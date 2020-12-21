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держбюджет (2356) медицина (2082) Степанов Максим (2195) Марченко Сергій (570)

Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко

Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко

Прибутки і видатки державного бюджету в 2020 році будуть виконані в повному обсязі, до того ж очікується перевиконання прибуткової частини, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет цього року за прибутками і видатками, крім того - прибутки будуть перевиконані", - сказав Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр наголосив, що станом на грудень обсяг непроведених видатків становив 190 млрд грн.

"Для мене є неприйнятною поведінка, зокрема Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати. Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків", - сказав Марченко.

Що стосується збільшення фінансування на Офіс Генерального прокурора, то Марченко констатує, що ухвалені Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити заробітні плати прокурорів.

Читайте також: Фінансування за програмою медичних гарантій не буде зупинено з 1 січня, - Степанов

Як повідомлялося, до ухвалення держбюджету Степанов наполягав на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік з метою збільшення фінансування медичної системи.

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Марченко , не говорите ГОП- с Вашим отношением к малому и среднему бизнесу скоро доходов в бюджет не будет 😀😀😀
А депутаты с чиновниками ТОЛЬКО БЕРУТ ИЗ БЮДЖЕТА
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21.12.2020 09:45 Відповісти
Ей, а олигархи из бюджета просто воруют и денежки на Кипр , как Ахметов ( бедненький своровал крупнейшие заводы Запорожсталь , Азовсталь , облэнерго , гостиницы, универмаг в центре Киева - и плачется что у него убытки - офуеть !!!)
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21.12.2020 09:48 Відповісти
Доходы и расходы Госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6105
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21.12.2020 09:49 Відповісти
Марченко, вы еще пару секвестров примите и перевыполните на 100%. Сможешь потом об этом радостно заявить.
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21.12.2020 10:04 Відповісти
Да ладно! Каждый год от гриппа медиков вакцинировали бесплатно. В этом году вакцины нет. Точнее она есть, но в аптеках. Вы порезали все, что можно и что нельзя.
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21.12.2020 10:21 Відповісти
Верим,верим!!!!! зеленогнойным всем верим! Доходы вы все точно слупите с малого бизнеса, никто и не сомневается! Расходы вы все "обрасходите" себе в карман, мы этом все просто уверенны!!!!!
Уроды, брехня на каждом шагу, брешут, твари, чаще , чем дышат.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *

* см. наше сообщение 21.‎09.‎2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.
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21.12.2020 10:43 Відповісти
 
 