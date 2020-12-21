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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю влади, оскільки після мутації вірус поширюється дуже швидко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

Як пише Sky News, він наголосив, що уряду довелося "діяти рішуче", попри наближення Різдва.

Генкок зауважив, що всі скупчення людей на вокзалах, що почалися після того, як жителі Лондона почали намагатися виїхати з міста до набуття чинності нових карантинних обмежень, є "безвідповідальною поведінкою".

У середині грудня британський уряд повідомив про поширення мутованого різновиду коронавірусу SARS-CoV-2: новий штам виявили в Лондоні і на Південному Сході Англії. Він вважається більш заразним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.

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Топ коментарі
+21
- Любий, де ти був?
- Бігав!
- Дивно, але футболка зовсім не пахне ... Любий, чому ти зблід? Навіщо ти надів маску? Куди ти дзвониш ?!
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21.12.2020 08:13
+17
Потрясающе! Вирус зарегался на Цензоре и начал постить комменты! ААААА, караул...
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21.12.2020 08:41
+13
Запах ********** на Новий рік відчують не всі....
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21.12.2020 08:05
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І все це буде актуальне і здійсненне, якщо "найвеличніший потерпілий" поїде відпочити на Новий рік та Різдво у якусь екзотичну країну та там і залишиться... назавжди. А інакше будемо мати клопіт, страшніший за всі віруси разом взяті.
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21.12.2020 08:18 Відповісти
Ситуация с новым типом коронавируса вышла из-под контроля, - Минздрав Британии - Цензор.НЕТ 5451
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21.12.2020 08:03 Відповісти
Запах ********** на Новий рік відчують не всі....
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21.12.2020 08:05 Відповісти
Это Лайк!
Сам сейчас болею...запаха точняк нет....
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21.12.2020 08:10 Відповісти
- Любий, де ти був?
- Бігав!
- Дивно, але футболка зовсім не пахне ... Любий, чому ти зблід? Навіщо ти надів маску? Куди ти дзвониш ?!
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21.12.2020 08:13 Відповісти
Паника страшнее Хирошимы и Нагасаки...
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21.12.2020 08:08 Відповісти
Тот, первый вирус просто малыш по сравнению с мутировавшим толстяком...
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21.12.2020 08:53 Відповісти
зато в Украине все хорошо - Степанов
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21.12.2020 14:21 Відповісти
Ну... Теперь главное, чтобы безответственных баранов тормозили пограничники за попытки выехать в другие места во время карантина. Помнится, как только в Китае началась эпидемия, то китайцы выкладывали фотки, как они бодро обманули пограничников в Европе, приняв жаропонижающие средства, а потом, обедали в общественных местах.
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21.12.2020 08:09 Відповісти
Все по науке, прям, как у нас.
Очаг в Лондоне, его закроют через неделю, о чем уже сообщили.
Толпы народа в аэропортах и на вокзалах в панике удирают из Лондона, разнося заразу по всему миру.
Твою мать. От этих паникеров вреда больше, чем от вируса!
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21.12.2020 08:10 Відповісти
А от идиотов об объявлении закрыть через неделю вреда никакого?
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21.12.2020 08:14 Відповісти
Де вони тільки гроші беруть ???
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21.12.2020 10:12 Відповісти
Здравствуй Новый год,начинай сначала.
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21.12.2020 08:12 Відповісти
Странно, но вирус упорно не хочет мутировать на родине.
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21.12.2020 08:20 Відповісти
Я что- то не помню терактов в Китае,а в Британии они проскакивают.
Умные понимают,что с помощью короновирусa,хотят контролировать общество.
Это отлично показано в фильме братьев Вачовски «V значит Vendetta".
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21.12.2020 10:00 Відповісти
21 декабря на Небе произойдет уникальное зрелище,Юпитер и Сатурн сойдутся и будут наблюдаться как одна крупная звезда...,последний раз такое было в 1226 году.Следующее подобное зрелище произойдет в 15 марта 2080 года.В этот день могут произойти большие события в Мире,Юпитер и Сатурн злые планеты и не любят фашистов и коммунистов... хотя это одно и тоже...
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21.12.2020 08:20 Відповісти
фошисты в Италии у себя в мирное время тоже сгноили миллионы мирных?
рили?
тогда ты и Чикатило одно и то же. а че - по твоей больной "логике" даже истребитель и кукурузник одно и то же, че
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21.12.2020 08:36 Відповісти
Фашистская партия Италии Бенито Мусоллини побела в 1922 году,и единственная в мире победила коррупцию,правда Дуче расстрелял 2 миллиона итальянцев...,но то таке...Мафиозо ИМталии непобедимо...спроси у Сильвио Берлускони...
