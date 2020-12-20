У список осіб, яких "розробляє" МВС Білорусі, потрапив громадянин України, - ЗМІ

Телеграм-канал By_Pol опублікував список людей, "які перебувають в розробці" Міністерства внутрішніх справ Білорусі. У списку - 89 імен і 41 номер телефону.

"Настоящее Время" поговорило з деякими фігурантами, інформує Цензор.НЕТ.

Заначається, що автори By_Pol - колишні білоруські силовики - стверджують, що опублікували інформацію "з метою попередження громадян про небезпеку". Вони нагадали, що 20 грудня в країні відбувається акція "Народний трибунал".

By_Pol не називають джерела своїх витоків: раніше телеграм-канал опублікував відео з нагрудних реєстраторів силовиків, які розганяли акції протесту. Цього разу у витоку - імена людей, за якими може вестися "розробка". Зазвичай це означає негласні заходи спостереження, прослуховування та збір іншої інформації відповідно до закону про оперативно-розшукову діяльність.

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Учасники ініціативної групи Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) виявили в списку імена як мінімум 39 своїх студентів і викладачів. Деяких керівництво вже відрахувало або звільнило. За їхніми даними, список застарів щонайменше на місяць - стільки сидять в тюрмі деякі фігуранти.

"Настоящее время" зв'язалося з деякими людьми зі списку. Один з телефонних номерів належить Олегу Толоцькому - він розповів, що купив його, переїхавши до Мінська з Донецької області 1,5 роки тому. Слова Олега підтверджуються відкритими даними - раніше на цей номер була зареєстрована сторінка в соцмережі "ВКонтакте" не пов'язаної з ним людини.

Олег не розуміє, чому його номер виявився в списку силовиків. "Я не знаю, я з України, Донецької області. Може, думають, що я координатор?" - відповів він.

"Я намагаюся триматися подалі [від мітингів], інакше депортація, навіть розбиратися не будуть. У мене тут серйозні особисті стосунки, і мені є що втрачати", - додав Олег.

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Студент МЛУ Костянтин Атрахімович сказав "Настоящему времени", що не розуміє, в чому полягає його "розробка".

"Думаю, це явно пов'язано з моєю участю (хоча і вельми пасивною) в університетських акціях у вересні-жовтні, бо мені ще тоді дали зрозуміти, що я "засвітився". З тієї ж причини в цьому списку опинилися багато хто з моїх знайомих студентів і викладачів", - зазначив Костянтин.

У списку імена 61 чоловіка і 28 жінок. Одна з фігуранток розповіла, що була затримана на студентському марші 17 жовтня 2020 року. Вона попросила не називати своє ім'я в публікації.

"Всіх студентів в неділю, 18 числа, допитували співробітники з ГУБОЗіК (Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - Ред.). Серед усіх студентів, з якими я спілкувалася там, телефон дивилися тільки у мене. Змусили розблокувати. Там було кілька відео та фотографій з акцій. Але потім мені ніхто не дзвонив і не зв'язувався після звільнення, так що я думала, що все гаразд".

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За словами співрозмовниці, під час телефонних розмов з нею її сестра чула незвичайні перешкоди.

Ініціативу By_Pol заснував колишній білоруський слідчий Андрій Остапович. Він звільнився з Слідчого комітету Республіки Білорусь в серпні 2020 року, незабаром після початку протестів за підсумками президентських виборів. У Білорусі він був оголошений в розшук і зараз перебуває в Польщі

Нагадаємо, 19 грудня МВС Білорусі заявило, що проводить перевірку через відео By_Pol зі знущаннями над затриманими у Фрунзенському РУВС Мінська.