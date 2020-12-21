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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27045) поранення (2776) Донбас (22348) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, близько 19:30 20 грудня в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки) з напрямку населеного пункту Василівка збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

"Цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. У результаті обстрілу один з трактористів зазнав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - наголошується в повідомленні.

Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за минулу добу 7 разів обстріляли позиції ОС, втрат немає

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Топ коментарі
+43
План Б - бєє...бєєє...
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21.12.2020 01:18
+27
Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1678
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21.12.2020 01:11
+24
С тракторами уже воюют, уроды. Понапивались до поросячьего визга и давай пулять.
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21.12.2020 01:12
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Хренассе... Джон Дир... Явно негосударственный... Во кто-то на бабки попал - нашел место капусту выращивать...
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21.12.2020 01:11 Відповісти
Хренассе то шо он три выстрела держит. Я вот думаю.... а може нах те танки, давайте трактора закупим?
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21.12.2020 01:34 Відповісти
Я когда-то видел колону ДЖонов на одесской трассе - впечятляет
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21.12.2020 07:44 Відповісти
С третьего косые только попали, там же местные якутские наши люди.
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21.12.2020 10:37 Відповісти
Какие *** работы в поле 21 декабря???
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21.12.2020 09:18 Відповісти
оранка. Ми торік орали на Різдво, наприклад. Тільки у нас наш ХТА-200 з Харкова, проте 3 постріли сапога не витримає ))
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21.12.2020 09:45 Відповісти
та ні, шановний! у кого є Джон Діри, ті у грудні чи січні не орають...
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21.12.2020 09:56 Відповісти
І жнуть і орють. Сою, кукурудзу ще зараз дозбирують, а після зразу лущать чи орють. Можуть і сіяти, залежно що.
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21.12.2020 18:10 Відповісти
У вас ХТА?! Співчуваю... Таке лайно.
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21.12.2020 09:58 Відповісти
Я так не думаю. Хоча і не джонік звичайно... Знаєте, пересісти з реального лайна (МТЗ!!!!) на ХТА або Т-150, це як з запорожця на мерседес. А от мотор у нас, на жаль, якраз ММЗ Д-260.4 - найдешевший, відповідно і маємо з ним певні проблеми. Плуг у нас теж наш - з Балти оптікон А5 оборотний, теж норм, однак опорне колесо теліпається при розворотах (як маятник) і іноді "махає" не туди. Диски АГД-4,5, сівалка СРЗ-5,4... Вся техніка може трішки і "лайно", проте де Ви бачили ідеал? Ті ж самі джоніки і класи теж ламаються, ну не так часто, але ж якщо уже поломка, то там попандос кокретний.
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21.12.2020 10:21 Відповісти
Разные диски были) Остановились на СТЕПовских АГМах) Грязь, не грязь, им пофиг, не забьешь) У них диски наоборот стоят)
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21.12.2020 12:13 Відповісти
Плуг "Оптікон" теж лайно, краще Лемкена плуга ще не зробили. Не вірю, що на ХТА, (той же ХТЗ) у вас проблеми тільки з двигуном! Той трактор весь одна велика проблема, і мастило хлеще з нього з усюди...
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21.12.2020 16:45 Відповісти
та що ж Ви так на лайні то зациклені? Чи може порекомендуєте щось кацапське нє імєющєє аналохов? Наперед відповім, що кацапське викорінили взагалі зі вжитку, окрім газу і деяких міндобрив, які наші не виробляють. Напишіть, що у нас не лайно на Вашу думку, а то мене вже тєрзают смутниє сомнєнія.
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21.12.2020 17:35 Відповісти
Трактори Нью-Холанд, меньш потужні - Юто, є кілька ******** МТЗ, тільки чистокровні бульбаші, а не лайно від "Укравтозапчастина", склепане в ніженських сараях. Все причіпне - тільки "Велес Агро", принципово. Хоча, опорне колесо на їх оборотних плугах теж, як ви кажете, іноді "махає" не туди Я не кацап, не сумнівайтесь! Краще хильніть чарочку і зникнуть всі сомненія, навіть самые смутные!
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21.12.2020 18:39 Відповісти
Приємно читати дискусію двох профі, але тому Джондірівцю з Донбасу реально не пощастило. І трактор втратив і ще й поранений.
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21.12.2020 20:11 Відповісти
За те пощастило нашим воїнам. Дорога пристріляна була і СПГ націлений. Цілили по фарами. Не бачили що то трактор. Думали військові.
