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Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов

Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов

Експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов вважає, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, є лише етапом його природної мутації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фаворова у фейсбуці.

"Триває невротизація населення. Тепер, коли спалах зібрався на спад у багатьох країнах, розпочато розкрутку "нових" вірусів, "мутацій вірусу", появи "британського вірусу" тощо. Спокійно, не ведіться на розвод!" - написав Фаворов.

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За його словами, мутують варіабельні ділянки, а константні - не мутують.

"Тому вакцини будуть працювати як планувалося. Вірус буде постійно мутувати у варіабельних ділянках, бо йому треба стати вірусом людини, а не мишей з панголінами. Він хоче бути звичайною нежитю, йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, вірус хоче передаватися активніше, без летальності. Що і має місце бути", - зазначив він і закликав припинити паніку.

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"Якби новий штам став причиною збільшення кількості важкохворих, ми б це вже бачили", - зазначає Юен Бірні, заступник генерального директора Європейської лабораторії молекулярної біології та співдиректор Європейського інституту біоінформатики в Кембриджі.

Що стосується вакцин, за словами Бірні, всі вони протестовані на багатьох варіантах циркулюючого вірусу. "Таким чином, є всі підстави вважати, що вакцини як і раніше будуть працювати проти цього нового штаму, хоча, очевидно, знадобиться ретельна перевірка".

Також вартот зазначити, що ця мутація коронавірусу далеко не перша за останній час. Минулого місяця в Данії знищили мільйони норок після того, як з'ясувалося, що сотні випадків COVID-19 були пов'язані з варіантами Sars-CoV-2, які переносяться звірями. У жовтні у сільськогосподарських робітників в Іспанії також виявили особливий штам коронавірусу, який швидко поширився по Європі і став причиною більшості випадків захворювання у Великій Британії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.

Детальніше з позицією міжнародного експерта в галузі епідеміології, учасника розробки можливої української вакцини проти COVID-19 Михайла Фаворова можна ознайомитися в його інтерв'ю Цензор.НЕТ за посиланням тут і тут.

Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов 01

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Топ коментарі
+4
С такими вирусологами "пандемию" не раскрутить. "Нормальных" давай! Где Голубовская?
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21.12.2020 10:53
+3
Так же и про ковид говорили год назад что не нужно паники у нас фсе пад кантролем
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21.12.2020 10:49
+2
Можно поподробнее про вариабельные участки
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21.12.2020 10:45
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21.12.2020 10:45 Відповісти
Может не надо? Мутация COVID-19 является природной и на эффективность вакцин не повлияет. Паника не уместна, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 2589
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21.12.2020 10:49 Відповісти
аха ха он мой пост прочитал что любой вирус мутирует в сторону уменьшения патогенности вирулентности м влияния на витальніе функции и віебівается учебник видимо покурил инфекционніх болезней наконецто
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21.12.2020 10:50 Відповісти
Ну всё.
Фаворов всё знает - бояться не надо.
Отлегло... Мутация COVID-19 является природной и на эффективность вакцин не повлияет. Паника не уместна, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 8948
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21.12.2020 10:48 Відповісти
Так же и про ковид говорили год назад что не нужно паники у нас фсе пад кантролем
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21.12.2020 10:49 Відповісти
"Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

...

К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642 иммунную защиту , ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.
Из этого следует, что и https://www.dw.com/ru/vakcina-sputnik-v-kak-mne-delali-privivku-ot-koronavirusa/a-55809583 вакцины от коронавируса , скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной."
https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
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21.12.2020 10:51 Відповісти
С такими вирусологами "пандемию" не раскрутить. "Нормальных" давай! Где Голубовская?
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21.12.2020 10:53 Відповісти
Лучше Супруншу верните - она сиожет
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21.12.2020 12:13 Відповісти
Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 526
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22.12.2020 11:21 Відповісти
Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.Источник: https://censor.net/ru/n3238105

Тю! А бриты всполошились!
Видать, на Фаворова в ФБ не подписались и не читают.
А зря?
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21.12.2020 11:05 Відповісти
Ничего убедительного в той статье, на которую он ссылается, я лично не прочитал:

https://amp.theguardian.com/world/2020/dec/19/what-is-the-new-covid-strain-and-will-vaccines-work-against-it?fbclid=IwAR3a-wdftK5asIHYrl8R9wE7rmR0naWXrphNxi3ZZZEeEK1d749aWDh1QWk

Основной меседж - нужно все тестировать. Ее автор ссылается на Ивэна Бёрни - заместителя генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и ко-директора Европейского института биоинформатики в Кембридже. Тот, в свою очередь, высказывает предположение, что новая разновидность ковид-19 будет поддаваться лечению вакциной.
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21.12.2020 11:10 Відповісти
Я так зрозумів, що яко 31 грудня об 23 59 прокричати "ДЖУМАНЖІ" і вся ця погань з 2020 не зникне, то нам вже нічого не допоможе!?
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21.12.2020 11:14 Відповісти
мир рехнулся.
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21.12.2020 11:23 Відповісти
Смысл изложенного простыми словами - покупайте вакцину, она будет работать (наверное).

Ну, а если не будет работать, то будет сказано - ну, не оправдала она наших надежд.

А пока покупайте, и побольше
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21.12.2020 12:05 Відповісти
Ты откуда про это знаешь? У нас что проводились ,хоть какие либо исследования?Или у нас есть лаборатория способная ,это выявить? К чему брехня?
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21.12.2020 12:10 Відповісти
Бред. Но паника неуместна.
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21.12.2020 12:39 Відповісти
Теперь паника у фармакомпаний - вакцина есть,а вирус по кусочкам пытается сье.......ся!
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21.12.2020 13:58 Відповісти
 
 