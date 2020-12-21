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Новини Силовики
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Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину. ФОТОрепортаж

Миколаївські поліцейські затримали жителя Заводського району, який улаштував стрілянину через конфлікт із запуском феєрверків і поранив дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Так, 20 грудня у дворі будинку на вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом у руках, і відкрив стрілянину, влучивши в десятирічного хлопчика. 

Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців.

На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили, у подальшому її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції.

Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину 01

Зазначається, що 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.

Поранений хлопчик був доставлений до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство із застосуванням зброї".

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За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Тривають першочергові слідчі дії.

Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину 02

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Топ коментарі
+32
идите подальше от жилых домов и там ракеты запускайте и конфликтов не будет. Такие же болдоёды и от меня недалеко живут.
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21.12.2020 07:39
+31
А разве полиция не должна была задержать как бухого хулигана с пневматом, так и неадекватов, запускавших фейрверки во дворе многоквартирного жилого дома?
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21.12.2020 07:46
+31
Ідіоти, що батьки, що нападник - в Україні вже років з п'ять діє заборона на використання феєрверків.
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21.12.2020 07:54
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Гуманні батьки , що поліція забрала а не швидка в реанімацію .
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21.12.2020 07:35 Відповісти
Ідіоти, що батьки, що нападник - в Україні вже років з п'ять діє заборона на використання феєрверків.
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21.12.2020 07:54 Відповісти
Мене також бісять ідіоти з феєрверками. Хочеться бабахів? На передову. Тоді і від луснувшої повітряної кульки будуть присідати і оглядатись.
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21.12.2020 08:53 Відповісти
идите подальше от жилых домов и там ракеты запускайте и конфликтов не будет. Такие же болдоёды и от меня недалеко живут.
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21.12.2020 07:39 Відповісти
салюты - это хамство. но стрелять, всё же, не стоит.
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21.12.2020 07:45 Відповісти
Це поліція спеціально так заплутанр пише- чи просто краще писати там не вміють?
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21.12.2020 07:40 Відповісти
З пневмата підстрелив.
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21.12.2020 07:42 Відповісти
Не розумію, де ви там пневматику побачили. Цю копію Беретти, якщо не глушити, давно визнали гладкоствольною вогнепальною зброєю.
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21.12.2020 09:00 Відповісти
А разве полиция не должна была задержать как бухого хулигана с пневматом, так и неадекватов, запускавших фейрверки во дворе многоквартирного жилого дома?
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21.12.2020 07:46 Відповісти
А на запуск есть какой то запрет и если есть то какая ответственность за это?
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21.12.2020 08:54 Відповісти
В Киеве - есть запрет, как в Николаеве - хз
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21.12.2020 09:20 Відповісти
Во во в Николаеве неизвестно есть или нет, но ответственности точно за это нет, а вы почему-то приравняли достоверное нарушение с неизвестно нарушением или нет. Как то нехорошо.
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21.12.2020 09:26 Відповісти
Запрет на фейерверки действует по всей территории Украины уже больше пяти лет.
****, заключайте контракты и в армию, на передовую, долбой...бы, ...лять !!!
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21.12.2020 11:03 Відповісти
С чего вы это взяли? Сами придумали? Ну и про ответственность как то пропустили. Ну и давайте без наполеонизма, и указательного маразма все должно быть по закону, а не по вашему рускомирному дебилизму.
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21.12.2020 11:08 Відповісти
Читай папирус, прикацапленное...
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21.12.2020 11:32 Відповісти
У вас и папирус лишнехромосомный что все знания вы из него черпаете? Ольгинский в Украине есть законы, читай их если что то хочешь знать как должно быть, а не узнавать о жизни из своих методичек.
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21.12.2020 11:46 Відповісти
****, дурак, я тебе, дыбилу, про законы Украины и говорю, кацап ты пальцемделаный !!!
Читай свою маскавитскую бересту, если не умеешь читать папирусы, недоносок ты дурной.
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21.12.2020 18:23 Відповісти
Что за сопли ольгинский? Пайку ягеля и бояры не получил. А без методички по теме не можешь ничего хрюкнуть.
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22.12.2020 07:02 Відповісти
Уймись, дурак !!! (с)
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22.12.2020 09:08 Відповісти
Так а шош вы не уйметесь любезнейший? Без методичке по теме ничего нашкрябать не можете, а на ягель с боярой только срачем и бессмысленным набором печатных знаков зарабатываете.
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22.12.2020 10:31 Відповісти
Шо, кацап, с больной головы на здоровую перекладываешь, да, удмурт ???
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22.12.2020 17:26 Відповісти
Если вы больной то у хозяина просите ягель и бояру, сюда за этим не лезьте. Методичек по теме не подвезли?
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22.12.2020 17:50 Відповісти
Типа: сам дурак, да, казламордае ???
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22.12.2020 18:21 Відповісти
Ну вашей морды не видно может она и такая как вы описываете, а в остальном типа: бояры нет проходи мимо, если по теме методичек не подвезли.
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22.12.2020 18:42 Відповісти
На уй !!!
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23.12.2020 09:43 Відповісти
Вы уже там. А методичек по теме опять не завезли?
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23.12.2020 09:52 Відповісти
Запускали феєрверки російською мовою?
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21.12.2020 07:54 Відповісти
дуже шкода за дитину..
ну дуже стримані батьки..
і вкрай безграмотні "новинарі".. "..супруги месных жителей вышли.."
як це розуміти?. тобто "местниє жітєлі" так собі "гулялі", а потім до них вийшли їх "супругі" і давай "фєйєрвєркамі стрєлять"..
одним словом і новина і стаття повний капєц..
здоров'я дитині..
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21.12.2020 07:57 Відповісти
Там що одних треба "брать за зябра", що других... Вже не один випадок, коли ракети влітають у вікна... Товариш по рибалці - МНСник, так ділиться постійно інформацією... Та й пальба з гуркотом, після 22 - теж ні до чого... У мене "кабак" недалеко. Буває, на вихідні збираєшся на рибалку, вставать, весною і влітку треба вдосвіта. Лягаєш в 22 спать, а тебе, через годину, гуркіт "на вуха" ставить...
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21.12.2020 07:57 Відповісти
Выйти с пневмопукалкой наводить порядок - к психиатру!
но теперь пару Новых годов кукарекая на нарах...
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21.12.2020 07:58 Відповісти
"супруги местных жителей"
Не дом, а "содом и гоморра" какая-то.
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21.12.2020 08:02 Відповісти
Уточните пожалуйста, сколько супругов было у местных жителей.
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21.12.2020 08:04 Відповісти
Чуть-чуть больше, чем один, паходу...
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21.12.2020 11:05 Відповісти
Хто там за зброю у відкритому доступі??? Будете по хатах сидіти, бо страшно вийти із-за неадекватів.
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21.12.2020 08:37 Відповісти
Пневмопістолет, це щось як рогатка. Не бійся
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21.12.2020 09:47 Відповісти
Глаз НУЖНО выбить тому, кто нарушает запрет на фейерверки.
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21.12.2020 11:31 Відповісти
Почему не указали в какое время дебилы с улицы с таким же дебильным названием (Громадянськой супруги!!!) выползли пострелять петардами? Полиция в таких случаях как всегда бездействует, вот и остается бита... Жаль ребенок пострадал, а не тупорылые родители...
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21.12.2020 08:46 Відповісти
Там після вул.Громадянська" кому не поставили)))
А ідіоти з феєрверками нехай своїми довбешками думають, перед тим як стрвляти.
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21.12.2020 08:58 Відповісти
20 декабря. запускали феерверк. взрослые скрутили чувака с битой и пистолетом. полиция приехала. пистолет изъяли. чувака увезли в заводский ро.

