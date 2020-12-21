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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 546 756 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7941 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 77 172 373 випадки інфікування, з них 546 756 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 699 644 особи, з них 7941 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 54 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція та Польща.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн 04

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а рак туберкулез диабет?????
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21.12.2020 08:44 Відповісти
"спасибі" *****-антихристу за бойовий вірус, Світ розплющі очі на ісчадьє Ада...
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21.12.2020 08:51 Відповісти
На РАБссии был доктор Преображенский превращавший собак в Шариковых... Первым это узнал в 1923 году писатель Михаил Афанасьевич Булгаков,случайно узнавший об опытах профессора Ильи Иванова...,так родилось гениальное произведение "Собачье сердце в 1925 году...
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21.12.2020 08:58 Відповісти
 
 