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21.12.2020 20:42 Відповісти
На джонах працюють тільки в наймах, звичайний селянин на джон у нас і за десять життів не назбирає!
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21.12.2020 23:00 Відповісти
Ну "Велес Агро", мені здається, найкраще. Але й ціни ж таки у них теж вищі. А от постійно чую про емтезони білорусівські типа вони краще - може трохи так і є, завод як не як; але не така там і страшенна різниця по якості, гівно зараз у них все, що дозібране у нас, що в них на заводі, а особливо нові моделі. Чарочка - ні грами, не бачу сенсу і не розумію. До речі, брат теж не п'є, війну пройшов з 1 хвилею до березня 15-го. То він зараз сидить і тупо шукає розпилювачі на ММЗ Д-260.4 -603 принципово некацапські, і не може знайти. Насос чеський, може й розпилювачі чеські де є, не порекомендуєте?
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21.12.2020 22:12 Відповісти
ні, тільки виробництва АЗПИ Валдай, 416 грн за шт.
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21.12.2020 22:57 Відповісти
Чего, чего?) МТЗ?) Современные?)) Я уже здесь рассказывал, и видео того "немецкого"(шел на экспорт в Германию) МТЗ здесь на Цензоре мелькало))) Нет ни одного узла, за 2 тыс моточасов, которые я бы в нем не перебрал) Коленвал пополам, внутренние подшипники на полуосях))) Передний мост нового образца, вообще сплошная лужа масла) И таких "болячек"на старых МТЗ никогда не было))) А рашкинская аппаратура(топливный насос) на нем, это такое дерьмище)))
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21.12.2020 22:20 Відповісти
раз на раз не приходится, не повезло вам! У нас третий год они, полёт нормальный!
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21.12.2020 22:52 Відповісти
Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1678
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21.12.2020 01:11 Відповісти
План Б - бєє...бєєє...
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21.12.2020 01:18 Відповісти
С тракторами уже воюют, уроды. Понапивались до поросячьего визга и давай пулять.
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21.12.2020 01:12 Відповісти
Час подивися. Там вже темно і бачать лупоглазі фари. Так там за 400 м. 0. А це означає що били не в трактор а били в машину з військовими як вони думали. І от робіть висновки. Їхала б машина з воїнами скільки б було загиблих. Причому били професіонально якщо три постріли зробили.Смішного мало.
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21.12.2020 20:03 Відповісти
Как враг? Почему уже не тамженашилюди?
А что делал тракторист на линии фронта? Поверил Зеленскому и Меркель и решил что война кончилась и пора засеять поле?
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21.12.2020 01:15 Відповісти
Ха, и там мало таких? Ещё дохлый Задрон озвучил тему, как заставить кацапа что то сделать- сказать ему, что так делать нельзя. И все... И там таких скока?
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21.12.2020 02:55 Відповісти
віра у безальтернатівний мінськ перемагає і того, і ту.
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21.12.2020 08:08 Відповісти
>Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности

ну и что если вы им все прощаете. будут делать ещё и не то
уже сейчас используют вас для тренировки как мишени
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21.12.2020 01:16 Відповісти
ОБСЕ и Кучма возместят трактористу лечение и стоимость трактора? Они же гаранты *перемирия*, которым они так гордятся.
А как там наши *защитники*? Храбро не отвечали на *провокации* врага и за ето получат еще премии? А кого же тогда они защищают, задаю вопрос хотя знаю ответ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3238051/01921492-3df0-73be-a71d-6c4a7cdfed13
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21.12.2020 01:20 Відповісти
Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9699
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21.12.2020 01:20 Відповісти
Войну на Дамбассе начал я...
Гиркин.Интервью Максиму Калашникову.Ютьюб...
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21.12.2020 01:20 Відповісти
" но в целом перемирие сохраняется" - уроды из пресс-центра ОС... хм.. Не ну разве не ПАДЛЫ !!!