другими словами
дружная семья полицейских праздновала день полиции вместе с сослуживцами, было пару человек из прокуратуры, один из сбу и двое из налоговой. ну а как день полиции без феерверка? на улице нарисовалось какое-то чмо, били чмо все вместе, объяснение СОГ давали самые трезвые. В райотделе тоже праздновали день полиции, поэтому чму обрадовались как манне небесной - били всем райотделом...

вывод
нечего выпендриваться в день полиции
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21.12.2020 08:48 Відповісти
Це твоя буйна фантазія чи так реально було? тут вже не розбереш, бо життя фантастичне
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21.12.2020 09:46 Відповісти
Вчера был день украинской милиции
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21.12.2020 10:06 Відповісти
"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей" Держали оружие? "Супруги местных жителей..." Кто это пишет? Или вчера вечер удался?
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21.12.2020 08:50 Відповісти
феерверк в жопу единственное лечение от желания его запускать..
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21.12.2020 09:38 Відповісти
Мало подробиць. Може цей мужик з бітою правіший від нібито постраждалих? просто мужику треба було викликати поліцію першим.
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21.12.2020 09:43 Відповісти
Запускающих фейерверки в военное время - должна отстреливать полиция!
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21.12.2020 09:46 Відповісти
стрелял с пневмата а сядет как за огнестрел
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21.12.2020 10:10 Відповісти
Кажется мне, что прививку от салютов вчера получили многие и надолго.
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21.12.2020 11:08 Відповісти
Кілька разів бачив як люті бійцівські собаки під час новорічної канонади, підібгавши хвоста, ховаються під стіл та жалісно скиглять.
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21.12.2020 11:14 Відповісти
"Салютчики" и"бахкальщики" очень рано начинают праздновать Новый Год, и достают людей. Но пойти к ним на разборки с битой и пестиком, да ещё начать стрелять в людей, это дебилизм. Надеюсь, что этого мужика закроют.
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21.12.2020 11:29 Відповісти
Так, 20 декабря, во дворе дома по ул. Громадянской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми Источник: https://censor.net/ru/n3238055

Вы там что редакторы шары залии или это отходняки у вас такие ?
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21.12.2020 11:51 Відповісти
Срок надо от семи лет,а не до за пистолет и биту.
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21.12.2020 12:02 Відповісти
Як би тверезий зробив зауваження то це одне...
А люди і надалі бикують і це коли феєрверки і петарди заборонені в Україні.
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21.12.2020 12:32 Відповісти
Київ жилий масив, дуже часто на свята, а іноді і просто так під будинками запускають феєрверки, іноді після 12 ночі. Хоча дитину й шкода, чесно кажучи розумію чоловіка.
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21.12.2020 12:43 Відповісти
правильно и сделал задрали эти дегенераты с питардами и феерверками зажравшиеся мажорва..во время войны говном страдать
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21.12.2020 12:47 Відповісти
пневмат это игрушка а вот феерверк нет
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21.12.2020 12:49 Відповісти
 
 