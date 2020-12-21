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Польща (8246) росія (63552)

Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін

Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін

Росія намагатиметься залучити до сфери свого впливу Польщу та Україну, оскільки існує можливість нападу на її території із західного напрямку.

Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє уявлення про міжнародну політику протягом першого року вивчення філософії сформував Фукідід, а потім покоління мислителів і політиків, таких як Ганс Моргентау та Генрі Кіссинджер. Вони звертали увагу на те, що ключове вміння в міжнародній політиці - це читання карти", - розповідає чиновник. Він порівняв карту Польщі з мисом, над яким нависає величезна Росія.

Говін упевнений, що між Польщею і Росією "наявний географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент прагнутиме залучити ці дві країни до сфери свого впливу", - пояснює він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами

У зв'язку з цим головний польський державний інтерес полягає в членстві в ЄС, хоча і не на будь-яких умовах, запевняє він. "Альтернатива проста: якщо хтось бачить майбутнє Польщі поза ЄС, хоче він цього чи ні, але проєктує передачу Польщі під вплив Кремля", - резюмує Говін.

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Топ коментарі
+15
Ну и кто же с западного направления собрался нападать на Рашу, хочется спросить поляка? Нет ни желания, ни возможностей для этого и главное, зачем? Месить грязь на Смоленщине или восстанавливать деревянные туалеты на Рязанщине? Лучше пусть Москва влияет на Хабаровск и Грозный, а создавать из нас "буферы" или предполье не надо, уже научились на своих безмозглых будапештских меморандумах
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21.12.2020 01:50
+12
Это тебе кажется, что некому на рашку с запада нападать. Но ведь каждый судит соседей по себе, и я уверен, в недрах генштаба рф давно уже лежат планы по нападению и как за месяц дойти до Парижа. Оттого и посматривают в ту сторону с опаской, а вдруг там у соседей лежит точно такой же план? Помыслить о том, что они нахрен никому не нужны - они даже не могут.
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21.12.2020 03:43
+9
От-от!... А ще враховуючи вислів "сонцеликого", що "У Рассии нет границ...". Колись читав висловлювання одного "великого росіянина" (десь в архівах є цитата, ліньки шукать) про те, що основна ідея росіян у будь-яких війнах - прирощення територій... Бо яка ж тут "пабеда", якщо ти земельки не пригріб... От і довбуться віками - ні самі не живуть, ні іншим не дають...
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21.12.2020 07:21
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Ну и кто же с западного направления собрался нападать на Рашу, хочется спросить поляка? Нет ни желания, ни возможностей для этого и главное, зачем? Месить грязь на Смоленщине или восстанавливать деревянные туалеты на Рязанщине? Лучше пусть Москва влияет на Хабаровск и Грозный, а создавать из нас "буферы" или предполье не надо, уже научились на своих безмозглых будапештских меморандумах
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21.12.2020 01:50 Відповісти
Это тебе кажется, что некому на рашку с запада нападать. Но ведь каждый судит соседей по себе, и я уверен, в недрах генштаба рф давно уже лежат планы по нападению и как за месяц дойти до Парижа. Оттого и посматривают в ту сторону с опаской, а вдруг там у соседей лежит точно такой же план? Помыслить о том, что они нахрен никому не нужны - они даже не могут.
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21.12.2020 03:43 Відповісти
От-от!... А ще враховуючи вислів "сонцеликого", що "У Рассии нет границ...". Колись читав висловлювання одного "великого росіянина" (десь в архівах є цитата, ліньки шукать) про те, що основна ідея росіян у будь-яких війнах - прирощення територій... Бо яка ж тут "пабеда", якщо ти земельки не пригріб... От і довбуться віками - ні самі не живуть, ні іншим не дають...
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21.12.2020 07:21 Відповісти
Собака на сіні - і то краще.
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21.12.2020 07:47 Відповісти
... 220 лет назад Наполеон думал иначе... и мы все сегодня знаем , чем его желания закончились...
