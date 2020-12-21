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Україна повинна буде шукати додатковий ресурс для вакцинації проти коронавірусу, - Разумков

Україна повинна буде шукати додатковий ресурс для вакцинації проти коронавірусу, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що коштів, передбачених держбюджетом на 2021 рік для проведення вакцинації, може бути не достатньо, тому потрібно шукати додатковий ресурс.

"Якщо ми говоримо про ресурси, передбачені на вакцину, вони закладені в цей бюджет. Я не впевнений, що їх вистачить. Але потрібно буде шукати додатковий ресурс, щоб максимально вакцинувати всіх, кому це буде необхідно", - зазначив Разумков в інтерв'ю телеканалу "Прямий" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він нагадав, що спочатку в проєкті держбюджету не передбачалося виділення коштів на створення окремого фонду боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, а всі відповідні програми мали бути закладені в бюджети міністерств і відомств. Але після консультацій з головами фракцій і груп, зазначив Разумков, такий фонд все ж вирішили створити і спрямувати кошти, необхідні для його функціонування, на боротьбу з COVID-19, вакцинацію та фінансову підтримку медиків.

Також читайте: Сьогодні експерти ЄС проведуть позачергове засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer

"Я думаю, що гроші туди мають направлятися насамперед для того, щоб насправді допомогти", - наголосив Разумков.

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Топ коментарі
+9
Угу.
Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
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21.12.2020 09:29
+6
Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
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21.12.2020 09:33
+6
Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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21.12.2020 09:36
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Из фонда на борьбу с Ковид - Не?! Или там только на дороги?
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21.12.2020 09:29 Відповісти
Скостіть на 50% фінансуваня вселяких ОП,ГПУ,КМУ,ВРУ,МВС та чисельних держконтор та конторок ,буде чимала сума !!)))
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21.12.2020 09:45 Відповісти
Угу.
Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
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21.12.2020 09:29 Відповісти
ну так ясно главное было увеличить расходы на аппарат президента... а на вакцину будем искать
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21.12.2020 09:29 Відповісти
Все страны объявляют локдаун и массово закрывают сообщение с Лондоном. Ну и? Когда зеленая пошесть сподобится на адекватную реакцию?
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21.12.2020 09:30 Відповісти
Ви шо? Вони на ковід списують все, що вкрали та проср.ли, а ви "адекватна реакція". Та й нарід не жалко. Те що він мав зробити в 2019-му, він вже зробив.
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21.12.2020 09:43 Відповісти
Я так понимаю лучший выход пошарить по карманам народа
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21.12.2020 09:33 Відповісти
Разумков решил поработать на мертветчука ? Даже не удивляет .
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21.12.2020 09:33 Відповісти
Зелений ляльковий балаган діє згідно з кремлівським сценарієм !!)))
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21.12.2020 09:47 Відповісти
Этот региональный пацан считает Шо украинцы - лохи 😀😀😀
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21.12.2020 09:49 Відповісти
Він має рацію!! 73% це однозначно лохторат !!)))
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21.12.2020 09:51 Відповісти
Но ведь есть еще и 25% , которые контролируют пульс
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21.12.2020 09:55 Відповісти
На виборах перемогає більшість ,ось така дерьмократія !!))
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21.12.2020 09:59 Відповісти
Значит надо заниматься просвещением гражданского общества . А пока даже на прогрессивном Цензоре провокаторы устраивают склоки между украинцами , а украинцы не научились давать ответа провокаторам - ведутся
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21.12.2020 10:03 Відповісти
Я вже понад 30 років цим займаюся ,нерви не витримуют !!)))
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21.12.2020 10:05 Відповісти
На выборах, как в данном случае побеждает и меньшинство, бо не весь потенциальный электорат проголосовал. Эти 72% заключены в каких-то 30 с копейкой процентах от граждан, обладающих правом голоса.
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21.12.2020 10:05 Відповісти
Інертний лекторат, проігнорувавши вибори, ,де-факто підтримав переможця !!!)))
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21.12.2020 10:07 Відповісти
Точно , а вот у Зе есть туз в рукаве - закон про евробляхи 😀😀😀
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21.12.2020 10:08 Відповісти
Ну, вот и скажите после этого, шо это не кокцаппровокация, посеянная в рядах сподвижников... ДОЛОЙ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ - БыЛяШАНКИ !!! АМИНЬ !!!
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21.12.2020 10:13 Відповісти
Это , Вы , как человек разумный, конечно же пишите про ВАЗ и ЗАЗ ?

