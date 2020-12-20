Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму

У Севастополі в результаті геологорозвідки виявлено нове джерело підземних вод.

Про це повідомив віцепрем'єр Росії, "куратор" півострова Марат Хуснуллін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Завдяки геологорозвідці ми знайшли додатково в цьому ж районі (в районі Кадиковського кар'єру. - Ред.) підземні води", - повідомив він.

Віцепрем'єр Росії уточнив у глави підконтрольного Кремлю уряду Севастополя Михайла Развожаєва, коли планується буріння свердловин і початок подачі цієї додаткової води.

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"Завдання поставили, щоб синхронізувати цей процес із запуском об'єкта на Бельбеку. З військовими ми принципово це питання пропрацювали. За нашими розрахунками, це все має відбутися до середини лютого наступного року, свердловини повинні бути до експлуатації готові, щоб їх в загальну систему включити" , - сказав Развожаєв.

За словами Хуснулліна, це дозволить дати ще близько 10 тис. куб. м води.

Як зазначає видання, напередодні в систему водопостачання міста почали подавати воду з Кадиковського кар'єру. "Сьогодні 15 тис. куб. м ми даємо - це мінус 15 тис. куб. м з Чорноріченського водосховища. У нас зараз забирається близько 10 тис. з Гасфорта і близько 5 тис. з Інкермана. Сукупно 30 тис. куб. м на добу ми економимо в Чорноріченському водосховищі. Там споживання знизилося з 80 до 50 тис. куб. м", - сказав Развожаєв.

Він додав, що в Севастополі не планують обмежувати подачу води населенню до березня 2021 року, коли очікується початок наповнення Черноріченського водосховища паводковими водами і буде завершено будівництво великого водозабору на річці Бельбек, де також будуть додатково пробурені свердловини. "Там ми зможемо близько 50 тис. кубічних метрів на добу взяти. Той об'єкт, по-перше, перекриє дефіцит Черноріченського водосховища, по-друге, дозволить під час нормального весняного періоду - дощів, повеней - підняти воду на необхідний рівень. Це стратегія, яка дозволить без обмежень прожити наслідки посушливого 2020 року, навіть якщо наступний рік буде непростим", - пояснив Развожаев.

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Нагадаємо, з 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.