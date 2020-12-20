Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах
Публікації Юрія Бутусова на теми Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у фейсбуці повідомив деталі зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном.
За його словами, міністр запропонував чотири посади: начальника управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони, начальника одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики, начальника директорату інформаційної політики або позаштатним радником глави МО на громадських засадах "для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ЗСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом".
"Як всі ми розуміємо, ці посади ні на що не впливають в Міноборони та жодного доступу до прийняття рішень не забезпечують", - зазначив Бутусов.
Таран повідомив, що публікації журналіста на тему Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".
"Пропонуючи мені посади, міністр визнав об'єктивність і справедливість моєї критики і хотів би, щоб я враховував у своїй роботі позицію міністерства і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику. Я сказав, що міністр, який взагалі не дає інтерв'ю журналістам і якого публічно вимагають відправити у відставку самі "Слуги народу", якоїсь новітньої інформаційної політики вже не потребує. Інші запропоновані мені третьорядні позиції вимагають залучення профільних фахівців, а не журналіста. Тому найкраща інформаційна політика для міністерства - це збільшити кількість моїх критичних текстів про роботу Міноборони, щоб керівництво країни почало приділяти увагу цьому ключовому напрямку під час війни. Міністр зазначив, що мою програму читав і багато в ній вважає правильним, жодних зауважень щодо запропонованої мною програми реформ не висловив", - повідомив Бутусов.
Він також поставив міністру низку цікавих йому питань, зокрема про провал захоплення "вагнерівців" і причини зриву держоборонзамовлення, але "міністр вважає, що все це не можна обговорювати в ЗМІ".
"Те, що я почув, викликало у мене намір написати ще цілу низку матеріалів. Міністр сказав, що більшої публічності в роботі із засобами масової інформації не буде, і якщо я хочу отримати будь-яку інформацію сам, щоб самому від себе висвітлювати ці гострі питання, мені треба отримати статус щонайменше позаштатного радника. Це забезпечить й інформацію, й можливість більш широко висвітлювати проблеми і стан справ у військах. У підсумку: я вирішив за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці", - зазначив Бутусов .
Він підкреслив, що в його роботі журналіста нічого не зміниться. Тепер з'явилася можливість перевірити, "як реагує міністерство на мої статті, наскільки швидко я тепер буду отримувати коментарі".
"За два місяці зроблю серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці, 20 лютого, - підсумкову доповідь. За результатами повідомлю, чи буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин. У мене не буде свого кабінету в МО, я не буду "вирішувати питання", розставляти "своїх людей", я залишаюся журналістом. Тепер чекаю відповіді від Міноборони, щоб міністр публічно підтвердив свою пропозицію в тій же манері, в якій він і звернувся спочатку", - резюмував Бутусов .
Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".
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По факту так и оказалось: Таран, будучи по сути тупым совковым прапором, всю жизнь проработавшими "по уставу", не способен ни какие самостоятельные действия.
Он "ручная петрушка", обязан всем тем Нардепам, которые его выдвинули на должность и проголосовали за него в ВР и не сделает без одобрения ОП ни шагу.
Все "предложенные" должности - это прогнозируемый "фуфел", а предложить что-то повыше таран не может - не его компетенция.
В итоге: не нужно было соглашаться и "заходить в это болото" на пол-шишки). Мрази из ОП, которые управляют Минобороны сейчас, обязательно устроят тебе Юра провокацию с целью "замарать репутацию".
Запомни Юра - все, что у тебя есть и чем ты сейчас выгодно отлишаешься от этих мразей - у тебя идеальная репутация и нет "коррупционного шлейфа", а это очень важно для будущего политика.
Но, это настолько нереально, что я особых иллюзий не строю.
Но, капля воды камень точит... Дорогу осилит идущий. С Системой необходимо бороться, если она служит не обществу, а группе лиц!
Таран - пешка, его используют для твоей дискредитации. Тараном пожертвуют в любой момент ради того, чтобы сбить Бутусова.
Механизм такой: тебе Таран(через Тарана) сольют материал ты их опубликуешь, окажется это ложь, ОП через телегу/СМИ максимально эту новость разгонит, Тарана в утиль, тебе пожизненный минус в карму и конец будущей карьере политика.