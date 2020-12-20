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Новини Революція в Білорусі
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У список осіб, яких "розробляє" МВС Білорусі, потрапив громадянин України, - ЗМІ

У список осіб, яких

Телеграм-канал By_Pol опублікував список людей, "які перебувають в розробці" Міністерства внутрішніх справ Білорусі. У списку - 89 імен і 41 номер телефону.

"Настоящее Время" поговорило з деякими фігурантами, інформує Цензор.НЕТ.

Заначається, що автори By_Pol - колишні білоруські силовики - стверджують, що опублікували інформацію "з метою попередження громадян про небезпеку". Вони нагадали, що 20 грудня в країні відбувається акція "Народний трибунал".

By_Pol не називають джерела своїх витоків: раніше телеграм-канал опублікував відео з нагрудних реєстраторів силовиків, які розганяли акції протесту. Цього разу у витоку - імена людей, за якими може вестися "розробка". Зазвичай це означає негласні заходи спостереження, прослуховування та збір іншої інформації відповідно до закону про оперативно-розшукову діяльність.

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Учасники ініціативної групи Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) виявили в списку імена як мінімум 39 своїх студентів і викладачів. Деяких керівництво вже відрахувало або звільнило. За їхніми даними, список застарів щонайменше на місяць - стільки сидять в тюрмі деякі фігуранти.

"Настоящее время" зв'язалося з деякими людьми зі списку. Один з телефонних номерів належить Олегу Толоцькому - він розповів, що купив його, переїхавши до Мінська з Донецької області 1,5 роки тому. Слова Олега підтверджуються відкритими даними - раніше на цей номер була зареєстрована сторінка в соцмережі "ВКонтакте" не пов'язаної з ним людини.

Олег не розуміє, чому його номер виявився в списку силовиків. "Я не знаю, я з України, Донецької області. Може, думають, що я координатор?" - відповів він.

"Я намагаюся триматися подалі [від мітингів], інакше депортація, навіть розбиратися не будуть. У мене тут серйозні особисті стосунки, і мені є що втрачати", - додав Олег.

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Студент МЛУ Костянтин Атрахімович сказав "Настоящему времени", що не розуміє, в чому полягає його "розробка".

"Думаю, це явно пов'язано з моєю участю (хоча і вельми пасивною) в університетських акціях у вересні-жовтні, бо мені ще тоді дали зрозуміти, що я "засвітився". З тієї ж причини в цьому списку опинилися багато хто з моїх знайомих студентів і викладачів", - зазначив Костянтин.

У списку імена 61 чоловіка і 28 жінок. Одна з фігуранток розповіла, що була затримана на студентському марші 17 жовтня 2020 року. Вона попросила не називати своє ім'я в публікації.

"Всіх студентів в неділю, 18 числа, допитували співробітники з ГУБОЗіК (Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - Ред.). Серед усіх студентів, з якими я спілкувалася там, телефон дивилися тільки у мене. Змусили розблокувати. Там було кілька відео та фотографій з акцій. Але потім мені ніхто не дзвонив і не зв'язувався після звільнення, так що я думала, що все гаразд".

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За словами співрозмовниці, під час телефонних розмов з нею її сестра чула незвичайні перешкоди.

Ініціативу By_Pol заснував колишній білоруський слідчий Андрій Остапович. Він звільнився з Слідчого комітету Республіки Білорусь в серпні 2020 року, незабаром після початку протестів за підсумками президентських виборів. У Білорусі він був оголошений в розшук і зараз перебуває в Польщі 

Нагадаємо, 19 грудня МВС Білорусі заявило, що проводить перевірку через відео By_Pol зі знущаннями над затриманими у Фрунзенському РУВС Мінська.

Білорусь (7932) силовики (2514)


