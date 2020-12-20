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Новини Бюджет-2021
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Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич

Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка

Бюджет на 2021 рік стосовно охорони здоров'я - провальний. На фінансування пакетів для хворих передбачено зовсім мало коштів.

Про це заявила секретар комітету Ради з питань здоров'я нації Яна Зінкевич в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо прийнятий проєкт бюджету дуже провальним. За наполяганням нашого комітету вдалося хоч трохи збільшити забезпечення на наступний рік у медичній сфері, але, на жаль, цих коштів недостатньо.

Від самого початку не передбачалося жодногододаткового фонду для COVID на наступний рік. Кошти, що були виділені в березні цього року, понад 65 млрд грн, були фактично витрачені на нецільові витрати, понад 35 млрд були тільки на велике будівництво так зване", — сказала вона.

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Зінкевич розповіла, що очікує систему охорони здоров'я надалі.

"І що ми маємо в підсумку? У бюджеті на фінансування і забезпечення, наприклад, тих же пакетів для хворих залишається зовсім мало коштів. І ми можемо зіткнутися з тим, що може бути припинено фінансування на ці пакети в січні або лютому. А епідемія в розпалі, фактично ми пережили першу хвилю, захворюваність пішла на спад. Але, як і в кожній епідемії, зазвичай хвиль як мінімум три, це потрібно розуміти", — сказала вона.

За словами експертки, робота з вакцинації теж проведена незадовільно.

"Є надії на вакцинацію, але робота уряду в цьому напрямку була провалена. Багато країн, в яких більш вдале керівництво, вже вели переговори про вакцини ще на етапі їх розробки. Що говорити про нас, якщо ми отримуємо вакцину в кінці літа або на початку осені, і це буде великий успіх? Коштів, які виділені в бюджеті, ледь вистачить на перші категорії осіб для вакцинації, це дуже маленька кількість населення", — заявила Зінкевич.

держбюджет (2394) охорона здоров’я (293) Зінкевич Яна (51)


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Топ коментарі
+12
И даже миллион вопящих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше шоколада. Где-то так. Смачного
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20.12.2020 23:14
+7
Бувай безмозглый. И тебе не хворать.
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20.12.2020 23:18
+6
давно тебя небыло философ от сохи.
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20.12.2020 22:25
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Супруншу взад!!!
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20.12.2020 22:10 Відповісти
Тебе к Еременко. Он это любит.
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20.12.2020 22:12 Відповісти
А хто Це??
Досвідом поділітся..
🤔
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20.12.2020 22:30 Відповісти
Закон про "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
Електронна система охорони здоров'я eHealth.
Создание «Національної служби здоров'я».
Бесплатные стенты.
Программы бесплатной химиотерапии для онкологических больных.
100% обеспечение вакцинами для плановой вакцинации.
Система реимбурсации за лекарства.
Реформа «первички».
Переход на международные протоколы.
Отстранение фарммафии.
Реформа выборов руководителей медучреждений.
Отказ от лицензирования «народных целителей».
Проведение научно-технических разработок МОЗ через НФД.
.......
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20.12.2020 22:50 Відповісти
Ви ,напевно, з Марсу чи Місяця..))
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20.12.2020 22:57 Відповісти
Ну, принаймні, саме завдяки Супрун є онлайн-запис до лікарів і не треба в чергах сидіти (особливо це актуально зараз під час епідемії). Чи онлайн-запис це теж видумка порохоботів клятих?)))
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20.12.2020 22:58 Відповісти
Таки брехня..
))
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20.12.2020 23:05 Відповісти
Вот и не брешите так тупо.
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20.12.2020 23:08 Відповісти
Ну да, ну да, і за останні кілька років я до лікаря онлайн не записувався на helsi)) З-за порєбріка пишеш, чи що?)
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Вы наверное с подземелья вылезли? Или вас в Гугле забанили?
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20.12.2020 23:07 Відповісти
Видно , шо Вас не родили а уронили галавой об бетон..))
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20.12.2020 23:10 Відповісти
Штырит, дебил? Тебе к Емцу на кастрацию. Попустит.
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20.12.2020 23:12 Відповісти
Argumentum ad hominem, не??