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21.12.2020 08:43 Відповісти
Млять старый ты где такое про 2 млн расстрелянных итальянцах услышал?9 человек расстреляно всего ,9. Это при самом гуманном советском суде только официально 1,5 млн да плюс без суда и следствия миллионы невинных людей.
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21.12.2020 09:09 Відповісти
2 млн ..? Загнули ...
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21.12.2020 10:14 Відповісти
Что, и тотальное ношение масок не помогло? Ну, бывает
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21.12.2020 08:21 Відповісти
тсс, по секрету, маски не препятствуют появлению новых типов вируса...
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21.12.2020 09:29 Відповісти
Это не новость. Распространению тоже не препятствуют
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21.12.2020 09:32 Відповісти
ну если куча дурачков, вроде тебя, не носят, то да не препятствует
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21.12.2020 09:41 Відповісти
да похер скорее бы все закончилось, жить с дебилами которые за зеленского голосовали просто невыносимо лучше конечно астероид но эпидемия тож збс, как бы хотелось чтоб правда
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21.12.2020 08:23 Відповісти
Может, вы лучше сами соберёте чемодан, раз вам так все надоело
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21.12.2020 08:26 Відповісти
может и лучше только куда к неграм фемкам арабам или другими кончеными представителями человечества? меня увы на войне не убило я немного поздно родился я бы хотел погибнуть как человек в бою в строю дивизии 2. SS-Panzer-Division "Das Reich" или 1. SS-Panzerdivision "************* SS Adolf Hitler а не вот это все
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21.12.2020 08:46 Відповісти
https://censor.net/ua/user/391212 Вступайте до лав ЗСУ, контракт і на передок ... Буде Вам і війна, і екзотика, і треш ...
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21.12.2020 10:17 Відповісти
так я там был с 14 года на войне с самого начала, только человечество незапомнит 51 ака 14 омбр а вот лейбштандарт адольф гитлер будут помнить в веках как тутанхомона и чингизхана, надо было мразей на траки бмп накручивать если вам возраст позволят то вы должны помнить "кто людям помогает тот тратит время зря хорошими делами прославится нельзя" так что вешать грабить и убивать
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21.12.2020 10:30 Відповісти
У вас просто депрессия. Находясь в определенном возрасте люди знают способы вытягивать себя из этого состояния. Я не склонна давать советы, сама часто ошибаюсь. Но мне помогало общение с друзьями( живое), старое кино , природа. И анализ с честным ответом - почему. Обычно, все рецепты внутри себя самого же.
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21.12.2020 12:01 Відповісти
Выбросьте всю эту дрянь. Есть масса других более позитивных рецептов и без вреда для организма. Сильные люди находят в себе силы и резервы. Власти меняются, а Украина и мы остаёмся. Юли, Пети, Зе приходят и уходят, это не повод для нежелания жить. Пытайтесь думать позитивно, посмотрите на тех, кому хуже вас. Мир никогда не будет совершенным, это не рай, а реальность.
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21.12.2020 12:22 Відповісти
ваши сильные люди говорили чужой маме что ее 6 месячная дочь умерла? а ждала чтоб левая бабка сдохла скорей чтоб на базу поехать новый год отмечать, а роды принимали? а мозги друга в руке держали на войне? если да готов к продуктивному диалогу
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21.12.2020 12:29 Відповісти
Другого пути нет, вам нужно прошлое оставить прошлому, своей злобой вы разрушаете не какого-то васю, а себя самого. Пока человек жив, всегда есть шанс изменить свою жизнь к лучшему
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21.12.2020 12:50 Відповісти
ще дуже допомагають обнімашки та поцілунки без масочок, як і секс без презервативу
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21.12.2020 12:11 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане
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21.12.2020 12:14 Відповісти
в нормальной стране брейвик сидит как король и просит обновить ему игровую приставку а ты либо чурка либо ***** либо баба
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21.12.2020 12:40 Відповісти
Сержант полиции подходит к двум людям и говорит :
семейная пара,вы почему ходите без масок?
жена : денех нет,но мы держимся...
муж : вчера в кабаке всю получку пропил...
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21.12.2020 08:24 Відповісти
Вчера наконец получилА отрицательный ПЦР тест на Ковид. Перенесла, как обычный грипп. За 2 недели самоизоляции в Горенке под Киевом отоспалась и отдохнула. Гуляла по лесу, наслаждалась его зимней тишиной. Пила родниковую воду из тамошенего целебного источника, подкармливала местных голубей, белок и кошек. А еще думала о том, что пришедший к нам откуда-то вирус, это огромное живое существо, которое не ставит своей целью нас убить. Оно тоже хочет жить и так получилось, что жить оно может только вместе с людьми. И нам не нужно его проклинать и уничтожать, а надо просто научиться с ним сосуществовать.
