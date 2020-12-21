Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії
Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю влади, оскільки після мутації вірус поширюється дуже швидко.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.
Як пише Sky News, він наголосив, що уряду довелося "діяти рішуче", попри наближення Різдва.
Генкок зауважив, що всі скупчення людей на вокзалах, що почалися після того, як жителі Лондона почали намагатися виїхати з міста до набуття чинності нових карантинних обмежень, є "безвідповідальною поведінкою".
У середині грудня британський уряд повідомив про поширення мутованого різновиду коронавірусу SARS-CoV-2: новий штам виявили в Лондоні і на Південному Сході Англії. Він вважається більш заразним.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.
Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Сам сейчас болею...запаха точняк нет....
- Бігав!
- Дивно, але футболка зовсім не пахне ... Любий, чому ти зблід? Навіщо ти надів маску? Куди ти дзвониш ?!
Очаг в Лондоне, его закроют через неделю, о чем уже сообщили.
Толпы народа в аэропортах и на вокзалах в панике удирают из Лондона, разнося заразу по всему миру.
Твою мать. От этих паникеров вреда больше, чем от вируса!
Умные понимают,что с помощью короновирусa,хотят контролировать общество.
Это отлично показано в фильме братьев Вачовски «V значит Vendetta".
рили?
тогда ты и Чикатило одно и то же. а че - по твоей больной "логике" даже истребитель и кукурузник одно и то же, че
семейная пара,вы почему ходите без масок?
жена : денех нет,но мы держимся...
муж : вчера в кабаке всю получку пропил...
Якщо хтось дебільний ігнорував і досі ігнорує карантинні вимоги, бо із-за тупості не розумів і не розуміє, чому в світі запроваджено такі надзвичайні, майже панічні заходи, хоч трупи не валяються на вулицях, тепер має деякі шанси і трупи побачити, і стати одним з них.
Власне, всі люди на Землі мають такі шанси. Загроза не видумана. Вакцинація під великим питанням.
Тому - маски на морди, обробляти руки, якнайбільше сидіти вдома, спілкуватися по телефону. Нічого нового в 2021 році не буде.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Хазяїн (біологія) - Вікіпедія
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Хазяїн або господар - біологічний термін, що означає організм, який містить усередині вірус, паразита або симбіотичного партнера, зазвичай .