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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликає Європу посилити заходи боротьби з коронавірусом через його мутації

ВООЗ закликає Європу посилити заходи боротьби з коронавірусом через його мутації

За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу подвоїти підходи до контролю і запобігання поширенню вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити заходи боротьби з коронавірусом через появу в Великій Британії його нового штаму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За даними ВООЗ, за межами Великої Британії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим вірусом - дев'ять у Данії, та по одному у Нідерландах та Австралії.

"По всій Європі, де передача є інтенсивною та широко розповсюдженою, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю та запобігання", - наголосила речниця європейського представництва ВООЗ, передає агенція AFP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті.

За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, цей новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування. Через виявлення нового штаму коронавірусу низка європейських країн вже закрила або думає над закриттям сполучення із Великою Британією.

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
рождество всегда канонически было 25 декабря...даже нарасее и у православных.
просто мацковский пархатриат забыл календарь "перевернуть" на григорианский в 1582 году...
большквики календарь сменили...но за неимением уже патриархов на расееизза репресий-некому было и в церкви сменить календарь.
ну а дальше уже вяличие,после отмены большевизма не позволило менять скрепы,бо нарот взбунтуется .
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20.12.2020 20:29
+10
Да не гоните вы так, ещё прививки для старого вируса короны не купили ) Помедленнее пожалуйста )))
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20.12.2020 19:53
+8
Жесткого локдауна немає. Є маразм, коли закривають приватний бізнес, маленький магазинчик, куди ходить за день десять чоловік. А великі універмаги з тисячами людей в годину - відкриті.
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20.12.2020 20:09
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1я мировая гибридно-биологическая....
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20.12.2020 20:46 Відповісти
Ресурсов на земле достаточно, только все ресурсы принадлежат тем кто говорит как и Вы, что Творение Божье Человек это вирус который надлежит уничтожить, тем кто их придумал проект по сокращению населения Земли COVID-2019.

Почему дьявол ненавидит людей узнаете в Библии.
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20.12.2020 21:20 Відповісти
Буквально всех энтузиастов и ученых, которые начиная с 1946 годов пытались придумать или позже уже придумали двигатели и энергетику на всем, кроме нефти и газа после своих публикаций и высказываний почему-то находили мертвыми с проломленными или простреленными головами в не зависимости от страны их проживания.

Вам это не кажется странным ? Даже в Израиле в 1960-х такого ученого замочили за день до того, как он хотел собрать конференцию и показать свой изобретенный чудо-двигатель на воде с какими-то незначительными прибамбасами в воду.
Поинтересуйтесь или в газетах тех лет или в инете, хотя в инете большая половина этих случаев почему-то пропала, хотя и можно найти если хорошо поискать.
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20.12.2020 21:48 Відповісти
так и есть.
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20.12.2020 21:54 Відповісти
А Зебилы и дальше продолжают нам врать про какое-то там "плато" и т.д. и т.п... Все серьезней чем мы думаем - маховик запущен и вакцины не помогут, вернее не для всех они будут доступны.

"Стала известна цена китайской вакцины Sinovac от COVID-19 в Украине. Частные клиники ожидают поставку вакцины по цене одной дозы $110. Её нужно будет сделать в 2 этапа с интервалом в 2 недели, соответственно цена полной вакцинации будет стоить $220." (с)
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20.12.2020 21:39 Відповісти
на новый штамм ковида вакцина не действует
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20.12.2020 22:32 Відповісти
BBC: Новый штамм британского коронавируса нашли в Австралии, Дании, Нидерландах и Италии
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20.12.2020 22:28 Відповісти
Всё ху...ня давай по новой (с)
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20.12.2020 22:33 Відповісти
Необхідно негайно прийняти постанову яка б забороняла COVID-у мутувати !!
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21.12.2020 01:46 Відповісти
А почему удвоить? А не утроить или учетверить??
Ну вам же говорили, пока не уберете программиста новые программы все равно будут появляться. Вы захекаетесь с вашими вакцинами.....которые,....с каждой новой поограммой будут бесполезны.
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21.12.2020 06:52 Відповісти
Scientists at the Walter Reed Army Institute of Research expect to know in the next few days if there's a concern that the Covid-19 vaccines might not work against a mutated variant of the virus, according to the institute's top vaccine researcher.
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21.12.2020 07:00 Відповісти
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