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Кравчук (546) росія (63552) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827)

Росія на переговорах ТКГ стосовно Донбасу пов'язує всі соціальні та економічні питання з політичними, - Кравчук

Росія на переговорах ТКГ стосовно Донбасу пов'язує всі соціальні та економічні питання з політичними, - Кравчук

Навіть на засіданні соціально-економічної групи ТКГ російська делегація наполягає на вирішенні політичних питань, які до предмета обговорення не мають жодного стосунку.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з вирішенням політичних питань, мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори - ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", - сказав він.

За словами Кравчука, Росія пов'язує усі соціальні та економічні питання з політичними.

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"Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання - обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні - з політичними питаннями, які жодної прив'язки там зовсім не мають", - заявив він.

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Топ коментарі
+2
Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими/ Шо старе шо мале. Відкриття кожного дня.
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21.12.2020 08:04
+1
Людина ідеолог комуняцько-кремлівської республіки, котрий знав ХТО ТАКИЙ МЕДВЕДЧУК в ієрархії гебістських запроданців , політично з ним повязаний , привів гебістського недоумка Януковича, потім заносив хвоста Юлі, тепер пішов підтирати за Зеленним горем України ... Шо не крок - то краще б вже у ліжечко пенсіонерське!
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21.12.2020 03:05
+1
Старый,езжай на печку греть кости. И скажи клована с д'ерьмаком пускай сворачивают эту гнилую минскую лавочку и проводят дальнейшие "переговоры" на другой площадке. В штаб-квартире НАТО например.
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21.12.2020 08:01
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Чёйта не сильно получается. Мож надо видосик снять?
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21.12.2020 01:32 Відповісти
Шо старе хитросдєлане що Зелене строє себе недо... Бажання миру їм так очі застлало , шо тільки зараз на 7-ий рік війни побачили, шо насправді хоче рашист! А де були ДО ТОГО, ПАНЕ КРАВЧУК ? Думали у кого б ще на вибрах рожой ліца заработать?
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21.12.2020 03:01 Відповісти
Людина ідеолог комуняцько-кремлівської республіки, котрий знав ХТО ТАКИЙ МЕДВЕДЧУК в ієрархії гебістських запроданців , політично з ним повязаний , привів гебістського недоумка Януковича, потім заносив хвоста Юлі, тепер пішов підтирати за Зеленним горем України ... Шо не крок - то краще б вже у ліжечко пенсіонерське!
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21.12.2020 03:05 Відповісти
The things you write are wonderful, these knowledge helps me a lot in my life, thank you for these wonderful things. https://templerun3.co temple run 3
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21.12.2020 06:24 Відповісти
Звернувся би до Путіна, щоб замість Гризлова призначив Горбачова, молодість би згадували б, хоч якось результату досягли би.
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21.12.2020 07:03 Відповісти
Так это же Порошенко не хочет заканчивать войну или нет?
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21.12.2020 07:38 Відповісти
Старый,езжай на печку греть кости. И скажи клована с д'ерьмаком пускай сворачивают эту гнилую минскую лавочку и проводят дальнейшие "переговоры" на другой площадке. В штаб-квартире НАТО например.
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21.12.2020 08:01 Відповісти
Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими/ Шо старе шо мале. Відкриття кожного дня.
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21.12.2020 08:04 Відповісти
Це означає, що треба добиватися визнання РФ в ООН терористичною державою.
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21.12.2020 08:28 Відповісти
когда уже прекратят это самобичевание... с этим тварями в поле садится нельзя не то что за стол
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21.12.2020 09:32 Відповісти
 
 