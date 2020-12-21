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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 40,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 40,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській та Одеській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 40,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 в Україні до кінця року сягне 1 мільйона, - Шмигаль

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 загалом по Україні становить 40,9%, - МОЗ 01

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Если так пойдёт, то к 8 января загруженность коек будет 0,00000000000001%
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21.12.2020 10:48 Відповісти
Ну да, главное - "пиристатьтестировать"..к тому всё и идёт.😕
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21.12.2020 11:00 Відповісти
главное "дороги" ...
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21.12.2020 11:04 Відповісти
"загруженость" 40,9% ... але сусід помер вдома , майбуть він міг перевантажити лікарню ...
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21.12.2020 11:03 Відповісти
Кому потрібно в середньому? У Миколаївській майже 70!
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21.12.2020 11:53 Відповісти
 
 