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21.12.2020 01:21 Відповісти
Ну в КончеЗаспе не стреляют вот и хорошо. Они до пенсии так *служить* могут
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21.12.2020 01:48 Відповісти
Зеленский - это не просто подонок и мразь, а еще и мелочный, продажный ублюдок, выполняющий программу уничтожения Украины, как государства. Делающий минет запоребриковому фюреру и видящий в его глазах желание кончить. Наверное войну? Убогая, ущербная, совковая, ватная тварь.Сдохни клоун !!! (с)
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21.12.2020 01:51 Відповісти
Просто нужно принять закон один для всей территории Украины. Если на дамбасе выстрелы из АК или минометов считаются законными не нарушающими режим тишины то почему бы не пустить очередь или шмальнуть неприцельно из гранатомета по Кончезаспе и по закону ето тоже не нарушало бы закона и режима тишины. Ато как то не хорошо получается, вроде в Конституции Украины все равны а на деле одни равнее других. Ето не есть свобода и равноправие о которой нам рассказывает власть по ТВ.
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21.12.2020 01:58 Відповісти
Вот близкий по духу "Беларус" был бы обласкан торжественным салютом из сотен пьяных стволов, а тут какой-то пиндосовский "John Deere" топчет "святую" землю Лугандонии! Ну, не удержались раша-богатыри, правда, с бодуна потратили ракет в три раза больше чем необходимо на танк. Суворов сказал бы: "Русские чудо-богатыри, гордость Отечества!".
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21.12.2020 01:24 Відповісти
Впервые национальность "рюсский" появилась на Свет Божий в 1932 году.когда совок Сралина менял паспорта дохлого сссра,но интересная подробность тех лет,паспорта выдавали только в трех городах,чЛенинграде,Москве и Харькове...
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21.12.2020 01:24 Відповісти
Надо в Донецкой области построить "Диснейленд"! Как мечтает "не лох". Не будут стрелять, будут развлекаться...
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21.12.2020 01:26 Відповісти
Ага , еще и Голливуд есть у Зели в мечтах .
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21.12.2020 05:53 Відповісти
Перемирие à la Зеленский рулит...
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21.12.2020 01:28 Відповісти
Не оккупированную часть Дамбасса надо присоединить к Запорожской,Харьковской и Днепровской области,пусть РАБссия строит себе совковый ГУЛАГ на оккупированной 1/3 части ...,
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21.12.2020 01:29 Відповісти
Специалисты донецкого завода "Топаз" придумавшие знаменитую "Кольчугу" переехали в Украину и создали новую "Кольчугу"...,совершенно новую с 4-мя модулями синхронизаторами...
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21.12.2020 01:36 Відповісти
Лучше бы они создали вакцину от вируса...
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21.12.2020 01:42 Відповісти
От вируса будешь умирать почти без страданий,а если прилетит что то бризантное и оторвет не сразу голову,а ногу-руку,то ото намучишься
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21.12.2020 01:54 Відповісти
Вот как раз от вируса Ковид умирают в больших мучениях и очень долго. Некоторые не выдерживают и выпрыгивают из окон.
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21.12.2020 02:00 Відповісти
так расиянцами і було задумано в "Векторі"
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21.12.2020 02:30 Відповісти
...ну рассеяне и придумали Спутник V... чтобы побыстрее и без мучений..)))
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21.12.2020 10:40 Відповісти
Машаній, смерть від ковід- тортура...
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21.12.2020 02:29 Відповісти
Зачем? Для уничтожения кацапни создана "спутник v".
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21.12.2020 07:56 Відповісти
По мойму завод выпускавший *кольчуги* полностью *переехал* на Рашку
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21.12.2020 01:50 Відповісти
Ну это ваще ни в какие ворота....Перед военными ВСУ ссут свою лихость показывать? А на трактористах значит можно...
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21.12.2020 03:23 Відповісти
"Произошел обстрел наших позиций-потерь нет" Це означає, що супротивник робив пристрілочну стрільбу, коли бере в "вилку" , відмічає про себе попасти в точку за 300 метрів від нашого поста, дивиться що снаряд так і ліг, потім за 400 перед блок-постом, дивиться-точно, але , напевно не терпиться було провірити на практиці:"А давай попробуємо в трактор, чи попадемо з першого разу?"
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21.12.2020 05:13 Відповісти
Дык теперь разницы уже нет - и те и те не отвечают на обстрелы .
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21.12.2020 05:56 Відповісти
кто-то получит премию за то, что попал, кто-то за то, что не ответил и кто-то-страховку
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21.12.2020 06:28 Відповісти
это и есть план Б, когда все довольны
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21.12.2020 07:03 Відповісти
какая страховка, это форс-мажор.
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21.12.2020 07:09 Відповісти
мажора для форса долбанули?
