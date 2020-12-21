Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко
Прибутки і видатки державного бюджету в 2020 році будуть виконані в повному обсязі, до того ж очікується перевиконання прибуткової частини, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет цього року за прибутками і видатками, крім того - прибутки будуть перевиконані", - сказав Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас міністр наголосив, що станом на грудень обсяг непроведених видатків становив 190 млрд грн.
"Для мене є неприйнятною поведінка, зокрема Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати. Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків", - сказав Марченко.
Що стосується збільшення фінансування на Офіс Генерального прокурора, то Марченко констатує, що ухвалені Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити заробітні плати прокурорів.
Як повідомлялося, до ухвалення держбюджету Степанов наполягав на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік з метою збільшення фінансування медичної системи.
Будь ласка, зачекайте...
А депутаты с чиновниками ТОЛЬКО БЕРУТ ИЗ БЮДЖЕТА
Уроды, брехня на каждом шагу, брешут, твари, чаще , чем дышат.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *
* см. наше сообщение 21.09.2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.