Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов

Експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов вважає, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, є лише етапом його природної мутації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фаворова у фейсбуці.

"Триває невротизація населення. Тепер, коли спалах зібрався на спад у багатьох країнах, розпочато розкрутку "нових" вірусів, "мутацій вірусу", появи "британського вірусу" тощо. Спокійно, не ведіться на розвод!" - написав Фаворов.

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За його словами, мутують варіабельні ділянки, а константні - не мутують.

"Тому вакцини будуть працювати як планувалося. Вірус буде постійно мутувати у варіабельних ділянках, бо йому треба стати вірусом людини, а не мишей з панголінами. Він хоче бути звичайною нежитю, йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, вірус хоче передаватися активніше, без летальності. Що і має місце бути", - зазначив він і закликав припинити паніку.

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"Якби новий штам став причиною збільшення кількості важкохворих, ми б це вже бачили", - зазначає Юен Бірні, заступник генерального директора Європейської лабораторії молекулярної біології та співдиректор Європейського інституту біоінформатики в Кембриджі.

Що стосується вакцин, за словами Бірні, всі вони протестовані на багатьох варіантах циркулюючого вірусу. "Таким чином, є всі підстави вважати, що вакцини як і раніше будуть працювати проти цього нового штаму, хоча, очевидно, знадобиться ретельна перевірка".

Також вартот зазначити, що ця мутація коронавірусу далеко не перша за останній час. Минулого місяця в Данії знищили мільйони норок після того, як з'ясувалося, що сотні випадків COVID-19 були пов'язані з варіантами Sars-CoV-2, які переносяться звірями. У жовтні у сільськогосподарських робітників в Іспанії також виявили особливий штам коронавірусу, який швидко поширився по Європі і став причиною більшості випадків захворювання у Великій Британії.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.

Детальніше з позицією міжнародного експерта в галузі епідеміології, учасника розробки можливої української вакцини проти COVID-19 Михайла Фаворова можна ознайомитися в його інтерв'ю Цензор.НЕТ за посиланням тут і тут.