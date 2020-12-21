Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину. ФОТОрепортаж
Миколаївські поліцейські затримали жителя Заводського району, який улаштував стрілянину через конфлікт із запуском феєрверків і поранив дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, 20 грудня у дворі будинку на вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом у руках, і відкрив стрілянину, влучивши в десятирічного хлопчика.
Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців.
На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили, у подальшому її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції.
Зазначається, що 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.
Поранений хлопчик був доставлений до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство із застосуванням зброї".
За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Тривають першочергові слідчі дії.
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Читай свою маскавитскую бересту, если не умеешь читать папирусы, недоносок ты дурной.
ну дуже стримані батьки..
і вкрай безграмотні "новинарі".. "..супруги месных жителей вышли.."
як це розуміти?. тобто "местниє жітєлі" так собі "гулялі", а потім до них вийшли їх "супругі" і давай "фєйєрвєркамі стрєлять"..
одним словом і новина і стаття повний капєц..
здоров'я дитині..
но теперь пару Новых годов кукарекая на нарах...
Не дом, а "содом и гоморра" какая-то.
А ідіоти з феєрверками нехай своїми довбешками думають, перед тим як стрвляти.
другими словами
дружная семья полицейских праздновала день полиции вместе с сослуживцами, было пару человек из прокуратуры, один из сбу и двое из налоговой. ну а как день полиции без феерверка? на улице нарисовалось какое-то чмо, били чмо все вместе, объяснение СОГ давали самые трезвые. В райотделе тоже праздновали день полиции, поэтому чму обрадовались как манне небесной - били всем райотделом...
вывод
нечего выпендриваться в день полиции
Вы там что редакторы шары залии или это отходняки у вас такие ?
А люди і надалі бикують і це коли феєрверки і петарди заборонені в Україні.