В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники

В окупованому Криму протягом листопада правозахисники зафіксували два нових вироки і три нові кримінальні справи за так зване ухилення від служби в Збройних силах РФ.

Про це йдеться в звіті Кримської правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ.

"У Криму в листопаді КПГ зафіксувала три нові кримінальні справи стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і два нових вироки, винесених за ст. 328 КК РФ", - йдеться в 3-му розділі звіту, присвяченому порушенню норм міжнародного гуманітарного права.

За даними КПГ, одна з нових справ порушена стосовно Кирила Жданченка, якого вже переслідували за цією статтею в 2018 році.

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Всього на кінець листопада КПГ зафіксувала 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму.

З них щодо 142 осіб вже винесені вироки, ще п'ять справ перебувають на стадії розгляду.

Нагадаємо, в жовтні в окупованому Криму шестеро осіб отримали вирок за відмову служити в російській армії. Також в жовтні було зафіксовано чотири нові кримінальні справи щодо кримчан за ст. 328 КК РФ.

Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

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