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21.12.2020 08:50 Відповісти
Угу ... А що було у Європах за 5 років до цього ?
Хто такий Олександр, цар расєї і що він тоді робив, і де він тоді бував ... А ... І його армія ?
Підручник почитати ... ніяк ... нє ..?
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21.12.2020 10:34 Відповісти
220 лет назад была совсем другая эпоха и другие войны. Нельзя сравнивать те исторические условия и текущие. Тогда война приносила и политические, и экономические дивиденты. А сейчас это не работает в большинстве стран. Ну, кроме разве что особо упоротых, типа московии.
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21.12.2020 10:47 Відповісти
Которые никто никогда не выпустит.
За последние 10 лет сколько войн произошло, и сейчас продолжаются. И никто не использует ядерное оружие.
А вот сухопутное наступление повсеместно.
Так что мимо, ыкспэрд...
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21.12.2020 02:53 Відповісти
Если РФ будет проигрывать то воспользуется еще и как.
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21.12.2020 03:47 Відповісти
Когда рф будет проигрывать, то шанса воспользоваться уже не будет. Или сразу, первой, ещё до начала боевых действий, или уже никогда.
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21.12.2020 03:49 Відповісти
она везде проигрывает, глаза открой, а...
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21.12.2020 04:31 Відповісти
Тут имеется в виду, что проигрывает в войне, чтобы вот армия на армию, фронт 3000км, танковая атака под Прохоровкой и 500 танков на 500 танков, и тут бац, и рф начинает проигрывать. И такая, ну всёёё, берегитесь, и высыпает на остальной мир мегатонны. На деле оно же не так совсем будет.
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21.12.2020 05:45 Відповісти
А как будет? Сразу превентивный ядерный удар по РФ? Так может быть тогда и обычная армия не нужна? Оставить только ядерную триаду в надежде на успеть ответить встречным ядерным ударом?
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21.12.2020 06:18 Відповісти
Не будет никогда никакого превентивного ядерного удара по РФ, никому она не нужна. Жаль, что жители этой самой РФ этого не понимают, и не поймут никогда, мышление другое, мышление агрессоров. 500 лет жизни в непрерывных захватнических войнах, это оставляет патологию в менталитете нации. Такое лечить надо, травами, наговорами, амулетами. Наверно. Потому что никаких других средств в голову не приходит. "Само пройдет" - нет, не пройдет, это тоже не вариант.
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21.12.2020 06:47 Відповісти
А если Китай попрёт, то как без армии и ЯО останавливать эти 1.5 миллиарда населения?
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21.12.2020 07:44 Відповісти
Россия Китай не остановит.
У Китая масса копий советско/российского оружия и техники.
Армия Китая мотивирована, обучена и жестко дисциплинирована.
Для подавления сопротивления России у Китая достаточно: беспилотников, устаревших танков - для первой волны (выработать боекомплект противника и обозначить очаги сопротивления), авиации (как копий российских так уже и собственных новейших разработок), РЗСО. Про Хасан и Халхин Гол забудьте. Китай уже не тот. Он МОЖЕТ Блицкриг. Ну и ядерное оружие. Оно у Китая есть и они смогут им воспользоваться. Им не нужна Москва. Пусть будет Чернобылем.
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21.12.2020 08:40 Відповісти
Китай никуда войсками не попрет. У них не тот подход и не тот горизонт планирования. Для них 200 лет - пыль под ногами. Москали всё сами китайцам отдадут, да ещё и будут этому радоваться. Китай действует экономическими методами, мягкой силой. Это более длинный путь, зато он более действенный. А Китай никуда не спешит.
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21.12.2020 10:51 Відповісти
отож...