Бувай, провокатор, та не хворій!!))
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20.12.2020 23:16 Відповісти
Бувай безмозглый. И тебе не хворать.
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20.12.2020 23:18 Відповісти
На helsi.me забанили))
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20.12.2020 23:10 Відповісти
Кугуты не в курсе про такое.
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21.12.2020 02:08 Відповісти
А это выбранный вами "доктор смерть". Смачного

Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 8277
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20.12.2020 22:53 Відповісти
Навіть "трепыхатца" не буду..)))
Майже такасама лядь..))
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20.12.2020 23:02 Відповісти
Чего, не нравится свой-же выбор? Смачного.
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20.12.2020 23:09 Відповісти
А Вам Ваш вибір??
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20.12.2020 23:12 Відповісти
И даже миллион вопящих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше шоколада. Где-то так. Смачного
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20.12.2020 23:14 Відповісти
недолуге,бакс,ти реально феєрічний ідіот.))
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21.12.2020 00:38 Відповісти
Сейчас и то, что осталось, ЗеМародер в асфальт закопает.
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20.12.2020 22:13 Відповісти
Яна Зинкевич:парамедик,Высшего образования нет.Это к вопросу о "зелёных свадебных фотографах".Что даёт ей право вещать о медицине?Евросолидарные,не спамьте сразу,ответьте хоть что-то по существу....
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20.12.2020 22:16 Відповісти
Зебил, перелогинься, ты сова зафаршмачился!
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20.12.2020 22:24 Відповісти
Соевая аргументация 80-го левела
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20.12.2020 22:35 Відповісти
давно тебя небыло философ от сохи.
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20.12.2020 22:25 Відповісти
Ну давай,чудило,опровергай.Медсестра,как прям кухарка при ильиче,рулит медициной.
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20.12.2020 22:37 Відповісти
ты тупой обезьян
1. она медик прошедший фронт а не кабинетная крыса из министерства
2. она говорит о финансах а не о теоретических медицинских вещах
3. пшел в жопу.
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20.12.2020 22:52 Відповісти
Ну чудило.Само привязалось,а теперь посылает.
1)Даже статус уважаемого фронтовика не делает человека без образования экспертом.
2)По поводу финансов,повторюсь:Даже нынешний фонд не израсходован.Можно хоть триллион на это выделить и построить миллион коек,но квалифицированных врачей больше от этого не станет.Жиденькая зрада
3)Иди в канализацию навсегда.Ты интеллектуально беспомощен и потому неинтересен.
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20.12.2020 23:00 Відповісти
https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/volonter-na-zinkevich-stala-studentkoy-meditsinskoy-1501075389.html
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20.12.2020 23:04 Відповісти
1. кто тебе сказал такую глупость? кроме того
В 2017 году Яна Зинкевич поступила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Государственную медицинскую академию Днепра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .

2. ты про нынешний фонд неизрасходованный откуда знаешь? а если его не израсходовали то зачем степанов периодически попрошайничает и ему из бюджета бабло выделяют дополнительно?
3. зато ты у нас интеллектуал высшей пробы. только с вавками в голове. поэтому и опусы у тебя "О морали", "О смысле жизни"

О смысле жизни:
Мне представляется маятник, застывший в положении равновесия. Жизнь- постоянная попытка раскачать его в положительную сторону. Всё, что угодно: интересная работа, интересная книга, интересное общение, любовь, просто секс….алкоголь, наконец. Да всё что угодно, приносящее наслаждение. В общем- получение положительных эмоций в самом широком смысле этого слова. Но есть две проблемы. То, что вчера позволяло раскачать памятник с большой амплитудой, сегодня уже действует слабее…а когда эмоции проходят, этот чёртов маятник ведь не вернётся на нулевую отметку, а качнётся в противоположную сторону….И раскачивать его нужно всё сильней и сильней. Искать новые смыслы… Иначе скука, часто алкоголь…депрессия. Ведь не зря существует выражение "он/она утратил/утратила интерес к жизни". Вот вам и смысл жизни.
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20.12.2020 23:11 Відповісти
Иди в канализацию.Делаю копипаст:
Я Вам сейчас секрет открою:даже для того,чтобы получить обычное Высшее образование,нужно 5 лет.А у медиков так ещё строже-6.Плюс интернатура.Что вы пытаетесь опровергнуть?
С тобой всё.Ты цитируешь мои мысли из фейсбука,но ни хрена не понимаешь."Абырвалг" твой уровень.Всё,я смыл.
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20.12.2020 23:17 Відповісти
тупое животное!
себе секреты открывая дятел. у меня у трех родственников медицинское образование. высшее - у двух.
я цитирую твои мысли чтобы все поняли с кем имеют дело - ты тупой графоман считающий что изливая свои измышлизмы в интернете ты открываешь мир. на самом деле ты пишешь банальные вещи и искренне радуешься делая абсолютно бессмысленные выводы. таким обычно страдают в 14-15 лет. пишут стихи и рассказы надеясь что явят миру нового гения. ты остался на том же уровне развития.
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20.12.2020 23:22 Відповісти
Говно,я тебя уже смыл.Ты-штатный бот,который оправдывает петю во всём и обсирает его оппонентов.Смойся уже!Третий раз ручку унитаза нажимаюУпорное.
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20.12.2020 23:29 Відповісти
смыть ты не в силах даже свое дерьмо у себя в туалете.
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20.12.2020 23:35 Відповісти
Дерьмо сопротивляется А! У меня там слив плохо работал,но починили.Всё.Окончательно прощай.
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20.12.2020 23:39 Відповісти
тупее зебила я еще не встречал... мда.. ну подобное тянется к подобному
среди сторонников вавия ссыкливого нет нормально развитых умных успешных людей.

