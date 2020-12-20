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У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США

У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США

Американський президент Дональд Трамп не може усвідомити всю ступінь небезпеки, якою є РФ для США.

Про це заявив телеканалу NBC сенатор-республіканець Мітт Ромні (штат Юта) в зв'язку з недавніми кібератаками на низку федеральних відомств, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я був розчарований коментарями президента на цю тему кібератак. Але я думаю, нам треба визнати, що у президента - сліпота в тому, що стосується Росії", - сказав він.

Ромні при цьому нагадав, що ЦРУ, АНБ і Пентагон дійшли висновків, що до атаки причетна РФ, і що йдеться "про надзвичайно руйнівне вторгнення" в кіберпросторі.

"Трамп не хоче визнавати Росію проблемою, якою вона є, і вкрай шкідливим гравцем на світовій арені", - повторив Ромні.

Він зробив висновок, що РФ є геополітичним суперником Вашингтона, готовим виступати проти США "на будь-якому фронті". Сенатор зазначив необхідність для США виробити ясний підхід, як взаємодіяти з Росією. "Кібератаки вимагають відповіді, і відповідь, яка, як ви очікуєте, станеться, матиме місце в кіберпросторі", - сказав Ромні.

Водночас він не став робити припущення, які форми може прийняти відповідь США, лише зазначив, що країні потрібно відреагувати якнайшвидше.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на свої джерела повідомило, що чинний президент США Дональд Трамп заблокував офіційну  заяву Белого дому про причетність Росії до хакерської атаки на урядові мережі країни. Сам Трамп в Twitter зазначив, що найбільш імовірним організатором атаки є Китай, а не РФ.

