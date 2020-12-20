В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники
В окупованому Криму протягом листопада правозахисники зафіксували два нових вироки і три нові кримінальні справи за так зване ухилення від служби в Збройних силах РФ.
Про це йдеться в звіті Кримської правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ.
"У Криму в листопаді КПГ зафіксувала три нові кримінальні справи стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і два нових вироки, винесених за ст. 328 КК РФ", - йдеться в 3-му розділі звіту, присвяченому порушенню норм міжнародного гуманітарного права.
За даними КПГ, одна з нових справ порушена стосовно Кирила Жданченка, якого вже переслідували за цією статтею в 2018 році.
Всього на кінець листопада КПГ зафіксувала 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму.
З них щодо 142 осіб вже винесені вироки, ще п'ять справ перебувають на стадії розгляду.
Нагадаємо, в жовтні в окупованому Криму шестеро осіб отримали вирок за відмову служити в російській армії. Також в жовтні було зафіксовано чотири нові кримінальні справи щодо кримчан за ст. 328 КК РФ.
Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.
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орали путен путен- он пришёл а защищать его вже не хотите?
Так, по сатанинському нахабству Московія лідирує у всьому світі навіть серед африканських стран тіпа Сомалі.
От наприклад захопила Сомалі сусідню Ефіопію і саджають ії чоловіків за те що вони не хочуть займатись сомалійським піратством, тут теж саме по Криму