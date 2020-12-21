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Укравтодор залучив €450 млн від ЄБРР для реконструкції траси Київ-Одеса та будівництва північного обходу Львова

Державне агентство автодоріг України підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, відповідно до якої буде оновлено 275 км траси Київ – Одеса та побудовано новий північний обхід Львова.

Фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншів. Два з них сумою €290 млн будуть використані для реконструкції 275 км автошляху M-05 Київ – Одеса. Третій – €160 млн – для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об’їзної дороги навколо Львова, повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Укравтодор залучив €450 млн від ЄБРР для реконструкції траси Київ-Одеса та будівництва північного обходу Львова 01

"Також завдяки цій угоді Укравтодор стане першою державною інституцією в Україні, яка втілить рекомендації ЄБРР щодо запобігання корупції. Антикорупційні заходи – це не просто "аналітична робота", але постійна участь експертів та представників ЄБРР у ключових процесах Укравтодору. Завдяки цьому ми посилимо внутрішній контроль і попередимо ризики зловживань", - написав він у себе у Facebook.

Укравтодор залучив €450 млн від ЄБРР для реконструкції траси Київ-Одеса та будівництва північного обходу Львова 02

Кубраков розповів, що проєкт з ЄБРР щодо протидії корупції Укравтодор ініціював ще на початку цього року. Зі старту "Великого будівництва" було зрозуміло, що рекордне фінансування створює рекордні спокуси для зловживань.

"Багато речей ми змогли виправити вже в цьому році – створили додатковий контроль під час відбору підрядників, прийнятті та оплаті виконаних робіт, впровадили незалежний технагляд. Цього замало – галузі потрібні системні механізми, і участь міжнародних експертів у їхній побудові має надзвичайне значення", - наголосив голова Укравтодору.

Цей проєкт став наймасштабнішим за час співпраці Укравтодору з ЄБРР за останні 10 років.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов’язання щодо надання майже €14,5 млрд у межах 486 проєктів по всій країні.

Наразі всі зусилля Банку зосереджені на наданні країнам, в які він інвестує, допомоги у подоланні впливів пандемії коронавірусу. Як і Світовий банк, ЄБРР розглядає інвестиції в інфраструктуру як один з найбільш ефективних засобів для подолання коронакризи.

Нагадаємо, нещодавно голова Укравтодору Кубраков представив програму мегапроєктів до 2025 року.

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Сладкие привлечения, проведите экскурсию по местам проживания топ чиновников, и **** неприятно удивится.
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21.12.2020 10:50 Відповісти
Антикоррупционные меры в Укравтодоре - звучит смешнее всех шуток квартала вместе взятых.
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21.12.2020 10:55 Відповісти
Автохалтура, автокорупція, над ними потрібно стояти з козацькою нагайкою і лупити безупинно.
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21.12.2020 12:08 Відповісти
Повертати позику та відсотки буде "автодор", особисто кубраков чи, все- таки, "мудрий" нарід?
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21.12.2020 10:58 Відповісти
ФОпы, у каложуйских и ахметок льготы...
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21.12.2020 11:07 Відповісти
Пишите сразу выделили 450млн получили 225млн.
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21.12.2020 11:06 Відповісти
И 76 миллионов евриков на вакцину в бюджете 2021
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Про реконструкцию трассы Киев - Одесса слышу лет 20!!! Каждый год! Может перекопать её и забыть! Сколько можно! По потраченным деньгам, там уже должен быть километровый слой асфальта. Аууу, борцуны с коррупцией! Или вы тоже в доле. Закройте уже эту прачечную по вымыванию бюджетных денег.
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21.12.2020 13:01 Відповісти
Молодці.
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21.12.2020 23:13 Відповісти
 
 