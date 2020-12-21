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Автомобіль Nissan врізався в дерево у Харкові: водій загинув, пасажирку госпіталізовано, - ДСНС

Автомобіль Nissan врізався в дерево у Харкові: водій загинув, пасажирку госпіталізовано, - ДСНС

У Харкові автомобіль Nissan врізався в дерево, водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 грудня о 19:42 на номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Конопляна, 76\1, Новобаварського району міста Харкова.

На момент прибуття пожежників на місце події було встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Nissan Teana з деревом", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія, чоловіка 1974 року народження, з понівеченого автомобіля та пасажирку, 1975 року народження. Потерпілу передали бригаді швидкої медичної допомоги, яка була госпіталізована до 4-ї лікарні м. Харкова.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини цієї ДТП.

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столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом"Источник: https://censor.net/ru/n3238067

бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в 4-ю больницу г. Харьков.Источник: https://censor.net/ru/n3238067

По-моему, это дно.
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21.12.2020 08:56 Відповісти
ну и збс, каким надо быть дебилом чтоб на машине хорошей убится об дерево это надо постаратся, слава еврескому б-гу что никого не убил дебилоид а покалечил дурака который к дебилу в машину сел
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21.12.2020 09:01 Відповісти
было установлено, что произошло столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом" - причем древо признали виновным
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21.12.2020 09:03 Відповісти
Быстро ездишь - медленно понесут...
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21.12.2020 09:08 Відповісти
І ожеледиці вчора у Харкові не було... Чого його на те дерево понесло? Дорога другорядна, руху, як на кільцевій, немає... Перша думка була, що сварився з пасажиркою і цілеспрямовано розгепав машину ...і себе.
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21.12.2020 09:14 Відповісти
Купил тачку,готовь ящик...,похороны сегодня дорого стоят для родичей...
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21.12.2020 09:19 Відповісти
Харьковчане пошли за своим родным кернэсом.
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21.12.2020 10:22 Відповісти
Наверное спешил на похороны, и таки успел... на свои.
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21.12.2020 11:16 Відповісти
Наскільки мені відомо "Nissan Teana" в Україну не постачався. Євробляха?
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21.12.2020 12:12 Відповісти
 
 