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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27045) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши ПТРК, гранатомети і кулемети. Втрат серед українських воїнів немає, постраждали цивільні, - штаб ОС

Ворог за добу 9 разів порушив режим

Минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував проти українських захисників ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя – здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски. Чотири рази ворог провокував українських захисників у передмісті Авдіївки. Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Також російсько-окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки. Здійснивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій.

В результаті обстрілу один із трактористів зазнав поранення. Наші військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог один раз порушив режим припинення вогню поблизу населеного пункту Південне. Тут ворог застосував проти українських захисників протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши ПТРК, гранатомети і кулемети. Втрат серед українських воїнів немає, постраждали цивільні, - штаб ОС 01

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21.12.2020 07:47 Відповісти
"Стабильное перемирие" потерпевшего продолжается..
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21.12.2020 07:47 Відповісти
Какими же надо быть лохами чтоб враг при помощи своих агентов запретил нам стрелять, а мы как рабы это выполняли, притом что с той стороны явно срали на перемирие.
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21.12.2020 07:57 Відповісти
Враг за сутки 999 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы, пулеметы, РСЗО, танки, авиацию, тактическое ядерное оружие - Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - сказано в сообщении.
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21.12.2020 07:58 Відповісти
Это сделано специально, чтоб военные в конечном результате были демарализованны и сказали, а зачем мы тут сидим?
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21.12.2020 08:02 Відповісти
Факт в тім що дійсно все стабільно.....
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21.12.2020 08:04 Відповісти
Стабільно стріляють.
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21.12.2020 09:20 Відповісти
Гражданские у Зеленского и Ермака не считаются, да в принципе и военные тоже.У него только количество билетов в ВечернийКвартал подсчитывается.
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21.12.2020 08:17 Відповісти
Может пора уже что-то делать или оставить их вовсе?? Я поражаюсь как долго можно тянуть эту "операцию", где все эти планы Б и тд.?? Такими темпами все больше пустоголовых будут забывать о патриотизме. Как много людей все еще верят в том что эти территории можно вернуть? Я наблюдаю лишь разложение в обществе, денег нет, возможностей нет, так же как и решений. Если сравнить мнение людей 5 лет назад и сейчас, то половина уже отказалась от своей позиции по поводу донбасса, кто-то и вовсе хочет отделиться от Украины так же как сепары. Ужасно и страшно что ждет нас дальше. Я за целую Украину, но каким образом правительство хочет вернуть эти территории и даже если вернут, то как мы сможем жить в одной стране с этими кацапами?? Волынь уже имеет шаткую позицию, несколько раз лично встречал днр символику и взрослых мужиков+распространение всего этого дерьма в сети, но какая реакция органов?? Никакой, как и ожидалось
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21.12.2020 11:50 Відповісти
 
 