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економіка (913) Устенко Олег (70)

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що наступного року економіка України зростатиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наступний рік - це рік економічного зростання. Можна сперечатися з приводу того, яке це зростання, але це очевидно зростання. Кабінет Міністрів закладав 4,5% зростання, ці 4,5% будуть підкріплені відразу декількома каналами. З одного боку, є державні витрати, які стимулюють зростання, друге - це канал щодо м'якої монетарної політики. У держбюджеті закладено рівень інфляції приблизно 7%, це означає, що інфляція буде трохи вищою, ніж цього року, але все одно вона доволі низька, що дасть можливість накачувати економіку грошима через комерційні банки", - розповів Устенко.

За його словами, третім чинником економічного зростання є експорт.

"Динаміка останніх 1,5 місяця на зовнішньому ринку більш ніж позитивна, і перш за все з тієї експортної групи товарів, з якої ми виходимо на ринки - метал, агропродукція. Тут може бути отриманий додатковий імпульс. У базовому сценарії ми будемо зростати, і все не так уже й погано", - зауважив радник президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента

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Топ коментарі
+12
кто кокс подкинул парнише?
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21.12.2020 10:51
+6
Зебобам придет конец. А это не так уж плохо
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21.12.2020 10:56
+5
Этот т.н. экономист Устенко в 2013г. на рыгоанальных какналах говорил, что гривна недооценена и курс доллара должен быть не 8, а 5
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21.12.2020 10:54
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кто кокс подкинул парнише?
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21.12.2020 10:51 Відповісти
Так, на сайте Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы говорится, что изъято 54 кг кокаина.
А вот на сайте СБУ отмечается, что изъято 45 кг наркотиков, то есть на 9 кг меньше, чем сообщили в МВД и ГПСУ

https://bykvu.com/ru/bukvy/sbu-zagubila-9-kg-kontrabandnogo-kokainu-jakij-viluchili-v-portu-odesi/
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21.12.2020 11:59 Відповісти
Да конечно,нарисовать циферки можно какие угодно,грося научил это делать.
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21.12.2020 10:53 Відповісти
при гросе все было как раз совсем неплохо.
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21.12.2020 14:19 Відповісти
Точно,поэтому неплохого президента скинул на выборах нах пустышка-клоун.
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21.12.2020 14:22 Відповісти
не забывай, что на пустышку-клоуна работал весь рос-СМИ-концерн.

Сотни миллионов в раскрутку - начиная с 2005 г., когда клоуна взяли на подтанцовку к медведчуковской "Не так".
Почти 15 лет вдалбливания в головы.
Со всех экранов - днем и ночью.

Что до гроси - посмотри на данные Госстата.
Без гроси и Президента (не клоуна, а с большой буквы) - падение по всем параметрам на 10 - 15 - 20 %, дыра в бюджете и грядущий полный п...ц.
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21.12.2020 14:58 Відповісти
Этот т.н. экономист Устенко в 2013г. на рыгоанальных какналах говорил, что гривна недооценена и курс доллара должен быть не 8, а 5
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21.12.2020 10:54 Відповісти
В ОП других не держат...
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21.12.2020 11:02 Відповісти
Зебобам придет конец. А это не так уж плохо
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21.12.2020 10:56 Відповісти
На 40% до кінця 21 століття, зепронос.
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21.12.2020 11:25 Відповісти
"Какие ваши доказательства?"...
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21.12.2020 10:56 Відповісти
Вы фсе врете.
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21.12.2020 11:14 Відповісти
Основная работа Устенко - иностранная частная инвест компания SigmaBleyzer. Главная задача - лоббирование своей компании, все не так уж плохо для SigmaBleyzer, ессно, Устенко старается.
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21.12.2020 10:57 Відповісти
Анекдот ..спрашивает один мужик -второго- и что общего между высокой башней и красивой длинноногой блондинкой в коротком платье..? и что спрашивает второй мужик?
отвечает первый мужик- на башню лезем вверх... ну да соглашается второй... а прекрасная красивая блондинка - гладим ножку.... ну да, опять соглашается мужик.... и в чем схожесть то? а в том- что- чем выше лезем по башне вверх и чем выше наша рука по ноге блондинке лезет вверх под платье -И тем больше у нас встает**** поднимается..... думаю у Усенко также в экономике давно "встало" и поднялось..
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21.12.2020 10:58 Відповісти
З таким "ростом", якщо все буде добре, то через 5 років досягнемо рівня травня 2019 року.
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21.12.2020 10:58 Відповісти
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с)
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21.12.2020 10:59 Відповісти
Главное что бы ШУТ поверил, а он верит, иначе тебя бы там не было. А от продажи это не экономика, это разбазаривание.
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21.12.2020 11:03 Відповісти
Таня Адамс
Выходные прошли как и не бывало…Но не безынтересно.

