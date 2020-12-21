Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін

Росія намагатиметься залучити до сфери свого впливу Польщу та Україну, оскільки існує можливість нападу на її території із західного напрямку.

Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє уявлення про міжнародну політику протягом першого року вивчення філософії сформував Фукідід, а потім покоління мислителів і політиків, таких як Ганс Моргентау та Генрі Кіссинджер. Вони звертали увагу на те, що ключове вміння в міжнародній політиці - це читання карти", - розповідає чиновник. Він порівняв карту Польщі з мисом, над яким нависає величезна Росія.

Говін упевнений, що між Польщею і Росією "наявний географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент прагнутиме залучити ці дві країни до сфери свого впливу", - пояснює він.

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У зв'язку з цим головний польський державний інтерес полягає в членстві в ЄС, хоча і не на будь-яких умовах, запевняє він. "Альтернатива проста: якщо хтось бачить майбутнє Польщі поза ЄС, хоче він цього чи ні, але проєктує передачу Польщі під вплив Кремля", - резюмує Говін.