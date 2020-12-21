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Нафтогаз (4374) Вітренко Юрій (631) Разумков Дмитро (1526)

Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков

Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що інформація про багатомільйонні грошові бонуси, отримані Юрієм Вітренком від НАК "Нафтогаз України", стала основою причиною того, що депутати не підтримали під час голосування його кандидатуру на посаду першого віцепрем'єр-міністра-міністра енергетики України.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Багато було дискусій щодо кандидатів ... Якщо ми говоримо про Вітренка, то було багато інформації про нього, і я думаю, що саме це вплинуло на результати голосування, тому що було багато і, скажімо так, не дуже позитивною для нього інформації", - сказав Разумков.

"Була дуже жвава дискусія на фракції: хтось підтримав Юрія Юрійовича, хтось виступав проти, в тому числі звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170-ма мільйонами виплат-бонусів за його попередню діяльність, яка була ним організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію і не підтримувала цю кандидатуру", - додав спікер.

На уточнювальне запитання про те, яким все-таки був головний контраргумент проти Вітренка, Разумков припустив, що, швидше за все, це і були "гроші, отримані як бонуси від "Нафтогазу"."Я думаю, це було тим, що розділило зал", - сказав він.

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Також глава Верховної Ради додав, що і сам не підтримував кандидатуру Вітренка на пост першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Топ коментарі
+6
Депутаты почесали бестолковки и решили да ну его нах. Если он такие бабки как бонусы получает, то сколько будет нам его подмазать. Нееееет, давайте кого-то подешевле.
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21.12.2020 09:45
+5
выиграла суд в Стокгольме Украина ,а не Витренко , так что ворюга верни деньги в бюджет
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21.12.2020 09:56
+5
мы такое уже слышали "безвиз получил народ а не Порошенко", "Томос это заслуга народа на не Пороха" и т.п.
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21.12.2020 10:31
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Зазвичай бонус це безкоштовний брелок до авто при купівлі за готівку)))
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21.12.2020 09:41 Відповісти
свыше 100 миллионов ?
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21.12.2020 09:48 Відповісти
Депутаты почесали бестолковки и решили да ну его нах. Если он такие бабки как бонусы получает, то сколько будет нам его подмазать. Нееееет, давайте кого-то подешевле.
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21.12.2020 09:45 Відповісти
жаба задавила , тоже хотят
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21.12.2020 09:49 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/glava-ukrpochty-igor-smelyanskiy-nazval-razmer-svoey-zarplaty Глава Укрпочты тоже получает миллионные зарплаты в месяц , а на Укрпочте бардак полный , я наблюдаю этот бардак потому что постоянно получаю посылки с Али
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21.12.2020 09:52 Відповісти
Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков - Цензор.НЕТ 8808
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21.12.2020 09:59 Відповісти
а зато какой бардак на Укрпочте , посылку пол часа ищут и иногда не могут найти
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21.12.2020 10:01 Відповісти
це точно. За що Коболєв з Вітренко отримали свої бонуси зрозуміло, а ось чому Наєми з главами Укрпошт отримують - ні.
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21.12.2020 10:01 Відповісти
У тебя в селе, говоришь, "зрозуміло", у вас там всем кому не лень по 170 млн. раздают?

Назови название села - мы всем Киевом едем жить к тебе в село!
--

Бонус - это брелок или грамота, для нанятого чиновника, который получает госзарплату и по своим должностным обязанностям должен делать то, что делал Витренко- подписывал бумажки.
И никак, лично мне "НЕ зрозуміло", как бонусы могут быть в виде миллионов в нищей стране, за счет народа! Причем за то, что ему уже заплатили в виде зарплаты!
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22.12.2020 23:13 Відповісти
У твоєму бараці мабуть і 1700 грн захмарні гроші, а в моєму селі - ні.
Ті хто заробляє для країни мільярди мають право на мільйонні бонуси, а зарплату і ти отримуєш, проте віддачі від тебе на мільярди немає
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24.12.2020 00:46 Відповісти
Та шо ж такоє? Так старанно обгидили Вітренка при Порошенкові, що не можете своє ж лайно з нього відшкребти?
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21.12.2020 09:53 Відповісти
выиграла суд в Стокгольме Украина ,а не Витренко , так что ворюга верни деньги в бюджет
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21.12.2020 09:56 Відповісти
Україна сама пішла і виграла?
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21.12.2020 10:00 Відповісти
адвокаты юристы , а при чем тут Витренко ?
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21.12.2020 10:02 Відповісти
То есть это неким юристам-туристам больше всех чота было надо в стокгольмском суде по делу нафтогаза? Или кому-то нужно было их собрать, организовать и направить их деятельность в нужное русло?
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21.12.2020 10:40 Відповісти
Бо він був частиною цієї команди, і як зрозуміло, вагомою.
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21.12.2020 10:40 Відповісти
юристів наймали у Європі за купу євро ...
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21.12.2020 10:52 Відповісти
Держава найняла Вітренка і Коболєва , для того щоб вони займалися судовими позовами проти газпрому ,, а вже вони наймали того кого вважали за потрібне , тих же закордонних юристів .
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21.12.2020 11:47 Відповісти
о кремлєботи приперлись
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21.12.2020 10:02 Відповісти
де ?
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21.12.2020 10:03 Відповісти
В дзеркало глянь.
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21.12.2020 11:16 Відповісти
мы такое уже слышали "безвиз получил народ а не Порошенко", "Томос это заслуга народа на не Пороха" и т.п.
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21.12.2020 10:31 Відповісти
Ну так, все робить якийсь гіпотетичний народ, а ВАЗеленського президентом зробив Порошенко.
Знищують логічне мислення, щоб остаточно перетворити людей на худобу.
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21.12.2020 10:44 Відповісти
зеленая плесень ворует деньги через миллионные зарплаты и премии
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21.12.2020 09:57 Відповісти
если бы Укрпочта работала как Нова Почта , Я бы ничего против не имел , а так на Укрпочте полный бардак
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21.12.2020 10:04 Відповісти
Нова Почта доставляет посылки с Али за 20 дней и все четко , Укрпочта 2 месяца и иногда посылка теряется
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21.12.2020 10:06 Відповісти
но не всегда на Али пользуются Новой почтой , нада в следующий раз говорит продавцу пуст посылает Новой Почтой
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21.12.2020 10:08 Відповісти
Я посилав Укрпоштою - не 20 днів ... Днів 3-5 ... Точно не пам*ятаю.
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21.12.2020 10:53 Відповісти
Я про АЛИ
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21.12.2020 11:08 Відповісти
Если даже депутатов жаба укусила, то шо говорить о простых лохмандеях? Как-то хочется свергнуть ЗЕ-брехуна со всем падлючим ЗЕ-шапито. А самых матёрых шимпанЗЕ ещё и на кол посадить.
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21.12.2020 10:16 Відповісти
Опять брехливый путинский интерфакс нам почему то тут сообщает украинские новости.
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21.12.2020 10:20 Відповісти
какие ?
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21.12.2020 11:09 Відповісти
Жадность фраера сгубила.Не хапни 170 млн наворовал бы миллиарды. Как папередник. / МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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21.12.2020 11:09 Відповісти
Старе як світ.
«- Господі, ну сдєлай же так, чтоб наконец-то пріваліло богатство !
- Хорошо, зєбіл, будєт у тєбя всьочєго пожелаєш. Однако у порохобота будєт в два раза больше.
- Господі, виколі мнє глаз !!!!!!»
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21.12.2020 11:22 Відповісти
 
 