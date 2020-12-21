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Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР

Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР

Новий різновид коронавірусу COVID-19, виявлений ​​раніше у Великій Британії, на цей момент виявлено також у Нідерландах, Данії та Австралії.

Про це повідомили телеканалу BBC News у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше в ВООЗ зазначали, що новий вид COVID-19 більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Марія Ван Керкхове, що працює в Програмі надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я ВООЗ, підкреслила, що організація відстежує мутації коронавірусу протягом усього періоду пандемії.

Також читайте: ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини

МОЗ Італії повідомив у неділю про виявлення в країні пацієнта, зараженого різновидом коронавірусу, який з'явився у Великій Британії.

Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу у людини, що недавно приїхала з Великої Британії. Зараз пацієнт, так само як і людина, що проживає з ним, ізольовані.

В італійському МОЗ зазначили, що новий штам, судячи з усього, не більше летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського" COVID-19.

Новий різновид коронавірусу також виявили в ПАР.

Як повідомлялося, в Лондоні, Східній та Південно-Східній Англії, а також в Уельсі з неділі оголошено локдаун у зв'язку з поширенням у Великій Британії нового різновиду COVID-19. Шотландія посилить обмеження відразу після Різдва.

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Топ коментарі
+7
надо срочно тариться следующей вакциной... и так каждые 3 месяца...
люди под контролем-превратились в безмозглое стадо баранов, фарммафия и связанные деятели в сверхприбылях...
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21.12.2020 10:02
+2
Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР - Цензор.НЕТ 140
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21.12.2020 10:19
+1
В Украине зато не обнаружат ближайшие пол года. У нас по принципу, нет тестов нет и вируса.
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21.12.2020 10:10
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вот тот случай когда можно сказать что Земля круглая
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21.12.2020 09:54 Відповісти
А в каких-то других случаях она плоская? )
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21.12.2020 10:02 Відповісти
неееееет же нет это так быстро не работает это так быстро в новости не попадает люди одумайтесь, исследованье штамма вируса занимает годы это не работает как в нете забить запрос зачем кликбейтити, еслиб вирус мутировал с такой скоростью он бы уже убил все человечество он неможет приостановить мутацию только ускорить еслиб он ускорил в сторону патогенности мир бы уже встал на колени
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21.12.2020 10:02 Відповісти
надо срочно тариться следующей вакциной... и так каждые 3 месяца...
люди под контролем-превратились в безмозглое стадо баранов, фарммафия и связанные деятели в сверхприбылях...
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21.12.2020 10:02 Відповісти
піздно пити баржомі прівівайтєсь "навічком"від *****...
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21.12.2020 10:06 Відповісти
В Украине зато не обнаружат ближайшие пол года. У нас по принципу, нет тестов нет и вируса.
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21.12.2020 10:10 Відповісти
Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР - Цензор.НЕТ 140
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21.12.2020 10:19 Відповісти
Нам то чего переживать? Мы ко всему готовы еще с начала года. Самакатчик точно пбы не п...здел. И главзебил уже сколько видосиков напилил о готовности. Да и вообще, вон, все учатся у нас как нужно с пандемиями бороться. Плюс мудрый нарид знает что делать, а если что не так, то "снесуть владу". Так что я спокоен...
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21.12.2020 10:22 Відповісти
а можно было ограничится китаем....
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21.12.2020 10:30 Відповісти
так і хочеться сказати : щоб ви з'їли , щоб ви не п-----и.
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21.12.2020 11:35 Відповісти
так і хочеться сказати : щоб ви з'їли , щоб ви не п-----и.
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21.12.2020 11:36 Відповісти
 
 