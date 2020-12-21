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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106

В Україні станом на ранок понеділка, 21 грудня, зафіксовано 6545 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 5106 осіб, померли 80 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02госпіталізовано – 1 766 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02летальних випадків – 80;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02одужало – 5 106 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07захворіло – 970 993 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07одужало – 586 268 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07летальних випадків – 16 665;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 12

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Топ коментарі
+4
Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
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21.12.2020 08:23
+3
правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
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21.12.2020 08:32
+3
Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
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21.12.2020 09:00
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на бумаге оно может и так
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21.12.2020 08:11 Відповісти
Молодець Степанов: переміг коронавірус разом із Зеленським віртуальним карантином!
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21.12.2020 08:26 Відповісти
у смерти наверное выходные также имеются раз по 80 человек плюс минус когда в обычные дни 200 с лишним
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21.12.2020 08:15 Відповісти
нет, просто с обычного инфекционного заболевания сделали гибридную пандемию коронавируса... тренд такой нынче в мире...
гибридные войны, гибридные пандемии... не вижу особой разницы в способе подавления воли, лишении критического мышления, одурманивания и взятии людей под контроль...
худшие варианты из фантастических фильмов начали воплощаться в жизнь..
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21.12.2020 09:02 Відповісти
Сдувается пандемийка?
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21.12.2020 08:19 Відповісти
Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
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21.12.2020 08:23 Відповісти
Звичайнісінький ефект вихідних, коли чи то лабораторії не працюють, чи то люди чекають до понеділка з тою надією, що всі симптоми минуться і ніякої хвороби немає.
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21.12.2020 08:24 Відповісти
а то шо писало шо тестов ждут иногда уже "три дня" или более справили по тестируемому - ничего? х.з. что обработано и какой давности из того шо сообщает министр
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21.12.2020 08:30 Відповісти
У мене взагалі до статистики з вуст міністра дуже мала довіра. Іноді здається, що вони там на пальцях викидають, які цифри оприлюднювати.
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21.12.2020 08:55 Відповісти
Что за аномалия в Кировоградской области ? Статистику корректируют ?
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21.12.2020 08:40 Відповісти
Те ж саме і по Луганській області. Мабуть, це все ж таки результат слабкого тестування або небажання людей звертатися до медиків, допоки ноги носять. Вважаю, що до ковіду наша медицина була не на першому місці в плані авторитетності. Мало хто уникнув лікування без дачі "конвертованого подарунку". Зараз потроху авторитет повертається... але у людей катма грошей. То й не поспішають до лікарів. А "безкоштовний" ковідний пакет виявляється занадто дорогим.
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21.12.2020 09:04 Відповісти
Вчера наконец получила отрицательный ПЦР тест на Ковид. Перенесла, как обычный грипп. За 2 недели самоизоляции в Горенке под Киевом отоспалась и отдохнула. Гуляла по лесу, наслаждалась его зимней тишиной. Пила родниковую воду из тамошенего целебного источника, подкармливала местных голубей, белок и кошек. А еще думала о том, что пришедший к нам откуда-то вирус, это огромное живое существо, которое не ставит своей целью нас убить. Оно тоже хочет жить и так получилось, что жить оно может только вместе с людьми. И нам не нужно его проклинать и уничтожать, а надо просто научиться с ним сосуществовать.
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21.12.2020 08:28 Відповісти
правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
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21.12.2020 08:32 Відповісти
Вам нужно в лабораторию обратиться, пусть дадут вам питательную среду для вирусов, плодите их и размножайте, и живите с ним в любви и согласии долго и счастливо.
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21.12.2020 09:27 Відповісти
. Оно тоже хочет жить и так получилось, что жить оно может только вместе с людьми. И нам не нужно его проклинать и уничтожать, а надо просто научиться с ним сосуществовать.



те саме про "русский мир" думали лугандонські придурки...
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21.12.2020 09:31 Відповісти
Мне кажется, что вы параноик. Хотя разумеется одновременно и патриот.
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21.12.2020 12:41 Відповісти
Ну ладно, болеет якобы меньше в выходные потому что меньше тестируют, но почему меньше умирают и выздоравливают непонятно.
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21.12.2020 08:35 Відповісти
Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
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21.12.2020 09:00 Відповісти
Красивая такая "статистика". ЗЕлёная такая статистика.
А вот если совсем перестать тестировать то и пандемии ковида в Украине совсем не будет.
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21.12.2020 09:15 Відповісти
корейський ,туркменський,білоруський підхід...
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21.12.2020 09:36 Відповісти
Ни как нет. Эксклюзивный. Отечественный! От Зеленского и Степанова.
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21.12.2020 10:58 Відповісти
Какая прекрасная статистика.Непонятно только,на какого хрена вводить с 8 января локдаун?
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21.12.2020 09:19 Відповісти
 
 