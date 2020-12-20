Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич
Бюджет на 2021 рік стосовно охорони здоров'я - провальний. На фінансування пакетів для хворих передбачено зовсім мало коштів.
Про це заявила секретар комітету Ради з питань здоров'я нації Яна Зінкевич в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо прийнятий проєкт бюджету дуже провальним. За наполяганням нашого комітету вдалося хоч трохи збільшити забезпечення на наступний рік у медичній сфері, але, на жаль, цих коштів недостатньо.
Від самого початку не передбачалося жодногододаткового фонду для COVID на наступний рік. Кошти, що були виділені в березні цього року, понад 65 млрд грн, були фактично витрачені на нецільові витрати, понад 35 млрд були тільки на велике будівництво так зване", — сказала вона.
Зінкевич розповіла, що очікує систему охорони здоров'я надалі.
"І що ми маємо в підсумку? У бюджеті на фінансування і забезпечення, наприклад, тих же пакетів для хворих залишається зовсім мало коштів. І ми можемо зіткнутися з тим, що може бути припинено фінансування на ці пакети в січні або лютому. А епідемія в розпалі, фактично ми пережили першу хвилю, захворюваність пішла на спад. Але, як і в кожній епідемії, зазвичай хвиль як мінімум три, це потрібно розуміти", — сказала вона.
За словами експертки, робота з вакцинації теж проведена незадовільно.
"Є надії на вакцинацію, але робота уряду в цьому напрямку була провалена. Багато країн, в яких більш вдале керівництво, вже вели переговори про вакцини ще на етапі їх розробки. Що говорити про нас, якщо ми отримуємо вакцину в кінці літа або на початку осені, і це буде великий успіх? Коштів, які виділені в бюджеті, ледь вистачить на перші категорії осіб для вакцинації, це дуже маленька кількість населення", — заявила Зінкевич.
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🤔
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Бесплатные стенты.
Программы бесплатной химиотерапии для онкологических больных.
100% обеспечение вакцинами для плановой вакцинации.
Система реимбурсации за лекарства.
Реформа «первички».
Переход на международные протоколы.
Отстранение фарммафии.
Реформа выборов руководителей медучреждений.
Отказ от лицензирования «народных целителей».
Проведение научно-технических разработок МОЗ через НФД.
.......
))
Бувай, провокатор, та не хворій!!))
Майже такасама лядь..))
1. она медик прошедший фронт а не кабинетная крыса из министерства
2. она говорит о финансах а не о теоретических медицинских вещах
3. пшел в жопу.
1)Даже статус уважаемого фронтовика не делает человека без образования экспертом.
2)По поводу финансов,повторюсь:Даже нынешний фонд не израсходован.Можно хоть триллион на это выделить и построить миллион коек,но квалифицированных врачей больше от этого не станет.Жиденькая зрада
3)Иди в канализацию навсегда.Ты интеллектуально беспомощен и потому неинтересен.
В 2017 году Яна Зинкевич поступила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Государственную медицинскую академию Днепра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .
2. ты про нынешний фонд неизрасходованный откуда знаешь? а если его не израсходовали то зачем степанов периодически попрошайничает и ему из бюджета бабло выделяют дополнительно?
3. зато ты у нас интеллектуал высшей пробы. только с вавками в голове. поэтому и опусы у тебя "О морали", "О смысле жизни"
О смысле жизни:
Мне представляется маятник, застывший в положении равновесия. Жизнь- постоянная попытка раскачать его в положительную сторону. Всё, что угодно: интересная работа, интересная книга, интересное общение, любовь, просто секс….алкоголь, наконец. Да всё что угодно, приносящее наслаждение. В общем- получение положительных эмоций в самом широком смысле этого слова. Но есть две проблемы. То, что вчера позволяло раскачать памятник с большой амплитудой, сегодня уже действует слабее…а когда эмоции проходят, этот чёртов маятник ведь не вернётся на нулевую отметку, а качнётся в противоположную сторону….И раскачивать его нужно всё сильней и сильней. Искать новые смыслы… Иначе скука, часто алкоголь…депрессия. Ведь не зря существует выражение "он/она утратил/утратила интерес к жизни". Вот вам и смысл жизни.
Я Вам сейчас секрет открою:даже для того,чтобы получить обычное Высшее образование,нужно 5 лет.А у медиков так ещё строже-6.Плюс интернатура.Что вы пытаетесь опровергнуть?
С тобой всё.Ты цитируешь мои мысли из фейсбука,но ни хрена не понимаешь."Абырвалг" твой уровень.Всё,я смыл.
себе секреты открывая дятел. у меня у трех родственников медицинское образование. высшее - у двух.
я цитирую твои мысли чтобы все поняли с кем имеют дело - ты тупой графоман считающий что изливая свои измышлизмы в интернете ты открываешь мир. на самом деле ты пишешь банальные вещи и искренне радуешься делая абсолютно бессмысленные выводы. таким обычно страдают в 14-15 лет. пишут стихи и рассказы надеясь что явят миру нового гения. ты остался на том же уровне развития.
среди сторонников вавия ссыкливого нет нормально развитых умных успешных людей.
слышь ты, повернутый на говне, твой социальный лифт ждет тебя по пути к золотарям.
и в чем тогда хоронить будут, если не в полиэтилене?
как есть голяком в ямы скидывать?