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21.12.2020 19:35 Відповісти
вопрос "есть ли ядерные ракеты" - остается открытым. Нет, с десяток живых, которые взлетят, кацапы точно наскребут, и даже отправят в рай сотню миллионов людей во всем мире, но они то точно знают, что потом к ним прилетит ответка. А когда три четверти страны заняты тайгой и болотами, и там никто не живет, ответка приобретает особое значение,достаточно достать десяток городов-миллионников, и на рашке можно ставить крест. Не, всякие чукчи с чеченцами останутся все живы, но будет ли это Россия?
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21.12.2020 03:48 Відповісти
...а про ядерную зиму и заражение ВСЕЙ планеты в таком разе забыли ???...
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21.12.2020 08:57 Відповісти
Военных никогда не беспокоила ядерная зима и заражение всей планеты. На учениях на Тоцком полигоне советские войска прогнали через эпицентр ядерного взрыва через два часа после него. Просто ради интереса.
И да, кстати, насчет заражения всей планеты. С 1945 по 1962 годы было произведено больше двух тысяч наземных и воздушных ядерных взрывов. Вполне себе полномасштабная такая ядерная война. Не думаю, что сейчас в мире больше 2000 рабочих ядерных зарядов. Да, так вот, эту эпоху теперь криминалисты датируют, используя крохотные частички плутония, которые есть на любом предмете, который был изготовлен после 1945 года. Причем эти частички рассеялись по всей Земле примерно равномерно, так что это весьма точный метод узнать возраст вещи, работает везде. Так, к примеру, поддельные картины находят. Но вот что-то не видно двухголовых коров-браминов. (фанаты поймут о чем я) Опасность ядерной зимы и планетарного заражения сильно преувеличена, хотя лично я считаю, что запугивать население и политиков ужасными последствиями - это было правильное решение.
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21.12.2020 10:43 Відповісти
А у нас есть так называемый "президент Украины", который мечтает о том же.
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21.12.2020 01:53 Відповісти
Значит любой росийский президент как и РФ должны быть официально и в Конституции Украины признаны нашими врагами. С соответствующими выводами и действиями.
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21.12.2020 02:01 Відповісти
Любой российский (американский, немецкий, ....) будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния.
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21.12.2020 02:07 Відповісти
лучше с умными потерять , чем с дураками найти .
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21.12.2020 03:34 Відповісти
якщо з вумними усе втратили, то навіть дурень не буде щось шукати
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21.12.2020 07:58 Відповісти
с умными всё не втратиш ) Или то не на тех ты " умных " нарвался )
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21.12.2020 18:50 Відповісти
А вечную зал*пу этому парашинскому "предводителю", чтобы голова не болталась.
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21.12.2020 02:21 Відповісти
Колись Суздаль Володимірська земля/ Московія біла розміром з Московську область.
ШОСЬ ЗА 500 РОКІВ МОСКОВІЯ РОЗРОСЛАСЬ ЯК РАКОВА ПУХЛИНА НА ТІЛІ ЄВРАЗІЇ займаючи по площі своєї території перше місце у світі
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21.12.2020 02:31 Відповісти
Я так полагаю, что графство Люксембург готовится напасть на Россию.
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21.12.2020 03:19 Відповісти
Надо развалить Раху санкциями и проблемы улетучатся ) оставить Московию в границах МКАДа и все дела .
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21.12.2020 03:33 Відповісти
...санкциями развалить РФ ???...комариные укусы...
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21.12.2020 09:00 Відповісти
Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін - Цензор.НЕТ 5283
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21.12.2020 10:34 Відповісти
Санкції 80-х добили Союз ...
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21.12.2020 10:37 Відповісти
именно санкции развалили СССР . А сейчас это не санкции а пародия на них .
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21.12.2020 18:48 Відповісти
На РАБссию напал даже Гитлер,хотя на 22 июня 1941 года такого СаРая карте Мира не было... не говоря о Наполеоне или Печенегами с Половцами...,даже ЗуллуссоОрдой эпохи Чингизидов
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21.12.2020 04:59 Відповісти
Гитлер напал на опережения Сталина - такого же гандона диктатора!!!
