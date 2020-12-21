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кордон (4633) Польща (8246) українці (2505) заробітчани (672)

Зріс рух на кордоні з Польщею: громадяни України їдуть додому на свята

Зріс рух на кордоні з Польщею: громадяни України їдуть додому на свята

Упродовж протягом останніх кількох днів на польсько-українському кордоні спостерігається зростання руху мандрівників у напрямку України.

Про це Укрінформу повідомила прессекретарка Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх днів ми фіксуємо зростання руху подорожуючих у напрямку України. Громадяни України повертаються додому на свята",- зазначила Пікор.

За її словами, на чинних пунктах пропуску в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби РП відкрито усі смуги руху в напрямку України.

Як повідомила Пікор, ще декілька днів тому упродовж доби на всіх пунктах пропуску з Україною кордон перетинали, загалом, в середньому, 9-10 тисяч людей. Нині ця кількість зросла до 12-12,5 тис. і, очевидно, далі зростатиме.

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На сьогодні в зоні відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі кордон можна перетнути у ПП "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Грушів-Будомєж". Водночас, не можна перетнути кордон на ПП "Смільниця-Кросценько", який не функціонує з березня, коли було закрито кордон у зв'язку з пандемією коронавірусу. Спільний кордон не можна перетнути також потягом.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 млн українців.

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Топ коментарі
+6
не понятна ненависть порохоботов к людям, которые сами себя пытаются обеспечить и не просить у "хозяев" крохи со стола...
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21.12.2020 09:25
+3
Опять у зелёных Порошенко всрався
Иди молись на свое зелёное разочарование года
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21.12.2020 09:28
+2
Після повернення назад в Польщу.
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21.12.2020 09:08
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Бери шинель ,пошли домой ...
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21.12.2020 09:02 Відповісти
Какой коронавирус?
Все на йолачку! Все на пьянку! Все на Квартал-95!
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21.12.2020 09:04 Відповісти
Европа на карантине я считаю жестком, в Германии комендантский час даже ввели, а в Украине поржать и по петь в толпе это норма ))) может кто споёт и героя от зелёного получит
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21.12.2020 09:08 Відповісти
Хвореньких побільшає...
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21.12.2020 09:06 Відповісти
Після повернення назад в Польщу.
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21.12.2020 09:08 Відповісти
Можливо й таке.
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21.12.2020 09:15 Відповісти
а карантин 10 дней?!!
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21.12.2020 09:26 Відповісти
Мне кум про Польшу писал, как они карантин проходили там . После проверки, и отъезда полиции, бегали по магазинам и ходили гулять .
Слов нет, одни эмоции ...
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21.12.2020 09:31 Відповісти
подтверждаю - такое сплошь и рядом.
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21.12.2020 12:13 Відповісти
Дома хорошо,а в гостях лучше...,на шару напоють накормють и спать уложуть...
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21.12.2020 09:06 Відповісти
Значит уже собрали все яблоки.
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21.12.2020 09:09 Відповісти
И ВСЕ УНИТАЗЫ ВЫМЫЛИ. 😄🤣😂😝🤩
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21.12.2020 09:35 Відповісти
Не, унитазы это работа русссссских в Германии.
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21.12.2020 09:39 Відповісти
русских-ТАКИХ ЖЕ ИДИОТОВ КАК И ТЫ. РАССУЖДАЮЩИХ ШТАМПАМИ И ЖИВУЩИХ ПРОПАГАНДОЙ. 🤣😂😝
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21.12.2020 10:09 Відповісти
Больной с вирусом и температурой 39 самолетом прилетит?Держите карман шире...дольные дома сидять чаи жруть с лимоном медом и аспирином...
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21.12.2020 09:09 Відповісти
Увеличилось движение на границе с Польшей: граждане Украины едут домой на праздники - Цензор.НЕТ 117
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21.12.2020 09:12 Відповісти
Коронавирус везут чемоданами!
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21.12.2020 09:20 Відповісти
Вчора передавали посилку в Україну так рейсовий автобус десь 12 годин простояв на кордоні, а я ще подумав як ці бідні люди - автобус був повний - в масках будуть тертися там один за одного майже добу ?
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21.12.2020 09:21 Відповісти
Риск оправдан ?
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21.12.2020 09:26 Відповісти
Не знаю, це кожен вирішує для себе сам, але я б не поїхав однозначно
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21.12.2020 09:34 Відповісти
Согласен с вами.
Что бы так рисковать, повод - праздники, как то нелепо звучит .
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21.12.2020 09:36 Відповісти
не понятна ненависть порохоботов к людям, которые сами себя пытаются обеспечить и не просить у "хозяев" крохи со стола...
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21.12.2020 09:25 Відповісти
Опять у зелёных Порошенко всрався
Иди молись на свое зелёное разочарование года
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21.12.2020 09:28 Відповісти
они холопы - служат своему "господину" и все остальные для них враги.
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21.12.2020 09:29 Відповісти
они секта
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21.12.2020 11:32 Відповісти
Главное, чтобы и из Англии побольше приехало! У нас же не закрыли въезд из Британии, в отличие от стран ЕС...
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21.12.2020 09:36 Відповісти
Да наш "дисциплинированный народ" --- сам любую Британию заразит!
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21.12.2020 09:41 Відповісти
поляки(их там много) привезут из Англии, а мы из Польши.
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21.12.2020 12:15 Відповісти
Я хоть и заслуженный порохобот, также поддерживаю заробитчан.. Или им -- на паперть идти??
Предложения поработать на наших олигархов --- не принимаются!
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21.12.2020 09:37 Відповісти
 
 