Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах

Публікації Юрія Бутусова на теми Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у фейсбуці повідомив деталі зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном.

За його словами, міністр запропонував чотири посади: начальника управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони, начальника одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики, начальника директорату інформаційної політики або позаштатним радником глави МО на громадських засадах "для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ЗСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом".

"Як всі ми розуміємо, ці посади ні на що не впливають в Міноборони та жодного доступу до прийняття рішень не забезпечують", - зазначив Бутусов.

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Таран повідомив, що публікації журналіста на тему Міноборони "мають великий резонанс у керівництві країни".

"Пропонуючи мені посади, міністр визнав об'єктивність і справедливість моєї критики і хотів би, щоб я враховував у своїй роботі позицію міністерства і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику. Я сказав, що міністр, який взагалі не дає інтерв'ю журналістам і якого публічно вимагають відправити у відставку самі "Слуги народу", якоїсь новітньої інформаційної політики вже не потребує. Інші запропоновані мені третьорядні позиції вимагають залучення профільних фахівців, а не журналіста. Тому найкраща інформаційна політика для міністерства - це збільшити кількість моїх критичних текстів про роботу Міноборони, щоб керівництво країни почало приділяти увагу цьому ключовому напрямку під час війни. Міністр зазначив, що мою програму читав і багато в ній вважає правильним, жодних зауважень щодо запропонованої мною програми реформ не висловив", - повідомив Бутусов.

Він також поставив міністру низку цікавих йому питань, зокрема про провал захоплення "вагнерівців" і причини зриву держоборонзамовлення, але "міністр вважає, що все це не можна обговорювати в ЗМІ".

"Те, що я почув, викликало у мене намір написати ще цілу низку матеріалів. Міністр сказав, що більшої публічності в роботі із засобами масової інформації не буде, і якщо я хочу отримати будь-яку інформацію сам, щоб самому від себе висвітлювати ці гострі питання, мені треба отримати статус щонайменше позаштатного радника. Це забезпечить й інформацію, й можливість більш широко висвітлювати проблеми і стан справ у військах. У підсумку: я вирішив за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці", - зазначив Бутусов .

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Він підкреслив, що в його роботі журналіста нічого не зміниться. Тепер з'явилася можливість перевірити, "як реагує міністерство на мої статті, наскільки швидко я тепер буду отримувати коментарі".

"За два місяці зроблю серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці, 20 лютого, - підсумкову доповідь. За результатами повідомлю, чи буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин. У мене не буде свого кабінету в МО, я не буду "вирішувати питання", розставляти "своїх людей", я залишаюся журналістом. Тепер чекаю відповіді від Міноборони, щоб міністр публічно підтвердив свою пропозицію в тій же манері, в якій він і звернувся спочатку", - резюмував Бутусов .

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".