Вы же не можете 10 летние мерсы , Ауди, Фольки , Бмв обзывать ********** 😀😀😀
В Украине на таких авто 30% ездит,а 50% ездит на дерьме типа ВАЗ и ЗАЗ 😀😀😀
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21.12.2020 10:55 Відповісти
Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
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21.12.2020 09:33 Відповісти
ШО ЗА если не зебил, то ДЭМКIВ... Они шо, даже не думали включать в бюджет на 2021-ый средства на вакцинацию... Боже, ЕПРСТ, когда ты оградишь страну от этих стьюпид-дурбыцалib?
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21.12.2020 09:34 Відповісти
Сдирайте асфальт обратно и намазывайте себе под мышки
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21.12.2020 09:34 Відповісти
Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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21.12.2020 09:36 Відповісти
Та не кажіть ...
18.12.20 15:36 Украина одолжила 450 миллионов евро у **** на ремонт трассы Киев-Одесса

Віддавати хто буде?
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21.12.2020 09:39 Відповісти
Денех нет, но вы держитесь...
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21.12.2020 09:40 Відповісти
Больше миллиарда долларов которые нам дали Европа и США на борьбу с ковидом раздербанили, теперь делают большие глаза и намекают что тупые европейцы опять нам бедным должны дать денех
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21.12.2020 09:41 Відповісти
Да понятно откуда из кармана народа за счет новых налогов и увеличения коммуналки на больше Вы не способны
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21.12.2020 09:41 Відповісти
Не здивуюся якщо після нового року уряд промукае популярну на расее фразу - денех нету но ви держитес !
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21.12.2020 09:42 Відповісти
Зебилы, прикладывайте к голове асфальт.
А лучше - голову к асфальту, с разгона.
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21.12.2020 09:43 Відповісти
а закатать бестолковку в асфальт, шобы наверняка.
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21.12.2020 09:55 Відповісти
недоразумка вважає себе рожевим поні - літає над землею, не торкається бруду і війни, спілкується лише зі своїм відображенням в дзеркалі, висерає виключно радугу або метеликів... Ну а ми тупі та сірі...
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21.12.2020 09:54 Відповісти
Он готовится в президенты 😀😀😀
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21.12.2020 09:57 Відповісти
Кстати, а кого готовят в президенты оппозиционеры ? Если регионалы уже определились с Розумковым
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21.12.2020 09:58 Відповісти
Бойко !!)))
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21.12.2020 10:00 Відповісти
Если выбирать между Розумковым и Бойко - мне кажется, шансов больше у Разумкова - он , как и Зе, свежая лошадка . И противные морды ОПЗЖ уже собрались за его спиной 😀😀😀
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21.12.2020 10:06 Відповісти
Після Бубочки свіжа конячка може не проконати !!)))
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21.12.2020 10:13 Відповісти
Хто его знае . Слишком прилизанный образ Розумкову кацапы делают . Хотя кацапская фамилия может многих и насторожить
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21.12.2020 10:58 Відповісти
У ЗЕбилов любая конячка - на одно лицо, бо до сих пор нет общей программы на перспективу. Любая "свежая" ЗЕконячка идет туда, не знает куда и за чем, крапка.
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21.12.2020 10:23 Відповісти
баб ЮЛЮ , не? нужно спросить, походу, у Сулиманыча...
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21.12.2020 10:01 Відповісти
Ванька знає,Ванька бачить ,Ваньку не х...треба вчити !!!))))
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21.12.2020 10:03 Відповісти
У бабы Юли поезд ушёл
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21.12.2020 10:04 Відповісти
Та шо-та движуха к премьерству как бы в настырности через новую ШИРКУ... Помните, как баб Юля собиралась правыты с перду.ОВОЧЕМ до 25-го года.
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21.12.2020 10:08 Відповісти
ЖЮлька свої амбіціі не скриває,є така мулька з прем"єрством !!)))
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21.12.2020 10:12 Відповісти
она - наивная, со своим примитивным умишкой от Паши Лазаренко, бо помешанная на хотелке , мол, от премьерства до президенства - всего один скачок...
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21.12.2020 10:17 Відповісти
интересно, мол, Юля -ПэРэзЫдЭнт, поделилась бы с Пашей потоками( многие его сподвижники, внутри страны, присвоили надбання Паши, которые в кармане не увезешь.
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21.12.2020 10:19 Відповісти
Юля без Турчинова - нуль
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21.12.2020 11:00 Відповісти
Робіть прививки з киворізьких доріг.
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21.12.2020 10:05 Відповісти
Лохи - прекрасный источник доходов и ресурс для абсолютно всего. В том числе и для экспериментов над этими самыми лохами. Лохи заплатят неЛохам.
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21.12.2020 10:51 Відповісти
А 600млн евро которые Евросоюз выделил для вакцинации всего населения где?Бубочка наверное эти деньги пустит на Диснейленд поэтому о них Разумков и забыл.
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21.12.2020 14:09 Відповісти
 
 