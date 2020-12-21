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Новини Агресія Росії проти України
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бойовик (3414) обстріл (27045) трактор (69) Донбас (22348)

Постраждалий унаслідок ворожого обстрілу тракторист перебуває вдома, у нього легке поранення, - українська делегація в ТКГ

Постраждалий унаслідок ворожого обстрілу тракторист перебуває вдома, у нього легке поранення, - українська делегація в ТКГ

Унаслідок терористичного обстрілу поблизу Авдіївки тракторист зазнав легких поранень. Нині він перебуває вдома, його стан стабільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Вчора, 20 грудня, о 19:30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н.п. Кам'янка (поблизу Авдіївка) був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. У результаті обстрілу зазнав легкого поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, в подальшому постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний", - наголошується в українській делегації в ТКГ

Крім цього зазначається, що для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було запроваджено "режим тиші".

"Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці", - додали в українській делегації в ТКГ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано.

Також читайте: Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши ПТРК, гранатомети і кулемети. Втрат серед українських воїнів немає, постраждали цивільні, - штаб ОС

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Топ коментарі
+11
а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
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21.12.2020 09:15
+4
Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
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21.12.2020 09:13
+2
наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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21.12.2020 09:29
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Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
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21.12.2020 09:13 Відповісти
Трактористы выходят на тропу войны.
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21.12.2020 09:14 Відповісти
а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
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21.12.2020 09:15 Відповісти
наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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21.12.2020 09:29 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
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21.12.2020 09:30 Відповісти
который возвращался из сельскохозяйственных работ
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21.12.2020 09:32 Відповісти
Это план Б: все стороны получат хорошие деньги. Может стать локомотивом экономики.
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21.12.2020 09:26 Відповісти
участника боевых действий ему !
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21.12.2020 09:27 Відповісти
Интересно, что в уголовном деле о ранении и о уничтоженном тракторе стоимостью сотни тысяч долларов напишет власть если официально у нас *перемирие*?
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21.12.2020 09:30 Відповісти
Уhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/21/7277641/ краинские военные открыли огонь в ответ на обстрел трактора
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21.12.2020 09:35 Відповісти
И где вы в приведенной вами ссылке это нашли??? Там ни слова нет, об ответке за уничтоженный трактор...
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21.12.2020 11:40 Відповісти
уверен, что эти трактористы виноватыми сделали Украину.
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21.12.2020 09:37 Відповісти
Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - добавили в украинской делегации в ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3238071 как грозно, как мощно 😁 орки испугались и сказали что так больше делать не будут
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21.12.2020 09:41 Відповісти
Фєдєрасти вже не цураються по тракторах стріляти, бо українські військові ховаються і навіть не отстрілюються - це від безкарності... Припіздєнт вирішив простапєрєстатьстрєлять...
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21.12.2020 10:31 Відповісти
вазелин вместо патронов надо раздать войскам.
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21.12.2020 11:14 Відповісти
 
 