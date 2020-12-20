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Новини Окуповані території
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Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму

Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму

У Севастополі в результаті геологорозвідки виявлено нове джерело підземних вод.

Про це повідомив віцепрем'єр Росії, "куратор" півострова Марат Хуснуллін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Завдяки геологорозвідці ми знайшли додатково в цьому ж районі (в районі Кадиковського кар'єру. - Ред.) підземні води", - повідомив він.

Віцепрем'єр Росії уточнив у глави підконтрольного Кремлю уряду Севастополя Михайла Развожаєва, коли планується буріння свердловин і початок подачі цієї додаткової води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті

"Завдання поставили, щоб синхронізувати цей процес із запуском об'єкта на Бельбеку. З військовими ми принципово це питання пропрацювали. За нашими розрахунками, це все має відбутися до середини лютого наступного року, свердловини повинні бути до експлуатації готові, щоб їх в загальну систему включити" , - сказав Развожаєв.

За словами Хуснулліна, це дозволить дати ще близько 10 тис. куб. м води.

Як зазначає видання, напередодні в систему водопостачання міста почали подавати воду з Кадиковського кар'єру. "Сьогодні 15 тис. куб. м ми даємо - це мінус 15 тис. куб. м з Чорноріченського водосховища. У нас зараз забирається близько 10 тис. з Гасфорта і близько 5 тис. з Інкермана. Сукупно 30 тис. куб. м на добу ми економимо в Чорноріченському водосховищі. Там споживання знизилося з 80 до 50 тис. куб. м", - сказав Развожаєв.

Він додав, що в Севастополі не планують обмежувати подачу води населенню до березня 2021 року, коли очікується початок наповнення Черноріченського водосховища паводковими водами і буде завершено будівництво великого водозабору на річці Бельбек, де також будуть додатково пробурені свердловини. "Там ми зможемо близько 50 тис. кубічних метрів на добу взяти. Той об'єкт, по-перше, перекриє дефіцит Черноріченського водосховища, по-друге, дозволить під час нормального весняного періоду - дощів, повеней - підняти воду на необхідний рівень. Це стратегія, яка дозволить без обмежень прожити наслідки посушливого 2020 року, навіть якщо наступний рік буде непростим", - пояснив Развожаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують водоспади для постачання Ялти: Будемо подавати, скільки буде

Нагадаємо, з 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Також читайте: Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

Крим (14164) Севастополь (554) водопостачання (833) вода (1178)


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Топ коментарі
+63
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Стрелков предложил отколоть айсберг и доставить его в Крым для снабжения водой.
Можно ещё отколоть Крым и доставить его в Заполярье и там уже плавить лёд.
Варианты есть.
Хотя проще было не аннексировать его и не иметь все эти проблемы.
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20.12.2020 20:37
+49
А далі на нові території. Як сарана.
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20.12.2020 20:44
+47
все повипивають за кілька років.
далі ЩО ?
ну ідійоти....
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20.12.2020 20:36
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Ну это просто русофобия какая то.. теперь остальные крымчане будут ненавидеть севастопольцев как класс.Это брат, марксизм!
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20.12.2020 23:15 Відповісти
Они рассчитывают на то, что в Украине придёт к власти Медведчук и ОПЗЖ. Они конечно сделают воду для Крыма, ещё и за деньги украинцев.
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20.12.2020 23:40 Відповісти
Там солоноватая вода. Карьер очень близко от моря и пополняется грунтовыми водами - по факту морской водой. Грунт не обеспечивает на таком отдалении качественную фильтрацию.
При Украине и не думали брать оттуда воду для населения и его нужд.
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21.12.2020 00:52 Відповісти
Найкраще зробити аналіз з 2014 року і разом посміятися. 1-2014 заява кацапії, що в Криму води вистачає.2-2015-2017 Криму не потрібна вода Дніпра.3-2018-2019 в Криму все добре, але Україна не хоче давати воду "братам".4-2020 в Криму будемо літаками ловити дощі, побудуємо опріснювальні станції, не будемо будувати, бо дорого, в Азовському морі є вода. ООН, Україна перекрила Криму воду, рятуйте.Такого ніколи не було.При Україні було краще.
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21.12.2020 02:02 Відповісти
Сказочки для ватного населения. Ничего, мост рухнет ровно тогда, когда пересохнет последнее водохранилище. А этого осталось ждать совсем недолго...
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21.12.2020 02:09 Відповісти
Вогнища сильних корових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусів в Криму виникають на глибинах 20-40 км та 10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя (в основному між Алуштою і Форосом) з інтенсивністю 8-9 балів раз на 100 років, ваті приготуватися.
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21.12.2020 11:29 Відповісти
Та там з трьох сторін Криму вода! В чому проблема? Пий, хоч залийся, без різниці яка та вода, головне що мокра.
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21.12.2020 06:40 Відповісти
Це тимчасове послаблення проблеми. В результаті буріння додаткових свердловин і викачування води з них рівень підземних вод буде поступово знижуватися і вода стане затягувати солі з моря. В кінцевому підсумку цієї ідіотичної діяльності вся свердловинна вода стане непридатною для пиття. Це остаточно приведе Крим до стану набагато гіршого ніж був в 1954 році. Нам такий просолений і вбитий в хлам Крим і на фіг не потрібний. Вода кримського каналу вже давно розподілена між аграріями і якщо в умовах зміни клімату забрати у них воду на користь кримських зрадників то українці недоотримають мільярди доларів з аграрного сектору що призведе до величезних проблем в країні. Звідси нам Крим потрібен лише як засіб міжнародного знищення ********** шляхом санкцій за окупацію півострова. Деокупація з інтернуванням кацапів в "мухосранські *****" відбудеться після краху **********, який потрібно відтягувати якомога далі щоб досягти повного знекровлення ворога і розвалу федерації. В результаті цього виникне з десяток нових огидних держав але на жаль найгірша, найпаразитичніша і найагресивніша частина ********** залишиться нашим сусідом. Вона буде позбавлена халявних ресурсів колоніального Сибіру і отримати з них репарації буде неможливо...
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21.12.2020 09:08 Відповісти
Создатель Мира почему то наградил соленой морской водой от Камчатки до Британских морей...Изверг...
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21.12.2020 10:46 Відповісти
ждуть паводкових вод
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21.12.2020 10:50 Відповісти
попки в лужи окунать и мыть щеткой))
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21.12.2020 12:55 Відповісти
Угроблять Крим грьобані кацапи...
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21.12.2020 11:22 Відповісти
если кацапм жабра приделать? пустить в море, воды им будет с избытком....
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21.12.2020 12:46 Відповісти
ну тупыыые ))))
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21.12.2020 16:24 Відповісти
вот им еще один источник воды, только пуст сами трубу протянут в Бортничи Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 5429
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21.12.2020 17:35 Відповісти
Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 983Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 2131
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21.12.2020 19:16 Відповісти
Надо оккупанту ещё больше блокады, чтобы он миллиарды на обеспечение, а не на войну тратил.
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21.12.2020 20:20 Відповісти
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