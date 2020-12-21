COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому
Канцлер Австрії Себастьян Курц минулої п'ятниці оголосив про запровадження третього локдауну для боротьби з поширенням COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.
Він зазначив, що обмеження діятимуть із 26 грудня по 24 січня. Заходи передбачають заборону на вихід з дому, за винятком екстрених випадків. Припиняється робота магазинів, крім тих, які займаються продажем товарів першої необхідності.
Курц додав, що в період з 15 по 17 січня буде проведена серія масового тестування на COVID-19, особи, які взяли участь у ньому, зможуть дещо вільніше пересуватися країною.
В Австрії за час пандемії зафіксовано понад 330 тис. випадків зараження коронавірусом, 5,1 тис. осіб померли.
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Зачем тогда пишешь о том, о чём не знаешь?
В методичке нет уточнений.
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У меня ссылки на ваши с_ру_сайты не работают.
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Там про пособие по безработице для уволенных пишут. У нас тоже есть это пособие - увольняешься, становишься на биржу - и вперед.
а у нас платят за выход на протест.
Разницу чувствуешь?
В каждой стране свои приколы...