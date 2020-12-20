ВООЗ закликає Європу посилити заходи боротьби з коронавірусом через його мутації
За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу подвоїти підходи до контролю і запобігання поширенню вірусу.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити заходи боротьби з коронавірусом через появу в Великій Британії його нового штаму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За даними ВООЗ, за межами Великої Британії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим вірусом - дев'ять у Данії, та по одному у Нідерландах та Австралії.
"По всій Європі, де передача є інтенсивною та широко розповсюдженою, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю та запобігання", - наголосила речниця європейського представництва ВООЗ, передає агенція AFP.
Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті.
За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, цей новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування. Через виявлення нового штаму коронавірусу низка європейських країн вже закрила або думає над закриттям сполучення із Великою Британією.
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Почему дьявол ненавидит людей узнаете в Библии.
Вам это не кажется странным ? Даже в Израиле в 1960-х такого ученого замочили за день до того, как он хотел собрать конференцию и показать свой изобретенный чудо-двигатель на воде с какими-то незначительными прибамбасами в воду.
Поинтересуйтесь или в газетах тех лет или в инете, хотя в инете большая половина этих случаев почему-то пропала, хотя и можно найти если хорошо поискать.
"Стала известна цена китайской вакцины Sinovac от COVID-19 в Украине. Частные клиники ожидают поставку вакцины по цене одной дозы $110. Её нужно будет сделать в 2 этапа с интервалом в 2 недели, соответственно цена полной вакцинации будет стоить $220." (с)
Ну вам же говорили, пока не уберете программиста новые программы все равно будут появляться. Вы захекаетесь с вашими вакцинами.....которые,....с каждой новой поограммой будут бесполезны.