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21.12.2020 08:08 Відповісти
..."сенатор", похоже, ты плохо в школе историю учил...
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21.12.2020 09:02 Відповісти
Не уверен, что вы не бот, но "история" государства Московия достаточно туманна и многократно переписывалась. Если даже период правления Сталина сумели исказить до неузнаваемости, то что говорить про более ранние периоды. С 1945 года с пеной у рта бесноватые московские пропагандоны льют помои на историю Второй Мировой войны, обеляя Сталина и списывая все грехи на Гитлера. Называть Советскую Империю (по факту) лживым названием Союз Советских Социалистических Республик - это надо постараться.
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21.12.2020 11:03 Відповісти
Вся история недоимперии или искажена,или уничтожена,чтобы спрятать ее настоящую историю. Росийской империи в 1736 году -ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Ложь про всяких Сралиных,Жуковых,Суворовых (которого,кстати,побила малюсенькая швейцарская армия!),была распространена чтобы спрятать или оправдать свои многочисленные человеческие жертвы. Крым (раньше) взяли для того чтобы захватить и уничтожить исторические документы в Бахчисарае,в которых явно было видно как турки и татары (захватывали Москву) и вытирали об них ноги.
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21.12.2020 12:04 Відповісти
...я знаю историю не только по официальным советским учебникам, но и по архивам ( был период в моей жизни работы в историческом архиве)... и очень хорошо знаю историю Второй Великой Отечественной Войны !!!...и мне вешать лапшу на уши по этой теме не получится никому !!!
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21.12.2020 21:35 Відповісти
у 1939 році Союз разом з Германією поділили Польщу.
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21.12.2020 10:38 Відповісти
Твереза людина. Приємно, що у Польщі адекватно розуміють певні речі.
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21.12.2020 05:06 Відповісти
Ті, хто пам'ятає як смердить російський чобіт, навчені бачити світ без ілюзій.
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21.12.2020 07:09 Відповісти
з часів катерини 2 ніхто (крім наполеона не нападав на імперську росію із заходу. 1941 рік - превентивний удар, сталін готувався напасти на знекровлену німеччину. Моргентау і Бжезинський сильно перебільшували міць росії і вважали, що з нею можливо домовитись на загальних засадах. Однак росія так не вважає. Їй польща чи україна не потрібні, їй потрібно все -розвалити ЄС, розвалити нато, бажано руками самих європейців. Недарма маршал Жора на банкеті в 1945 році прямо сказав союзникам -наші танки будуть на ла-манші. Мало хто знає, але під час Халгінгольської операції 1939 року цей стратег звернувся до сталіна з проханням дати добро на вторгнення в манчжурію. Це відмовка росії, що вони бояться наступу з заходу, Ні Україна і Польща мають бути, і тільки бути плацдармом Росії. Століттями росія пробулвала прорватися на Захід через так звані Смоленські ворота, і як писав Ф.Енгельс, Росія завжди програвала війну, яку першою починала. Євразійська догма -повне підкорення всіх навкруги. Путін є адептом євразійства. Саме з території ******** росії раз у 800 років орда суне на захід, Велике переселення народів ключова теза-не дарма цей адепт згадує про печенігів, половців, інших угрофінські племана, засновників руського міра. Читати карту кожен зможе, при навчанні стратегії військових навчають читати німу карту, на якій змальована диспозиція сторін без привязки до міст та географічних координат. у 1919-1920 роках Польща мала прикордонні конфлікти з усіма сусідами які перша починала, примирилась тільки по заключенні версальського договору. А мета Росії в польській війні - це велика революція в Німеччині і по всьому світу, а сама Польща була побічною ціллю. Читати карту, рокладувати пасянс політики-це одне, а зрозуміти, що хоче росія - це і є ключ до успіху.
