоче визнавати Росію проблемою, якою вона є, і вкрай шкідливим гравцем на світовій арені", - повторив Ромні.

Він зробив висновок, що РФ є геополітичним суперником Вашингтона, готовим виступати проти США "на будь-якому фронті". Сенатор зазначив необхідність для США виробити ясний підхід, як взаємодіяти з Росією. "Кібератаки вимагають відповіді, і відповідь, яка, як ви очікуєте, станеться, матиме місце в кіберпросторі", - сказав Ромні.

Водночас він не став робити припущення, які форми може прийняти відповідь США, лише зазначив, що країні потрібно відреагувати якнайшвидше.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на свої джерела повідомило, що чинний президент США Дональд Трамп заблокував офіційну заяву Белого дому про причетність Росії до хакерської атаки на урядові мережі країни. Сам Трамп в Twitter зазначив, що найбільш імовірним організатором атаки є Китай, а не РФ.