COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому

Канцлер Австрії Себастьян Курц минулої п'ятниці оголосив про запровадження третього локдауну для боротьби з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Він зазначив, що обмеження діятимуть із 26 грудня по 24 січня. Заходи передбачають заборону на вихід з дому, за винятком екстрених випадків. Припиняється робота магазинів, крім тих, які займаються продажем товарів першої необхідності.

Курц додав, що в період з 15 по 17 січня буде проведена серія масового тестування на COVID-19, особи, які взяли участь у ньому, зможуть дещо вільніше пересуватися країною.

В Австрії за час пандемії зафіксовано понад 330 тис. випадків зараження коронавірусом, 5,1 тис. осіб померли.

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