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8490 Найвеличніший изволили интервью дать The New York Times.

Всякий раз, когда наше сокровище начинает сиять за границы Украины, первая мысль: за что нам ЭТО?

Ну захочешь - не найдёшь такую ядрёную квинтэссенцию жалкости, комплексов, неумелых каких-то понтов и детских попыток найти крайнего в своих бесконечных ******* и вытертых под стол козявках.

Построим, говорит, свой Диснейленд. И Голливуд. И гиперлуп, наверное, я не запомнила. И большую железную лапу, которая отомстит за него Порошенке. А еще відро брильянтов, п'ять доларів і фломастер(с)

Красівий я в медном чайнике...

На Донбассе у нас російськомовні україномовних б'ють, а виноваты во всем попередники, до которых пока не добралась железная лапа. Этот чмошник и на смертном одре будет тошнить о том, как ему кто-то в штаны насрал.

С Путиным он готов сотрудничать, а с Порохом - нет, потому что Порох плохо влияет на ВР. Зато Путин на наш парламент влияет просто отлично - у него одна фракция полностью своя, а в другие он просто инвестиции вложил.

Кстати, Вовачка.

Попередники тут же отстранили Гладковского, когда в Оборонпроме буча началась, отстранили даже до вручения ему підозри.
Напомни, а когда ты Татарова отстранил от исполнения обязанностей зама главы ОП? Ты вообще хоть как-то отреагировал на то, что за твоим ближайшим окружением НАБУ с собаками приходило?

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8490 Главный санитайзер Ляшко поделился новыми и свежими идеями о правильном питании, чтобы вирусами не заболеть и иммунку укрепить.

Говорит нужно овощи есть, фрукты, мясо, рыбу, не злоупотреблять сахаром, солью, кароче, капитан Ясен Пень мудрости немного расплескали.

Ну теперь-то у нас точно всё хорошо будет и без всяких там врачей, палат и кислородных концентраторов. А то нажруцца конфет с солью и болеют потом, упыри неприятные.

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8490 Слуга народа, доктор ведических ноук, Кальменчук тоже задних не пасёт. Этот принёс нам доклад о том, что проституция энергию отбирает. Всю. И у женщин и у мужчин.

Так что если вы вдруг на досуге чисто случайно проституцией занимаетесь, прекратите это! Берегите энергию.

Интересно, а депутатское ******** в конвертах за проституцию считается, или им можно? Ну так, на полшишечки…

Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8490
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21.12.2020 11:15 Відповісти
ЭТО не нам ,ЭТО расплата 73% халявщиков -зедебилов.Ну ,а люди теперь в нагрузку,за то что допустили такое!
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21.12.2020 12:24 Відповісти
в яку сторону буде рости? як і останні півтора роки, що ці ді6ли обіцяють покращення - вниз?
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21.12.2020 11:11 Відповісти
оспади... с чего бы ей расти? ей бы не рухнуть окончательно...
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21.12.2020 11:11 Відповісти
Смелое заявление.Однако, все знают,что у Устенко язык без костей.Какой преЗедент,такой и советник...
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21.12.2020 11:23 Відповісти
Поки що економіка не зростає, скоріше падає, попри всю брехню 73/43%зебільних, охвістя на Банковій, шмиргалів та самого найвеличнішого.
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21.12.2020 11:24 Відповісти
Украине нужно заняться производством бытовой техники, телефоны делать, тв, электронику, товары для дома, одежду, алкогольные напитки, продукты, товары для бизнеса, услуги, IT сектор развивать и зарабатывать на нем, фармацевтику продавать тоже на экспорт, и нужно экспорт этих товаров доводить до масштабов, которых еще никогда не было. И нужно открывать магазины с Украинскими товарами во всех странах мира!!! И также продавать товары через платформы онлайн продаж и склады делать по логистике, чтобы быстро доставлялось все. Экспорт товаров - это единственный способ для государства заработать новых денег, которые иностранцы будут платить за товары. Также нужно и сырьевую продукцию продавать. Нужно развивать хозяйства сельские и нужно делать продукцию дешевую для Украинцев и заполнить Украинскими товарами рынки, а не так, что в Украине уже одни импортные товары и все деньги уходят иностранцам. Нужно защищать своих производителей. Импорт нужно уменьшать и меньше покупать иностранных товаров, и нужно увеличивать экспорт своих товаров, чтобы денег уходило меньше, а приходило больше.
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21.12.2020 11:35 Відповісти
капітан Очевидність)
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21.12.2020 12:10 Відповісти
Точно будет. Но только вниз.
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21.12.2020 11:47 Відповісти
😂😂😂﻿ Жги исчо!
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21.12.2020 11:56 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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21.12.2020 12:03 Відповісти
Опять? Теперь уже на 60%? Значит надо готовится к падению на 15%,у зедебилов одни лозунги! Будет,скорей всего,наверное,получится завтра ну и подобное! После 3 дорожек,начинают строить нью-васюки!!
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21.12.2020 12:16 Відповісти
Маленькие хитрости:
- чтобы стать президентом страны, - достаточно назвать её шлюхой, не заморочиваясь никакими обещаниями;
- чтобы стать Верховным Главнокомандующим, - достаточно откосить 4 раза оь призыва;
- чтобы избежать уголовной ответственности за брехню в е-декларации, - достаточно сказать, что "забыл про эти $10млн.";
- чтобы убедить дебилов, что в стране - всё нормально, - достаточно купить пару десятков "эксперто", назначить министрами таких же недоучек, как сам, и регулярно записывать "гундосики"!
Всё просто!
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21.12.2020 12:23 Відповісти
Да... я слышал там что то о 40% ВВП. И то, что мы на пороге экономического рывка, вроде вовка говорил.
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21.12.2020 13:07 Відповісти
так вот в следующем году кааааааак долбанет!

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21.12.2020 14:21 Відповісти
Возможное решение КС нанесет сокрушительный удар по банковской системе и сотрудничеству с МВФ Декабрь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8.html#respond Комментарии: 0