слышь ты, повернутый на говне, твой социальный лифт ждет тебя по пути к золотарям.
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20.12.2020 23:42 Відповісти
Пластиковые трубыПоследний звук.
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20.12.2020 23:49 Відповісти
Клоун же руководит державою, к нему у тебя претензий нет.
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20.12.2020 23:00 Відповісти
У меня к нему есть претензии.Но именно претензии,а не это шоколадное фуфло.
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20.12.2020 23:02 Відповісти
Например?
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20.12.2020 23:03 Відповісти
ты настолько туп или глуп??она о медицине сказала минимум(уровень школьной программы)эт ты изначально не понимаеш что в статье речь о ФИНАНСИРОВАНИИ!!но никак о медицине в чистом виде!! ,,секретарь комитета Рады по вопросам здоровья нации Источник: https://censor.net/ru/n3238043"
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20.12.2020 22:30 Відповісти
Про финансирование уже тоже давно ясно.Даже нынешний фонд не израсходован.Можно хоть триллион на это выделить и построить миллион коек,но квалифицированных врачей больше от этого не станет.Жиденькая зрада.
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20.12.2020 22:40 Відповісти
в том то и дело!!что никакие фонды,,искуственно" не расходуются чтоб было что на ,,большой дерибан"(читай ,,большая стройка")перекинуть и растащить!!вся проблема что такими темпами у вас появятся дороги но ездить по них будет некому!!(как то так)
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20.12.2020 23:31 Відповісти
Скоко ей отломилось в ноябре?
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20.12.2020 22:52 Відповісти
Так а за что спам?!Строго жа факты!
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20.12.2020 22:41 Відповісти
У 2017 році Яна Зінкевич вступила до Державної медичної академії Дніпра
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20.12.2020 23:03 Відповісти
Я Вам сейчас секрет открою:даже для того,чтобы получить обычное Высшее образование,нужно 5 лет.А у медиков так ещё строже-6.Плюс интернатура.Что вы пытаетесь опровергнуть?
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20.12.2020 23:11 Відповісти
я тебе другой секрет открою - с третьего курса в мединах начинается специализация по направлениям. а до этого момента изучается общая медицина и предметы близкие к любому из направлений (биология, анатомия и прочее). именно поэтому любой медик может как минимум сказать к какому врачу обратиться в ответ на жалобу пациента. а как максимум - посоветовать лечение не по своей специализации.
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20.12.2020 23:19 Відповісти
Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 5508
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20.12.2020 22:40 Відповісти
Опять ********** когорта комментариями рулит.
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20.12.2020 22:50 Відповісти
Передбачених держбюджетом-2021 коштів на забезпечення пакетів для хворих вистачить до січня-лютого, - нардепка "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 7521
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20.12.2020 23:32 Відповісти
Дожились...на полиэтиленовые пакеты денег уже нет
и в чем тогда хоронить будут, если не в полиэтилене?
как есть голяком в ямы скидывать?
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21.12.2020 01:57 Відповісти
Лікуйтесь асфальтом.
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21.12.2020 09:35 Відповісти
 
 