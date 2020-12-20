Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич

Бюджет на 2021 рік стосовно охорони здоров'я - провальний. На фінансування пакетів для хворих передбачено зовсім мало коштів.

Про це заявила секретар комітету Ради з питань здоров'я нації Яна Зінкевич в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо прийнятий проєкт бюджету дуже провальним. За наполяганням нашого комітету вдалося хоч трохи збільшити забезпечення на наступний рік у медичній сфері, але, на жаль, цих коштів недостатньо.

Від самого початку не передбачалося жодногододаткового фонду для COVID на наступний рік. Кошти, що були виділені в березні цього року, понад 65 млрд грн, були фактично витрачені на нецільові витрати, понад 35 млрд були тільки на велике будівництво так зване", — сказала вона.

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Зінкевич розповіла, що очікує систему охорони здоров'я надалі.

"І що ми маємо в підсумку? У бюджеті на фінансування і забезпечення, наприклад, тих же пакетів для хворих залишається зовсім мало коштів. І ми можемо зіткнутися з тим, що може бути припинено фінансування на ці пакети в січні або лютому. А епідемія в розпалі, фактично ми пережили першу хвилю, захворюваність пішла на спад. Але, як і в кожній епідемії, зазвичай хвиль як мінімум три, це потрібно розуміти", — сказала вона.

За словами експертки, робота з вакцинації теж проведена незадовільно.

"Є надії на вакцинацію, але робота уряду в цьому напрямку була провалена. Багато країн, в яких більш вдале керівництво, вже вели переговори про вакцини ще на етапі їх розробки. Що говорити про нас, якщо ми отримуємо вакцину в кінці літа або на початку осені, і це буде великий успіх? Коштів, які виділені в бюджеті, ледь вистачить на перші категорії осіб для вакцинації, це дуже маленька кількість населення", — заявила Зінкевич.