Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, близько 19:30 20 грудня в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки) з напрямку населеного пункту Василівка збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.
"Цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. У результаті обстрілу один з трактористів зазнав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - наголошується в повідомленні.
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А что делал тракторист на линии фронта? Поверил Зеленскому и Меркель и решил что война кончилась и пора засеять поле?
ну и что если вы им все прощаете. будут делать ещё и не то
уже сейчас используют вас для тренировки как мишени
А как там наши *защитники*? Храбро не отвечали на *провокации* врага и за ето получат еще премии? А кого же тогда они защищают, задаю вопрос хотя знаю ответ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3238051/01921492-3df0-73be-a71d-6c4a7cdfed13
Гиркин.Интервью Максиму Калашникову.Ютьюб...
вспомни 32-33-е? кому твой коспоть помогал? ползунам перед ыконками, или пьяным свиньям, учащих попов летать(кстати это непохо)
и это все твой коспоть - мир кто затопил? как же отвратительны эти визги - хооспаадии, памагиии..... почитай шо оН вытворял! Сралин отдыхает