кіберзлочин (810) США (22890) хакер (1350) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+39
Трамп фуйловський хлопець.
І дуля в око тим, хто в це не вірить.
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20.12.2020 18:51
+32
У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США - Цензор.НЕТ 8263
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20.12.2020 19:13
+29
У трямпа - не слепота, а финансовые обязательства перед плешивым сморчком.
Где ещё мог найти деньги шестикратный банкрот?!))
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20.12.2020 18:56
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Трампист, коммунизм по распределению национальных богатств уже в Финляндии, Швеции, Норвегии, а рф к ним не относится. .
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20.12.2020 20:14 Відповісти
А вам ніхто й не пропонує шведський соціалізм. Коммунізм Байдена буде подібний до русського. Вже он троцкістка-Кортез сказала що помірковане крило партії Пелосі-Шумер треба поперти. Байдена вже зливають через синка. Так що Камала, Кортез, Тлаїб, Омар - це якраз ті "американці" що влаштують правильний комунізм і розподіл багатств.
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20.12.2020 20:21 Відповісти
Емм, так а чого ж Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:30 Відповісти
Є речі ефективніші за санкції. Бо Іран вже 30 років під жорстокими санкціями - і нічого йому не бракує мутити воду навколо.
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20.12.2020 20:35 Відповісти
Ефективність - інше питання, але у будь-якому випадку рашці від них краще б не стало! Так чому Трамп не ввів санкції і пішов ПРЯМО ПРОТИ однопартійців?
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20.12.2020 21:46 Відповісти
Трамп просто не так выразился, он хотел сказать, что это неприцельная и несистемная атака, потерь нет.
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20.12.2020 19:31 Відповісти
трамп уже никто.ласт месяц сидит
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20.12.2020 19:35 Відповісти
От придурка можно еще ожидать сюрпризов. Дай Бог, чтоб я ошиблась.
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20.12.2020 19:47 Відповісти
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 4534
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20.12.2020 19:37 Відповісти
Все он прекрасно осознает, только он не об Америке думает, а о своей ничтожной персоне.
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20.12.2020 19:40 Відповісти
Трампу ваш Пукін зовсім паралельний. Там все сладніше - Китай, Росія та Іран звинувачуються в підробці виборів на користь Байдена.
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20.12.2020 19:48 Відповісти
Угу. Все спецслужбы США неправы. Прав может быть только Гений Межгалактического Масштаба
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20.12.2020 19:55 Відповісти
Так в чім проблема? Покажіть бюлетні
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20.12.2020 19:58 Відповісти
Это не ко мне. Это к Ген.Прокурору Барру, назначенному лично рыжим любовником *****. Он никаких признаков масштабных нарушений/фальсификаций не нашел. Их видят только особо упоротые трампоиды, для которых русня - друзья.
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20.12.2020 20:00 Відповісти
Ви не вірно процитували Барра
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20.12.2020 20:02 Відповісти
Ну так поправьте
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20.12.2020 20:06 Відповісти
На момент запитання не було оформлених справ юридичному плані, бо вони в стані розробки.
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20.12.2020 20:17 Відповісти
Врете. Докажите.
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20.12.2020 20:22 Відповісти
А шо вам доказувать. Приймайте справи до розгляду в судах. Вже поспіли. Щось заминка з розглядом по-суті. А шо такоє вдруг? Барр же щось там сказав...
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20.12.2020 20:28 Відповісти
Так ты докажешь, шо не соврал, как большинство трампоидов?
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20.12.2020 20:46 Відповісти
Що тобі доказувати?
Між іншим "трампоидов" більше 70 мільйонів, побачиш скільки народу вийде 6-го січня, а за Байдена ніхто не вийде, крім купки гопніків яких зараз посиленно випускають з тюрем
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20.12.2020 21:01 Відповісти
Успокойся, русский, никто за рыжего недофюрера никуда не выйдет. Ваши влажные мечты о гражданских беспорядках в США так и останутся влажными мечтами.
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20.12.2020 21:07 Відповісти
Виходили і вийдуть за Трампа. Це на раллі Байдена бодай 12 чоловік щоразу приходить.
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20.12.2020 21:12 Відповісти
Угу. А земля плоская. Кстати, за уголовников, выпущенных из тюрем...ты имело в виду 5-срублевую русскую шлюху Флинна?
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20.12.2020 21:16 Відповісти
Мав на увазі гопніків випущених Нюсомом
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20.12.2020 21:22 Відповісти
Напомни пожалуста чей Крым ?
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20.12.2020 21:30 Відповісти
Я наверно неудобный для кацапа вопрос задал, раз он слился ?! 😄
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20.12.2020 21:54 Відповісти
не то шо неудобный а критический.
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20.12.2020 22:13 Відповісти
антоша, ты хаваешь только то, что тебе в ленте новостей показывают, поэтому не можешь видеть реальной картины. тебе человек с американского континента дело говорил, так как он в курсе этой кухни, а ты обезьянничаешь.
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20.12.2020 22:22 Відповісти
бяка с каких пор американский континент находится у вас в лахте ?
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20.12.2020 22:47 Відповісти
Чушь не лепи. Как правило, вы, псевдопатриоты, когда не имеет что сказать по делу, поднимаете вопли "держи вату". Приёмчик дешёвый и банальный. Я уже даже не обижаюсь.
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20.12.2020 23:20 Відповісти
Лахтинец ты не ответил на простой вопрос !
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21.12.2020 06:30 Відповісти
А какой тогда смысл Трампу блокировать разследование против РФ,если та топила за Байдена.
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20.12.2020 20:02 Відповісти
Та якось пох кацап під проксі канадського прапора. Все йде своїм чередом а Байден Президент США. Й ще прокацап, путін не "наш" а ваш чи особливо твій.
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20.12.2020 20:13 Відповісти
Чому ж Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:31 Відповісти
А янки только теперь заметили что кацапия уже влияет на ихних политиков?Ведь каждие в мире неугодные кацапии выборы проводятся по одному сценарию,кибератаки из кацапии при предвыборной компании,после избрания им не угодных безконечные пересчеты голосов и судовые тяжбы,вывод и организация митингов и протестов.И все это после очередных кибератак из кацапии.
Выход Великобритании из ЕС тоже дело ихних рук так как кацапские олигархи свои миллиарды держат в основном там и ихние финансы уже влияют на политику и политиков Британии.Олигархи кацапии уже сделали остров своим.
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20.12.2020 19:53 Відповісти
ложь. именно Трамп прессует рф все годы и остановил сев поток.
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20.12.2020 19:53 Відповісти
Не бреши. Для Трампа Северный поток это просто бабло, которое он теряет.
А в политике он за путина рвет все, что возможно.
Если-бы не давление демократов на Сенат США и не Нижняя палата США и не демократы, продвигающие в течении 4 лет санкции против кацапов, то у кацапов при Трампе уже даже не было Обамовских санкций против кацапов аккупировавших Украинский Крым и развязавших войну с Украинойна Бонбассе. Так что не писти..
