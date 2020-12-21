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ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини

ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини

Ймовірність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі, а в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини.

Про це заявила директорка департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тому за кожних виявлених мутаціях потрібно визначати, яких саме нових характеристик він набуває, відбуваються великі зміни, чи це просто звичайна еволюція", - пояснила директорка департаменту ВООЗ.

Зараз організація не відзначає впливу нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

Бріан також підтвердила правильність локдауну, який наразі вводить Британія. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації.

Також читайте: Випадок "британського" штаму COVID-19 виявили в Італії

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Топ коментарі
+6
ну так это академическая наука нам говорит что любой вирус мутируя внутри организма мутирует в сторону уменьшения патогенности и отрицательного влиян7ия на витальные функции
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21.12.2020 09:21
+5
ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека - Цензор.НЕТ 4412
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21.12.2020 09:24
+2
Гениально!
Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
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21.12.2020 09:26
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Сильви Бриан , вакцинируйтесь в прямом эфире, а то что то мы очкуем.
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21.12.2020 09:20 Відповісти
Так ему витаминчики вколят.
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21.12.2020 11:09 Відповісти
ну так это академическая наука нам говорит что любой вирус мутируя внутри организма мутирует в сторону уменьшения патогенности и отрицательного влиян7ия на витальные функции
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21.12.2020 09:21 Відповісти
В свою очередь организм приспосабливается к вирусу (антитела)
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21.12.2020 09:30 Відповісти
Можно подумать что в лабораториях МОЗ сидят Гении Мутации
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21.12.2020 09:23 Відповісти
ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека - Цензор.НЕТ 4412
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21.12.2020 09:24 Відповісти
Гениально!
Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
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21.12.2020 09:26 Відповісти
От него мутируют более сложные организмы.
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21.12.2020 09:27 Відповісти
Доктор,помогите,температура 39 кашель насморк и ногу свело в колене?
Вы упали на пороге дома говорите пьяным?Сестра срочно флюоорограмму сломанной конечности...
Следующий...
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21.12.2020 09:26 Відповісти
Голова болить, борщу хочется мабуть грип.
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21.12.2020 09:30 Відповісти
Пля, ВОЗ капитан очевидность
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21.12.2020 09:33 Відповісти
В твиттере говорят, что медсестра Тиффани Довер умерла. Девушка не выходит на связь, активисты провели расследование и нашли запись, о смерти, человека с идентичными данными в городке Хайдон где она и жила. Это в 20-30 км от Чаттануги где она получила прививку. Кто, что знает?
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21.12.2020 09:34 Відповісти
Смешно. https://stopfake.kz/ru/archives/3713
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21.12.2020 09:44 Відповісти
Там даже сcылочка на нее есть
https://www.youtube.com/watch?v=tOH7XLHl2mo&feature=youtu.be&ab_channel=WRCBChattanooga

Где вы подобный бред берете? Хотя, конечно же, смерть от анфилактического шока еще никто не отменял (блин, да даже от витаминов инъекционных можно умереть!), но пока что таких случаев не было.
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21.12.2020 09:49 Відповісти
Да я и не говорю что она умерла, а просто спрашиваю. Только интересно, что когда Тиффани бодро выступала после прививки она это сделала лично, а когда появились слухи о её смерти об этом заявляют друзья, коллеги и только Тиффани молчит?
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21.12.2020 10:08 Відповісти
Скорее, "друзья" и "коллеги" имеют отношение только к антивакцинаторам, а не к Тиффани. Думаю, что это такие же друзья, как и "врач Гейтса". "Дочери офицера", одним словом.
Я думал, что после войны в Украине, уже никто не должен верить информационным ресурсам, но нет же - упорно продолжают.
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21.12.2020 10:27 Відповісти
Продолжай развиваться Сильви,учиться никогда не поздно.
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21.12.2020 09:37 Відповісти
лучше бы организм человека приспособился к вирусу
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21.12.2020 09:44 Відповісти
С этим вирусом какой-то очередной фильм "Чужой", или --- "Война миров"...
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21.12.2020 09:46 Відповісти
 
 