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Топ коментарі
+6
Во разошелся лУКАШЕСКУ! Куда только он пихает всех ненавидящих его сограждан? На открытой площадке за колючей проволокой, как скотину, держит? Клинический идиот!!!
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20.12.2020 19:31
+4
Вы великий психолог?
Она просто жена кандидата в президенты, которого ни за что посадили за решетку.
Не смешите людей про "патриотический придых".
Она женщина со свойственными им качествами, в том числе и эмоциями.
Посмотрел бы я на вас, если бы вашу жену ни за что посадили за решетку.
Вы бы наверное просто укакались со страху.
))
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20.12.2020 20:09
+3
Я понял бы, если бы у протестующих была программа по более прогрессивному развитию страны... а то шило на мыло поменять, не вижу смысла,- страну тольку в нищету и разруху ввергать. Мабуть бацька этой мыслью и оперирует, в отношении Светика цветочников.
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20.12.2020 19:42
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Во разошелся лУКАШЕСКУ! Куда только он пихает всех ненавидящих его сограждан? На открытой площадке за колючей проволокой, как скотину, держит? Клинический идиот!!!
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20.12.2020 19:31 Відповісти
Я понял бы, если бы у протестующих была программа по более прогрессивному развитию страны... а то шило на мыло поменять, не вижу смысла,- страну тольку в нищету и разруху ввергать. Мабуть бацька этой мыслью и оперирует, в отношении Светика цветочников.
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20.12.2020 19:42 Відповісти
Сегодня смотрел её последнее заявление.
Читала с суфлёра (как всегда), неумелая жестикуляция рук, патриотический придых...
Марионетка натуральная.
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20.12.2020 19:46 Відповісти
Вы великий психолог?
Она просто жена кандидата в президенты, которого ни за что посадили за решетку.
Не смешите людей про "патриотический придых".
Она женщина со свойственными им качествами, в том числе и эмоциями.
Посмотрел бы я на вас, если бы вашу жену ни за что посадили за решетку.
Вы бы наверное просто укакались со страху.
))
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20.12.2020 20:09 Відповісти
Про "укакались" - насмешило.
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20.12.2020 20:12 Відповісти
Ее муж - кандидат в президенты - блогер. Он мне очень напоминает нашего блогера Шария. Притом примитизованную версию Шария. Зря Запад связался с этой шантрапой.
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21.12.2020 15:16 Відповісти
"Ее муж - кандидат в президенты - блогер."
Какое это имеет значение?
Он конкурент Луки.
Лука убирает конкурентов любыми способами.
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21.12.2020 20:32 Відповісти
Блин...
У них что, напряжёнка с номерами телефонов?
Наверняка речь идёт о мобильном.
Странная история.
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20.12.2020 19:39 Відповісти
Твой коммент говорит, что ты далек от "ОРД" ... Номер можешь менять сколько угодно раз... Но сам то ты куда денешься....?! Номер мобильного - это лишь малая доля. Смена номера- ничего фактически тебе не даст...
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21.12.2020 01:53 Відповісти
Зачем покупать б/у номер?
Он дешевле?
Он красивее?
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21.12.2020 02:24 Відповісти
Он - до ЖОПЫ, тому на кого оформлен ОРД !
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21.12.2020 03:04 Відповісти
"акция "Народный трибунал"." (с)
КАК СОВКОМ ВОНЯЕТ !!! .
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20.12.2020 19:42 Відповісти
та не , там немного попрще, мол, а я у гай ходила , по квiтку ось яку. А там дерева-люлi i все отак зозулi: "КУ-КУ, КУ-КУ. КУ-КУ".
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20.12.2020 19:45 Відповісти
- ТАЛАНТ !!! .
Тарас Григорович Шевченко відпочиває... ..
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20.12.2020 20:04 Відповісти
ЕС не хочет объявить мусоров Белорусии преступниками?
При попытке выехать, тут же арестовывать: преступление против человечности, терроризм, пытки.
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20.12.2020 19:47 Відповісти
Куплю б/у номер.
Желательно с кредитными задолженностями и скандальными аккаунтами в соцсетях.
Просто, номера у операторов закончились.
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20.12.2020 19:51 Відповісти
Отдам бесплатно в хорошие руки.
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20.12.2020 20:35 Відповісти
Я всегда телефонный разговор начинаю фразой, -"здравствуйте товарищ майор."
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20.12.2020 19:51 Відповісти
Интересно чем у вас всё закончится, кто кого.
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20.12.2020 19:54 Відповісти
В любом случае, уже проиграли ВСЕ.
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20.12.2020 19:57 Відповісти
Так никто и не играет
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20.12.2020 20:00 Відповісти
"Не устоит ни город, ни дом, если в нем междуусобица"(с).
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20.12.2020 19:58 Відповісти
К сожалению, так.
Держитесь.
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20.12.2020 20:01 Відповісти
Причем, с точки зрения интересов страны, весомой причины для межусобицы нет. Идет Беларусь по пути государственности с Лукашенко, то пусть себе и идет. Для новых стран, на некоторое время, пока есть угроза государственности, необходим некоторый авторитаризм (как переходный период).
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21.12.2020 15:40 Відповісти
А в ответ? Тишина?
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20.12.2020 19:56 Відповісти
У список осіб, яких "розробляє" МВС Білорусі, потрапив громадянин України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2036
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20.12.2020 20:42 Відповісти
Разница огромная. Например в том, что США не станет бомбить Беларусь. США их бомбили потому что Хусейн и Кадафи считались угрозой Израилю, Лукашенко никак нет.
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21.12.2020 15:23 Відповісти
 
 