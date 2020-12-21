Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР

Новий різновид коронавірусу COVID-19, виявлений ​​раніше у Великій Британії, на цей момент виявлено також у Нідерландах, Данії та Австралії.

Про це повідомили телеканалу BBC News у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше в ВООЗ зазначали, що новий вид COVID-19 більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Марія Ван Керкхове, що працює в Програмі надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я ВООЗ, підкреслила, що організація відстежує мутації коронавірусу протягом усього періоду пандемії.

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МОЗ Італії повідомив у неділю про виявлення в країні пацієнта, зараженого різновидом коронавірусу, який з'явився у Великій Британії.

Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу у людини, що недавно приїхала з Великої Британії. Зараз пацієнт, так само як і людина, що проживає з ним, ізольовані.

В італійському МОЗ зазначили, що новий штам, судячи з усього, не більше летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського" COVID-19.

Новий різновид коронавірусу також виявили в ПАР.

Як повідомлялося, в Лондоні, Східній та Південно-Східній Англії, а також в Уельсі з неділі оголошено локдаун у зв'язку з поширенням у Великій Британії нового різновиду COVID-19. Шотландія посилить обмеження відразу після Різдва.