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21.12.2020 05:14 Відповісти
Еще в детстве задавал вопрос родителям,...почему Америка могучая не захватывает весь Мир..от Тунгусссии и до Кубы? Мам а говорила,...а зачем капиталистам лишние рты бесполезные кормить?Отец был более рациональным...,считал что Мировая сраная ливарюция чЛенина-Сралина-Энгельса-Маркса сама по себе сдохнеть па-любасу... от переизбытка газу нефти и алмазов...
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21.12.2020 05:28 Відповісти
Все дело в ментальности. Американцы - нация индивидуалистов, для которых личное превыше всего. Соответственно заставить этих людей бросить свои дома, семьи, бизнесы и пойти воевать за Державу, умирать в грязных окопах ради того, чтобы Вождь вьехал на белом коне в столицу очередного покоренного вражеского города, это почти невозможно. Они просто скажут "да ну нафиг, вот нападет враг на сами США, тогда и приходите".
Поэтому американские элиты, если хотят повоевать за бугром, то нанимают наемников. Вся их армия контрактная а личный состав по максимуму прикрыт и защищен различной машинерией. По все тем же соображениям - индивидуалисты не склонны к жертвенности, ценят свои жизни, и очень не любят быть пушечным мясом. Если их начнут грязно использовать и выбрасывать, то они просто взбунтуються.
А вот у москалей все с точностью до наоборот. Они страшные коллективисты. Для них нет высшей чести, чем положить бошку за Вождя и Державу в очередной завоевательской войнушке. Народ сам рветься в пушечное мясо. При таких раскладах их элитка просто не может не использовать ситуацию для расширения своей власти и прирастания Державы новыми землями.
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21.12.2020 07:45 Відповісти
та да... именно по этому эти *индивидуалисты* за последние пол века развязали пару десятков войн по всему миру ..) Умирали и до сих пор умирают *в грязных окопах* Кореи, Вьетнама, Ливии, Ливана , Сирии, Афгана и т. д.... И заметь - *враг на сами США*, при этом, не нападал...
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21.12.2020 08:57 Відповісти
То ли дело руцкие. В одиночку победили фашистов. В одиночку запустили человека в космос. Все время кормили 14 остальных республик Совка. Ведут войны за право кормить их и дальше. Московия - такая Московия, оплот мирового гуманизма и человеколюбия.
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21.12.2020 09:02 Відповісти
Опять врёшь... Зачем...?)
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21.12.2020 09:28 Відповісти
це сарказм, сер ...
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21.12.2020 10:42 Відповісти
Ви неуважно прочитали, сер ...
У США останні 50 роки армія професійна, тоість, наймана.
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21.12.2020 10:46 Відповісти
Эх, его бы мозги нашим клоунам...
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21.12.2020 06:04 Відповісти
73 % клоунав выбрали Кучму...,Леонид Данилыч сказал Дякую
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21.12.2020 06:06 Відповісти
Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния, - вице-премьер РП Говин - Цензор.НЕТ 1340 два деда творят политику Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния, - вице-премьер РП Говин - Цензор.НЕТ 4084
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21.12.2020 06:11 Відповісти
Киссинджер вам понанарасскажет, особенно без ссылки.
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21.12.2020 06:51 Відповісти
Не надо придираться к "товарищу",- него так написано в методичке.
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21.12.2020 07:17 Відповісти
Пока вы мыслите только равнинами только Польши и Украины, у вас в голове всегда будут мерещится нападения.
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21.12.2020 06:43 Відповісти
Мерещится?
Україна, з 2014 року воює з кацапським орком, який окупував крим і частину донбасу.
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21.12.2020 10:31 Відповісти
РАБссиянцы голодранцы с газом и нефтью показали всему Миру как правильно убивать Леху Провального Вяличие преть со всех Мавзолеев... СкреПОНОСные даже разбили Азербайджан и Белорусь...
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21.12.2020 06:57 Відповісти
Россия живёт в понятиях большевиков, разогнавших Учредительное Собрание,
и захвативших почту и телеграф, не забыв и про царскую казну.
