УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9805 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
1 783 10

В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники

В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники

В окупованому Криму протягом листопада правозахисники зафіксували два нових вироки і три нові кримінальні справи за так зване ухилення від служби в Збройних силах РФ.

Про це йдеться в звіті Кримської правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ.

"У Криму в листопаді КПГ зафіксувала три нові кримінальні справи стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і два нових вироки, винесених за ст. 328 КК РФ", - йдеться в 3-му розділі звіту, присвяченому порушенню норм міжнародного гуманітарного права.

За даними КПГ, одна з нових справ порушена стосовно Кирила Жданченка, якого вже переслідували за цією статтею в 2018 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досі немає процедури визнання народження на окупованих територіях і гарантій захисту для політв'язнів, - правозахисники про виконання Україною рекомендацій ООН

Всього на кінець листопада КПГ зафіксувала 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму.

З них щодо 142 осіб вже винесені вироки, ще п'ять справ перебувають на стадії розгляду.

Нагадаємо, в жовтні в окупованому Криму шестеро осіб отримали вирок за відмову служити в російській армії. Також в жовтні було зафіксовано чотири нові кримінальні справи щодо кримчан за ст. 328 КК РФ.

Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку окупації в Криму зникли 44 людини, - правозахисники

Крим (14164) правозахисники (377)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ха ха.. Это вам не Украина...
показати весь коментар
20.12.2020 22:00
+2
В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6288
показати весь коментар
20.12.2020 22:03
+2
ихнии мамки до сих пор триколорами трусят???
показати весь коментар
20.12.2020 22:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха ха.. Это вам не Украина...
показати весь коментар
20.12.2020 22:00 Відповісти
Очень мало. Вата
показати весь коментар
20.12.2020 22:01 Відповісти
В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6288
показати весь коментар
20.12.2020 22:03 Відповісти
И что нам с этого? Просить на обмен?
показати весь коментар
20.12.2020 22:09 Відповісти
ихнии мамки до сих пор триколорами трусят???
показати весь коментар
20.12.2020 22:30 Відповісти
На роССии некому границы бдить от проникновения уждой идеологии, а они служить мачехе не хотят.
показати весь коментар
20.12.2020 23:11 Відповісти
от паршивцы!
орали путен путен- он пришёл а защищать его вже не хотите?
показати весь коментар
21.12.2020 00:03 Відповісти
В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) Источник: https://censor.net/ru/n3238042

Так, по сатанинському нахабству Московія лідирує у всьому світі навіть серед африканських стран тіпа Сомалі.
От наприклад захопила Сомалі сусідню Ефіопію і саджають ії чоловіків за те що вони не хочуть займатись сомалійським піратством, тут теж саме по Криму
показати весь коментар
21.12.2020 02:24 Відповісти
Вважаю, що відмовляються йти до роSSійського війська не тільки з патріотичних почуттів до України, а скоріше зі страху потрапити у гирло військових дій у Сирії, на Донбасі чи де інде. Інстинкт самозбереження, не більше.
показати весь коментар
21.12.2020 08:49 Відповісти
 
 