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21.12.2020 07:44 Відповісти
Впевнений шо отой трахторист завинуватить украінців в своєму пораненні. Типу,як би не укри,то його кацапські "браття" не почали стріляти.
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21.12.2020 07:44 Відповісти
Может хоть фермеры дадут ответку. Армия, при зеленом, похоже, уже на это не способна
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21.12.2020 07:50 Відповісти
"За взятие METRO" есть ордена,теперь "За уничтоженный трактор" медали дадут. Сплошной героизм на лугандоне.)
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21.12.2020 07:58 Відповісти
третьей степени потому что с третьего раза.
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21.12.2020 10:40 Відповісти
ОБСЕ зафиксировало? Стрельба по гражданскому объекту - военное преступление для Гааги.
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21.12.2020 08:18 Відповісти
А стрельба на Украинской земле по Защитникам Украины?
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21.12.2020 10:44 Відповісти
Неприцельными выстрелами? Перемирие как-никак. Хотя и одностороннее!
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21.12.2020 08:23 Відповісти
рикашет!!!???
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21.12.2020 09:59 Відповісти
Вторичный.
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21.12.2020 10:41 Відповісти
Наши селяне на Джон Дирах не ездят...
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21.12.2020 09:17 Відповісти
Что он делал за нашими позициями, кто и для чего пропустил, это же как красная тряпка для быка однорогого.
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21.12.2020 10:43 Відповісти
Сеялки и веялки должны быть с вертикальным взлетом ,а на John Deere, должна стоять активная система подавления дружеского огня ,типа железный купол ,😠 Наши люди они такие ,а Киевские голубые ,им ещё мост восстановили 🤦🤫🤔😠
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21.12.2020 11:42 Відповісти
ГОСПОДИ ПОМОГИ НАМ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ ЭТИХ МРАЗЕЙ !!!
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21.12.2020 11:58 Відповісти
скорее мразям поможет уничт. нас.
вспомни 32-33-е? кому твой коспоть помогал? ползунам перед ыконками, или пьяным свиньям, учащих попов летать(кстати это непохо)
и это все твой коспоть - мир кто затопил? как же отвратительны эти визги - хооспаадии, памагиии..... почитай шо оН вытворял! Сралин отдыхает
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21.12.2020 18:00 Відповісти
американцам за большие деньги продать - пусть в музее выставят как самый неубиваемый трактор в мире ( все таки три выстрела всосал) а нашим, я так понимаю, командование премию выдаст - за нестрельбувответ.
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21.12.2020 17:16 Відповісти
.....сколько еще ВАМ надо водить по губам , чтоб вы ......ка ПОВЕРИЛИ что идет ВОЙНА ???!!!
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21.12.2020 17:38 Відповісти
Нафига нам армия?!
Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8970
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21.12.2020 17:59 Відповісти
Бараны- это не только Зеэлекторат, но куча мяса и шерсти!
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22.12.2020 07:57 Відповісти
Что скажет ЗЕ ?что потери уменьшили с 10 раз? они уже охуу**ли что по гражданским с сапога стреляют. Надо было дать ответку и разнести их позицию. Армия должна защищать людей как бы.
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21.12.2020 20:23 Відповісти
Браво! Побєділі трахтор. Дебіли кончені.
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21.12.2020 22:42 Відповісти
При Пороху це був-би привід в ООН відкрити чергові санкції. Мирний трактор обстріляли!!! Я вже не кажу, про відповідь ЗСУ і рознесені позиції орків...А для Сцикуна - це просто провокація.
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21.12.2020 23:03 Відповісти
к сожалению, зеленьський - это уже не разочарование Украины, это позор Украины... пан президент, нахера тебе разведка? чтобы по телевизиру рассказывать о том сколько гумконвоев вошло? что прошла ротация и зашли "кацапские прахвисианаллы"? то, что солдаты гибнут - это не дело разведки? а враг должен уничтожаться на подступах к украинским позициям, враг должен гореть в огне на самой расии... а ты, как президент, выступаешь не в роли оного, а в роли пердизента...ты, моль, даже боишься призвать оккупированные территории к восстанию и освобождению от оккупантов... но ты с удовольствием смотришь на худые ноги в подобии трусов на концерте в День независимости Украины... ты - ПОЗОР СТРАНЫ... и я очень надеюсь, что скоро это будет высказано тебе прямо в глаза...
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22.12.2020 06:48 Відповісти
 
 