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Новини Коронавірус і карантин
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Велика Британія (5331) карантин (18171) авіасполучення (3046) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією. СПИСОК

На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією. СПИСОК

У низці країн повідомили, що слідом за Нідерландами тимчасово припиняють авіасполучення з Великою Британією через загрозу поширення нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Британська сторона постійно інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про перебіг досліджень нового типу вірусу, а ВООЗ, зі свого боку, буде інформувати громадськість про розвиток ситуації.

За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлено в Данії, один у Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили у ВООЗ. Увечері про виявлення пацієнта з таким же варіантом вірусу повідомило міністерство охорони здоров'я Італії, ця людина також прибула з Великої Британії кілька днів тому.

Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше за раніше відомий варіант, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. У нещодавній заяві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав із посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим ніж колишній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

Також поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин, які до цього моменту вже використовуються в багатьох країнах світу.

Зростає список країн, переважно в Європі, які закрили чи скоро закриють сполучення з Великою Британією.

  • Нідерланди - на початку грудня тут також був виявлений випадок зараження новим типом вірусу, який міг бути завезений з Британії. Заборону запроваджено до 1 січня;
  • Італія - ​​міністр закордонних справ повідомив, що заборона буде запроваджена, але коли і на скільки, поки невідомо; про випадки нового "британського" штаму тут не повідомляється;
  • Бельгія - припинено з неділі все авірейси з Великої британії, як і поїзди "Євростар" з Лондона принаймні на 24 години;
  • Ірландія - з опівночі неділі призупинить повітряне та поромне сполучення з Великою Британією, попередньо на 48 годин. Ірландія, втім, має і сухопутний кордон зі Сполученим Королівством;
  • Франція - закриття кордонів з Британією терміном на 48 годин набуде чинності з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем у неділю). Це стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень із Сполученого Королівства повітрям, водою і залізницею;
  • Німеччина - припиняє приймати авіарейси з Британії з опівночі неділі;
  • Австрія - готується оголосити про схожі заходи;
  • Латвія - МЗС Латвії повідомило, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня;
  • Естонія - скасовано авіарейси з 00:00 години 21 грудня до 1 січня;
  • Литва
  • Румунія
  • Болгарія
  • Чехія
  • Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великої Британії, остаточне рішення про це буде ухвалено в понеділок.
  • Ізраїль - з неділі попередньо на найближчі 7 днів закрив сполучення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлено два нові штами коронавірусу;
  • Туреччина призупинила авіасполучення з Великою Британією, Данією та Нідерландами. На який термін, поки не повідомляється.
  • Швейцарія з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великої Британії та з неї аж до особливого розпорядження.
  • Кувейт - закрив авіасполучення з Британією на невизначений термін.
  • Саудівська Аравія - закрила всі пропускні пункти через кордон, включно з аеропортами, портами і наземними переходами, на тиждень.

Також читайте: Британська влада запізнилися із запровадженням локдауну. Ці заходи викликають розчарування, - мер Лондона Хан

У понеділок вранці країни ЄС обговорять спільні кроки у зв'язку з появою нового варіанта коронавірусу в Сполученому Королівстві.

У Росії таке рішення поки не ухвалено.

"Ситуація перебуває на контролі оперативного штабу з недопущення завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Про всі ухвалені рішення буде повідомлено додатково", - сказали ТАСС в оперштабі з боротьби з коронавірусною інфекцією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок проведе засідання урядового кризового комітету Cobra. Особливо буде обговорюватися безперервність потоку вантажів до Великої Британії і з неї, повідомив прессекретар уряду.

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Топ коментарі
+4
Я за Валерию Алексеевну переживаю.
Снова со страной не повезло.
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21.12.2020 08:16
+3
И куда бежать ворам со всего мира...
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21.12.2020 08:09
+2
Нынешние тесты ПЦР новый штамм способны определить? Кто в теме, ответьте пжлст. А то какой-то информационный винегрет получается.
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21.12.2020 08:33
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И куда бежать ворам со всего мира...
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21.12.2020 08:09 Відповісти
Королевство Лесото с двухмиллионным населением - единственное континентальное государство в Африке, где официально нет коронавируса.
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21.12.2020 08:17 Відповісти
Там больных сразу сжирают.
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21.12.2020 09:29 Відповісти
Не заздри Лесото - ця країна на третьому місці в Світі за рівнем ВІЛ-інфекції (понад29%)
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21.12.2020 10:44 Відповісти
Свободными от коронавирусной инфекции остаются так же островные государства.
Республика Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Соломоновы острова, Тувалу, Тонга, Вануату.
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21.12.2020 08:22 Відповісти
Уже до жопы вашу запреты...
Новый штамп уже в Италии...а помня предыдущую вспиышку....у МАКАРОНИ теперь большая беда
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21.12.2020 08:12 Відповісти
Из за вирусом мир может не стать прежним и страны могут стать более закрытыми.
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21.12.2020 08:13 Відповісти
Я за Валерию Алексеевну переживаю.
Снова со страной не повезло.
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21.12.2020 08:16 Відповісти
А супруги Луценко?
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21.12.2020 08:24 Відповісти
один из центров мировой экономики становится изолированным островом.....
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21.12.2020 08:19 Відповісти
Нынешние тесты ПЦР новый штамм способны определить? Кто в теме, ответьте пжлст. А то какой-то информационный винегрет получается.
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21.12.2020 08:33 Відповісти
Похоже Британия становится той страной которая была весной Италия когда шарахаются когда слышат что он(она)из Италии
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21.12.2020 08:39 Відповісти
Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

Да какой на фиг новый вирус, то рашка решила Скрыпаля добить, скоро сообщат, ждем
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21.12.2020 08:53 Відповісти
На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією - Цензор.НЕТ 7226
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21.12.2020 08:54 Відповісти
прям зараз літак райанейр виліта з Манчестера до нас, велкам
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21.12.2020 09:02 Відповісти
А Бене на украинцев глубоко начхать - важны деньги деньги деньги
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21.12.2020 09:27 Відповісти
Как сообщалось ранее , эту мутацию обнаружили ещё в сентябре, так что до дупы ваши закрытия перелётов.
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21.12.2020 09:04 Відповісти
А Вы явно работаете на Беню 😀😀😀
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21.12.2020 09:28 Відповісти
Скоріш за все, цей штам і в інших місцях є, просто в Англії більш ґрунтовно підходять до проблеми і науково-медична база дозволяє більш детально все відстежувати.
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21.12.2020 09:14 Відповісти
Иностранцы тупые и упрямые. Маски типа наезд на их свободы, права и независимость. Они со своими правами подзадолбали. Ну теперь имеют право сдохнуть.
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21.12.2020 09:32 Відповісти
В Британии учатся дети большинства депутатов всех созывов - парламент хорошо зарабатывает лоббированием . Сейчас дети полетят в Украину на каникулы .

Очередная проблема для здравоохранения
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21.12.2020 09:32 Відповісти
Ой лишенько,тільки ж прививки робити почали,що ж це коїться.
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21.12.2020 09:33 Відповісти
 
 