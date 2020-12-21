УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8397 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
833 3
карантин (18171) Степанов Максим (2195) тест (318) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити кількість тестувань, - Степанов

Лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити кількість тестувань, - Степанов

В Україні фіксується зменшення кількості звернень громадян з тестування на коронавірусну хворобу.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На сьогодні в лабораторіях МОЗ для дослідження на COVID-19 перебуває 391 зразок від осіб, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Зараз деякі лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити цей показник, зокрема за рахунок розширення переліку осіб, які будуть складати тести", - зазначає Степанов.

Крім цього міністр уточнив, що завантаженість ліжок у середньому по Україні становить менше 41%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов - тупой ублюдок. Всё время трындит об увеличении количества тестирований, а делает всё наоборот
показати весь коментар
21.12.2020 10:39 Відповісти
Лаборатории загружены на 50% ??? А почему ожидают результата до 2-х недель. За это время или переболел или повезли в катафалке по хорошей дороге
показати весь коментар
21.12.2020 10:45 Відповісти
Вот и "увеличили" - с 80 тыс до 20 тыс. Похоже у зелёных и с математикой "не очень".😕
показати весь коментар
21.12.2020 11:37 Відповісти
 
 