Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину. ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські затримали жителя Заводського району, який улаштував стрілянину через конфлікт із запуском феєрверків і поранив дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Так, 20 грудня у дворі будинку на вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом у руках, і відкрив стрілянину, влучивши в десятирічного хлопчика.

Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців.

На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили, у подальшому її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції.

Зазначається, що 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.

Поранений хлопчик був доставлений до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство із застосуванням зброї".

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За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Тривають першочергові слідчі дії.





