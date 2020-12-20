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Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах

Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах

Публікації Юрія Бутусова на теми Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у фейсбуці повідомив деталі зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном.

За його словами, міністр запропонував чотири посади: начальника управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони, начальника одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики, начальника директорату інформаційної політики або позаштатним радником глави МО на громадських засадах "для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ЗСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом".

"Як всі ми розуміємо, ці посади ні на що не впливають в Міноборони та жодного доступу до прийняття рішень не забезпечують", - зазначив Бутусов.

Також читайте: Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов

Таран повідомив, що публікації журналіста на тему Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".

"Пропонуючи мені посади, міністр визнав об'єктивність і справедливість моєї критики і хотів би, щоб я враховував у своїй роботі позицію міністерства і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику. Я сказав, що міністр, який взагалі не дає інтерв'ю журналістам і якого публічно вимагають відправити у відставку самі "Слуги народу",  якоїсь новітньої інформаційної політики вже не потребує. Інші запропоновані мені третьорядні позиції вимагають залучення профільних фахівців, а не журналіста. Тому найкраща інформаційна політика для міністерства - це збільшити кількість моїх критичних текстів про роботу Міноборони, щоб керівництво країни почало приділяти увагу цьому ключовому напрямку під час війни. Міністр зазначив, що мою програму читав і багато в ній вважає правильним, жодних зауважень щодо запропонованої мною програми реформ не висловив", - повідомив Бутусов.

Він також поставив міністру низку цікавих йому питань, зокрема про провал захоплення "вагнерівців" і причини зриву держоборонзамовлення, але "міністр вважає, що все це не можна обговорювати в ЗМІ".

"Те, що я почув, викликало у мене намір написати ще цілу низку матеріалів. Міністр сказав, що більшої публічності в роботі із засобами масової інформації не буде, і якщо я хочу отримати будь-яку інформацію сам, щоб самому від себе висвітлювати ці гострі питання, мені треба отримати статус щонайменше позаштатного радника. Це забезпечить й інформацію, й можливість більш широко висвітлювати проблеми і стан справ у військах. У підсумку: я вирішив за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці", - зазначив Бутусов .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран проведе зустріч з Бутусовим 19 грудня, - Міноборони

Він підкреслив, що в його роботі журналіста нічого не зміниться. Тепер з'явилася можливість перевірити, "як реагує міністерство на мої статті, наскільки швидко я тепер буду отримувати коментарі".

"За два місяці зроблю серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці, 20 лютого, - підсумкову доповідь. За результатами повідомлю, чи буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин. У мене не буде свого кабінету в МО, я не буду "вирішувати питання", розставляти "своїх людей", я залишаюся журналістом. Тепер чекаю відповіді від Міноборони, щоб міністр публічно підтвердив свою пропозицію в тій же манері, в якій він і звернувся спочатку", - резюмував Бутусов .

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".

Міноборони (7379) Бутусов Юрій (3595) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+40
Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах - Цензор.НЕТ 3501
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20.12.2020 22:40
+38
Пане Юрiю, щиро Вам бажаю не арестовичуватися.
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20.12.2020 22:29
+19
Ти правда думаєш що МО цікавлять совєти Бутусова?)
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20.12.2020 22:46
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"Болтливый блогер" - это шедевр! Ты хоть само поняло, шо написало?
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21.12.2020 11:08 Відповісти
Забейся обратно в будку черт ватный...
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21.12.2020 11:09 Відповісти
"Глубокое проникновение в тыл врага"?
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21.12.2020 10:43 Відповісти
Похоже так
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21.12.2020 11:04 Відповісти
Удачи.
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21.12.2020 11:04 Відповісти
Я дуже поважаю ЮРІЯ БУТУСОВА як журналіста, як порядну людину з чіткою громадянською позицією , і дуже сподіваюся, що співробітництво з МО піде на користь як країні, так і репутації Юрія. І дуже не хочу, щоб "великі дяді" зробили йому якусь бридку підставу! Ото ж, хай щастить!
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21.12.2020 11:23 Відповісти
Юра, когда ты опубликовал пост о предложении Тарана поработать в Министерстве, мы в комментариях тебе сразу все разложили по "полочкам".
По факту так и оказалось: Таран, будучи по сути тупым совковым прапором, всю жизнь проработавшими "по уставу", не способен ни какие самостоятельные действия.
Он "ручная петрушка", обязан всем тем Нардепам, которые его выдвинули на должность и проголосовали за него в ВР и не сделает без одобрения ОП ни шагу.
Все "предложенные" должности - это прогнозируемый "фуфел", а предложить что-то повыше таран не может - не его компетенция.
В итоге: не нужно было соглашаться и "заходить в это болото" на пол-шишки). Мрази из ОП, которые управляют Минобороны сейчас, обязательно устроят тебе Юра провокацию с целью "замарать репутацию".
Запомни Юра - все, что у тебя есть и чем ты сейчас выгодно отлишаешься от этих мразей - у тебя идеальная репутация и нет "коррупционного шлейфа", а это очень важно для будущего политика.
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21.12.2020 11:27 Відповісти
ПОДШПИОНИТЬ ИЛИ ШО !?)
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21.12.2020 11:49 Відповісти
Краще розкажи про хлопчика Андрійка, який навіть писати не навчився.
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21.12.2020 13:09 Відповісти
Я бы на месте Бутусова сильно не обольщался, что ему дадут доступ к материалам, которые носят принципиальный порядок. Но, при этом, желаю успеха в его деятельности.
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21.12.2020 13:06 Відповісти
Если у него что то получится сломать в этом коррупционном механизме, я только буду рад.
Но, это настолько нереально, что я особых иллюзий не строю.
Но, капля воды камень точит... Дорогу осилит идущий. С Системой необходимо бороться, если она служит не обществу, а группе лиц!
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21.12.2020 13:37 Відповісти
Сергей Иванофф, вы серьезно думаете, что можно что-то " сломать в этом коррупционном механизме" в отдельно взятой "конторе", не сломав этот механизм с самого верха?
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21.12.2020 13:58 Відповісти
Тарана уволят через месяц.
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21.12.2020 14:03 Відповісти
И еще Юра, будешь работать советником - проверяй всю информацию, которую тебе будут давать для "ознакомления/публикации".
Таран - пешка, его используют для твоей дискредитации. Тараном пожертвуют в любой момент ради того, чтобы сбить Бутусова.
Механизм такой: тебе Таран(через Тарана) сольют материал ты их опубликуешь, окажется это ложь, ОП через телегу/СМИ максимально эту новость разгонит, Тарана в утиль, тебе пожизненный минус в карму и конец будущей карьере политика.
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21.12.2020 14:41 Відповісти
Як це ? Пан Юрій заявив, що зробить звіт про неспроможність міністра керувати відомством, і той після цього візьме його радником ?
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21.12.2020 15:20 Відповісти
Мені чомусь більше подобається Бутусов у якості ЄДИНОГО узгодженого кандидата в президенти на дострокові, ніж у якості радника МО без будь яких повноважень.
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21.12.2020 17:25 Відповісти
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