ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини
Ймовірність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі, а в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини.
Про це заявила директорка департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тому за кожних виявлених мутаціях потрібно визначати, яких саме нових характеристик він набуває, відбуваються великі зміни, чи це просто звичайна еволюція", - пояснила директорка департаменту ВООЗ.
Зараз організація не відзначає впливу нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.
Бріан також підтвердила правильність локдауну, який наразі вводить Британія. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації.
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Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
Вы упали на пороге дома говорите пьяным?Сестра срочно флюоорограмму сломанной конечности...
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Где вы подобный бред берете? Хотя, конечно же, смерть от анфилактического шока еще никто не отменял (блин, да даже от витаминов инъекционных можно умереть!), но пока что таких случаев не было.
Я думал, что после войны в Украине, уже никто не должен верить информационным ресурсам, но нет же - упорно продолжают.