В кремле сидят нелегитимные бандюганы, которых никто демократическим способом
никуда не выбирал.
Но по врождённой наглости они считают себя ровней США.
Просветление в мозгах начинается только когда нечего жрать.
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21.12.2020 07:00 Відповісти
Едет Путлер на коне и на ракете
А народ живет в АналоГовНЕТе
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21.12.2020 07:03 Відповісти
Вы,случайно не С. Слепаков?
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21.12.2020 07:15 Відповісти
Этот Говин, как и парашные генералы, мыслит категориями 2МВ. Параше наваляли в Сирии, в Ливии и в Карабахе без всяких "танковых колонн" и прочего совкового мусора. Я уже не говорю о Югославии, "Буре в пустыне" и прочих...
А "наступать" на парашный свинарник могут только дебилы, которым нравится разгребать это говнище.
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21.12.2020 07:05 Відповісти
Есть еще один путь как напасть на рассею,-изнутри! Что прекрасно претворяет в жизнь какой-то окурок. Только дело нужно довести до конца,чтобы это все закончилось образованием 20 или более Тартарий!
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21.12.2020 07:09 Відповісти
Якутам имперское величие до одного места - им бы распоряжаться золотом и алмазами.
Так и Кавказу - своей нефтью.
Как Сибири - своими богатствами.
Имперское величие на хлеб не намажешь, в банк не положишь,
а вот сдохнуть за него под руководством кремлёвских манагеров - раз плюнуть.
Лучше плюнуть на кремль.
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21.12.2020 07:15 Відповісти
А ти думаєш, якути бачать те золото і алмази? Як жили в гімні, так і живуть... Бачив я їхню Якутію...
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21.12.2020 07:49 Відповісти
Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния, - вице-премьер РП Говин - Цензор.НЕТ 7440
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21.12.2020 07:37 Відповісти
тот, кто пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты РФ и ДНР.
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21.12.2020 07:52 Відповісти
Эти мысли Говена были бы актуальны в 15 веке. Когда на Макшании правили татаро-монголы.
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21.12.2020 07:48 Відповісти
Определение, что "Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния" прпавомерно лишь для той России, которая в состоянии это сделать, т.е. насильно включать. Кроме того, мир так быстро меняется, что новые ценности в нем не ориентированы на захват территорий, для расширения "сфер своего влияния".. Новый тренд, это эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов. В эффективности и рационельности Рфия проигрывает с каждым годом все больше, соответственно, все больше отстает от всего передового мира, теряя "сферу своего влияния".
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21.12.2020 07:54 Відповісти
паРашу нужно держать в резервации на уровне слаборазвитой заправки, там москали хвастаются перед друг другом мощью меряясь письками, им скидывать дезу и держать ошейник на шее чтобы других не кусали. а гавкать пусть гавкают
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21.12.2020 08:05 Відповісти
Polsa uze integrirovana v ES .80% eksport idiot v ES ES strani bolsinstve Germaniju pocti 30% sravnenijem v rasku 3%,import tak ze poxoze.Polsa v god polucajet gde to 16 miliardov evro s ES,tut cifri sto Polse nenuzna nicebrodnaja raska ,ja bi skazal sto Polsa uze slilas s Germanijej na dani moment 1/3 torgovli jest s nimi,tam mnogo nemeckix investiciji takze.Napadad na Polsu raska nebudet poskolku tam amerikanskaja armija i NATO
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21.12.2020 10:14 Відповісти
Саме тому "миролюбний" зЕзідент вирішив знищити українську армію.
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21.12.2020 10:25 Відповісти
у 1939 році Германія разом з союзом поділили Польщу.

Що за брєд пише цей пан ???
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21.12.2020 10:39 Відповісти
разом, ми за населенням будемо більш-менш співрозмірні, і москалі забздять
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21.12.2020 11:51 Відповісти
 
 