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21.12.2020 08:27 Відповісти
Потрясающе! Вирус зарегался на Цензоре и начал постить комменты! ААААА, караул...
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21.12.2020 08:41 Відповісти
все думали, что вирус - это он. оказалось - она...
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21.12.2020 08:53 Відповісти
"Существо" потому и оно.
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21.12.2020 12:25 Відповісти
Хрін ти мене розведеш, коронавірус.
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21.12.2020 08:51 Відповісти
скільки це коштувало?
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21.12.2020 09:37 Відповісти
Около 15 тысяч.
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21.12.2020 12:26 Відповісти
Галя ... Ви ще й білок і зайців позаражали ???
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21.12.2020 10:19 Відповісти
Життя короновірусу! Всі бігом знімаємо маски і починаємо облизувати дверні ручки!
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21.12.2020 11:05 Відповісти
Вирус Он,мужского рода,значит его может убить только Женщина
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21.12.2020 08:34 Відповісти
Бактерия?
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21.12.2020 08:36 Відповісти
Точно...,Бактерия это такая тьётка... Ух...
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21.12.2020 08:37 Відповісти
так ця війнуха спокон віку відбувається)). Тільки переможців в ній не буде. Одна форма існування не вичавить іншу. Будуть співіснувати так само, як і тисячі років))
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21.12.2020 12:35 Відповісти
Тільки от все навпаки))) є віруси бактеріофаги (небезпечні лише для певних типів бактерій), і ними лікують бактеріальні інфекції.
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21.12.2020 10:48 Відповісти
Цілком можливо, що якась зі вже існуючих чи наступних численних НАТУРАЛЬНИХ мутацій коронавіруса буде не тільки більш заразною, а й більш смертельною. Чим більше людей хворіє, тим більше вірогідність прискореної еволюції коронавіруса.
Якщо хтось дебільний ігнорував і досі ігнорує карантинні вимоги, бо із-за тупості не розумів і не розуміє, чому в світі запроваджено такі надзвичайні, майже панічні заходи, хоч трупи не валяються на вулицях, тепер має деякі шанси і трупи побачити, і стати одним з них.
Власне, всі люди на Землі мають такі шанси. Загроза не видумана. Вакцинація під великим питанням.
Тому - маски на морди, обробляти руки, якнайбільше сидіти вдома, спілкуватися по телефону. Нічого нового в 2021 році не буде.
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21.12.2020 09:28 Відповісти
Как сказал инфекционист знакомый, руки-то можно помыть. А если у вас в помещении скопился вирус - звоните заранее в бюро ритуальных услуг. У них аншлаги и нужно заказывать музыку заранее.
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21.12.2020 11:39 Відповісти
чогось віруси грипу чи атипової пневмонії не стали більш смертоносними. Навпаки, розповсюдились, та прийняли більш стриману форму.
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21.12.2020 12:33 Відповісти
Щойно на "Прямому" ТАРАС ЧОРНОВІЛ теж озвучив припущення, яке виникло і у мене після повідомлення про мутацію вірусу у Великій Британії. Ми з ним зійшлися у думці, що нове масове зараження носить штучний харктер. Може, знови якась руSSька KURVA навідувалася подивитися на "ШПИЛІ"???
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21.12.2020 09:33 Відповісти
Год 20-жопа.Год 21-очко
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21.12.2020 09:37 Відповісти
Вакцинация - фсё?
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21.12.2020 09:44 Відповісти
нічого дивного. Вірус і мав би мутувати, тобто, ставати більш "лояльним" до своїх "господарів", але і більш пристосованим та швидшим в своїх намаганнях розповсюдитись. Дай Бог, щоб людство поскоріше вже перехворіло на цей вірус та адаптувалось до нього. Бо своро весь світ від економічних випробувань та психічних розладів полетить у прірву.
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21.12.2020 12:31 Відповісти
взагалі то правильно хазяїна.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Хазяїн (біологія) - Вікіпедія

https://uk.wikipedia.org › wiki › Хазяїн_(біологія)

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD&oq=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.7628j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kjh8yF1BUN8J:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%258F%25D1%2597%25D0%25BD_(%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F)+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Хазяїн або господар - біологічний термін, що означає організм, який містить усередині вірус, паразита або симбіотичного партнера, зазвичай .
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21.12.2020 12:37 Відповісти
Ну... я конечно далеко не эксперт в таких вопросах, но по моему это логично. Попав в иную среду обитания с Китая, он сделал то, что должен был сделать, начал приспосабливаться. Другой момент, сможем ли приспособится мы.
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21.12.2020 13:02 Відповісти
 
 