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20.12.2020 20:26 Відповісти
каждое твоё слово наоборот, каждое - кацапская туфта. так, что не я лично ты не бреши и не писти.
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20.12.2020 20:58 Відповісти
ЧОму Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:31 Відповісти
Трамп ввел самые жесткие санкции против рашки.
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20.12.2020 20:58 Відповісти
Трапа сенат ветував,після його *********** випадів..
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20.12.2020 20:34 Відповісти
у тебя бесмысленный набор слов.
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20.12.2020 20:59 Відповісти
Дальнейшая жизнь Трампа будет протекать в одной из неприступных тюрем США. Возможно, в роли рыжей подружки какого-нибудь темнокожего гиганта.... Поэтому, он старается угодить напоследок кремлёвской крысе, чтобы его каким - нибудь способом, в багажнике. а потом на подводной лодке ФСБшники вывезли на мацкву... Хочет жить на воле рыжий ************...
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20.12.2020 19:53 Відповісти
Дональд Трамп он же полковник Дмитрий Боширов получит орден "За заслуги перед Отечеством" из рук самого фюрера в современном здании ГРУ.
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20.12.2020 19:54 Відповісти
Это что-то новенькое. Ладно там какой-нибудь "Даниил Трамплинов". Что-то несозвучно. Например Фидель Кастро, был "Федька Кастров". А тут "Дмитрий Баширов"))
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20.12.2020 20:02 Відповісти
Штирлиц был Исаевым, что мешает Трампу быть Бошировим судя по тому как он отмазывает агентуру Путина.
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20.12.2020 20:06 Відповісти
Аа... ну логично. Действительно, ничего не мешает.
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20.12.2020 20:09 Відповісти
Путька то уже Байдена с победой поздравил. Нет бы поддержать своего "агента". Логично разве?У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 8405
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20.12.2020 20:23 Відповісти
Трамп прав насчет того что Китай, который обходит США по всем направлением, это реальная угроза. А к России у американских политиков обиженные детские эмоции, как у русских к Украине.
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20.12.2020 19:54 Відповісти
И этот тоже в Ростов намылился...
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20.12.2020 19:57 Відповісти
У Байдена планируют наказать Россию за ее роль в масштабной кибератаке - СМИ
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20.12.2020 20:13 Відповісти
Речь может идти как о новых финансовых санкциях, так и ответных мерах киберсдерживания.
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20.12.2020 20:14 Відповісти
Накануне госсекретарь США Майк Помпео https://www.eurointegration.com.ua/rus!news/2020/12/19/7117799/ заявил о причастности России к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании,
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20.12.2020 20:15 Відповісти
Майк Помпео знает, что после Трампа есть политическая жизнь.
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20.12.2020 20:18 Відповісти
Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова "идиот" выдает фото Трампа
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20.12.2020 20:19 Відповісти
"Прямо сейчас, если я введу в Google слово "идиот" в разделе "Картинки", появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?" - поинтересовалась она.
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20.12.2020 20:21 Відповісти
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 1093
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20.12.2020 20:25 Відповісти
Авторитетні республіканці виступили проти Трампа - не тільки Ромні, але й Буш-молодший, Шварценегер, Ілон Маск... Ну а першим, звісно, був покійний МакКейн. От цих республіканців я поважаю і їхня думка для мене є авторитетною! Якщо вже вони проти Трампа, то все ясно...
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20.12.2020 20:32 Відповісти
Шварценегера на следующий срок !
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20.12.2020 20:34 Відповісти
Арнольд народився не в Америці .
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21.12.2020 02:21 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4308597-Twitter-nachal-dobavliat-k-postam-trampa-prymechanye-o-pobede-baidena Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена
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20.12.2020 20:33 Відповісти
т ак це путін в черговий раз перед виборами заліз до чужого компютера, але не було як передати викрадену інформацію, або. що більш вірогідне, не було інформації по байдену, яку міг використати Трамп, видно не брали участь ці органи у війні проти трампа. з цим клоуном навіть республіканський сенат ( крім 10-12 осіб) не бажає співпрацювати. Клоун є клоун, перефразовуючи болтона -невіглас,школу не відвідував, єдиний по справжньому робочим місцем є унітаз, з якого він керує країною.
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20.12.2020 20:39 Відповісти
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 9068
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20.12.2020 20:44 Відповісти
Трамп насмотрелся "Неуловимых мстителей". Наверное, это любимый фильм.
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20.12.2020 21:40 Відповісти
20 января,этого крашеного орангутанга и всю его семейку, в наручиках отправят на нары!!
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20.12.2020 21:28 Відповісти
Эта слепота называется - агент фсб, который уже не может включить заднюю ..
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20.12.2020 21:41 Відповісти
Какой позор - Трампа макают свои же - республиканцы.
У Трампа и слепота, и глухота. и немота, и вообще Альцгеймер,
когда идёт речь о проделках кремля.
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20.12.2020 21:43 Відповісти
він не респуліканець
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20.12.2020 22:00 Відповісти
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 1431
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20.12.2020 22:21 Відповісти
Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію.
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20.12.2020 23:20 Відповісти
Скорее всего рыжего деда вынесут, головой или ногами вперед - это уж как повезет. (с)
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21.12.2020 01:46 Відповісти
туфта.
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21.12.2020 02:28 Відповісти
тримп взяв в пукіна (і загалом в москальської мафії) десятки або може й сотні мільйонів $$$. Так ніби ніхто не читав результати розслідування Мюллера...
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21.12.2020 07:13 Відповісти
слепота? дебилы, у трампа долги перед пуйлом.
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21.12.2020 11:31 Відповісти
Это не слепота, а обычная вербовка.
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21.12.2020 13:49 Відповісти
...да ладно , что там может бензоколонка , разорванная в клочья , смешно , Ромни на йук ты палишься, унижаешь "исключительную нацию"!!?))... жалуешься как баба, ей богу , стыдно за вас!!!
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21.12.2020 16:10 Відповісти
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 6952У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 4186У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 7888У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 6814
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21.12.2020 19:20 Відповісти
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