Речь идет о потенциальном коллапсе всей финансовой системы Украины…
С начала года объем банковских вкладов в Украине вырос более чем на 100 млрд грн. Несмотря на коронакризис, украинцы доверяют банковской системе. Не последнюю роль в этом сыграло то, что в период банковского кризиса 2014−2016 гг. Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков более 90 млрд грн. На сегодняшний день украинцы получили гарантии возврата до 200 000 грн своих вкладов, а вскоре эту сумму планируется увеличить. Однако эти планы, как и собственно систему гарантирования, может похоронить решение Конституционного Суда.
Об этом https://nv.ua/biz/markets/fond-garantirovaniya-vkladov-pochemu-sistema-garantirovaniya-vazhna-dlya-ekonomiki-ukrainy-50130807.html пишет сегодня «НВ».
Если с выплатой по гарантиям все довольно оптимистично, то у тех, чьи вклады превышали гарантированную сумму, и у других кредиторов ситуация сложнее. Возврат их средств напрямую зависит от наличия и качества активов в обанкротившихся банках. Однако в большинстве случаев лучшие активы были выведены еще задолго до признания их неплатежеспособными. Как следствие, из около 300 млрд грн требований кредиторов до сих пор возмещено лишь немногим более 52 млрд грн.
Будут ли когда-то возвращены эти средства, зависит от взыскания убытков из тех, кто в свое время прибрал к рукам «жирные» активы банков. Соответствующие иски Фонда годами рассматриваются в судах. По его данным, подано около 60 исков к связанным лицам почти на 100 млрд грн и несколько тысяч заявлений в рамках уголовных производств, но специфика украинского правосудия такова, что большинство этих дел не продвинулась дальше первой, максимум - апелляционной инстанции.
Поэтому основные надежды возлагаются на суды иностранных юрисдикций. В этом году Фонд гарантирования начал процессы с привлечением международных юридических компаний по четырем крупнейшим банкам - «Дельта», «Имэксбанк», «Национальный кредит», «Финансы и кредит», и, по словам заместителя директора-распорядителя ФГВ Виктора Новикова, в следующем году ожидаются первые аресты активов.
На сегодняшний день в Украине объем гарантий в работающих банках превышает 330 млрд грн. Это около 39% от суммы всех обязательств банков; более 98% вкладов не превышают 200 000 грн, то есть гарантируются полностью.
В планах, озвученных Фондом, зафиксировано повышение гарантированной суммы. Однако это будет зависеть от реструктуризации его долга по займам, предоставленным Фонду государством для выплаты гарантированных сумм в 2014-2017 гг. под 10−14% годовых.
43 миллиарда Фонд уже погасил, но остаток долга все еще составляет почти 114 млрд, из которых около 66 млрд грн - проценты.
«Работать над повышением гарантий мы можем благодаря тому, что в сентябре было принято решение о реструктуризации долга Фонда, его переводе в условные обязательства, которые будут погашаться за счет взыскания убытков из связанных лиц банков, причастных к выводу средств. Как только парламент внесет изменения в законодательство о реструктуризации этого долга, это откроет путь к увеличению гарантированной суммы. В наших планах - поэтапно повысить ее - сначала вдвое, а стратегический ориентир - общеевропейский размер гарантий в размере 100 000 евро», - говорит заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD.html Фонд гарантирования вкладов намерен существенно повысить сумму возмещения
Однако и преследования виновных в опустошении банков, и повышение гарантированной суммы возможно только при одном условии - если система гарантирования вкладов будет существовать вообще. А угроза есть. Причем реальная.
В июне 2020 года Конституционный Суд после 4-летнего забвения возобновил рассмотрение Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» по представлению Верховного Суда Украины и готовится вынести решение.
Эксперт по конституционному и международному праву, доктор юридических наук, профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин говорит, что сейчас в деятельности КС наблюдается четкий тренд - атаковать идеи независимых регуляторов, а это может блокировать их работу.
За примерами не надо далеко ходить - достаточно вспомнить только ситуацию вокруг решения КС относительно конституционности НАБУ.
«То, что Конституционный Суд несколько месяцев назад обнулил работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине - это одно дело, - говорит председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский. - Однако в случае с Фондом гарантирования речь идет о потенциальном коллапсе всей финансовой системы. Если это действительно произойдет, последствия ощутит каждый украинец».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Из-за конституционного кризиса Украина стоит перед большей угрозой, чем потеря безвиза - экс-глава МИД
По словам Каневского, потеря Фонда как легитимного органа может привести к трем ключевым последствиям:
- вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать;
- бывшие владельцы банков, попавших в Фонд, смогут не только избежать ответственности (многих из них подозревают в мошеннических схемах, в частности, по выводу средств вкладчиков за границу), но и выставить соответствующие претензии государству Украина с целью получения компенсации за потерянные банки;
- Украина рискует превратиться в абсолютно непредсказуемого партнера в глазах международных кредиторов МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Следствие потери доверия с их стороны будет означать отсутствие финансовой поддержки, а это - потенциальный путь к дефолту, отмечает Каневский.
Эксперт напоминает: «Стабильность банковской системы, защита прав вкладчиков и наказание виновных в банкротстве банков - это одни из главных условий, согласно которым международные доноры выделяли Украине средства. Решение Конституционного Суда надолго перекроет Украине доступ к внешнему финансированию».
Если такие прогнозы экспертов сбудутся, Украина очень быстро ощутит последствия, и снова неизбежно состоится разворот ее курса на Восток.
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21.12.2020 13:07 Відповісти
Астроном, мля! Эти расчеты основаны на том, что высокосный год закончился?
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21.12.2020 13:46 Відповісти
Может быть я и не экономист , но по школьной программе помню что есть всего лишь два источника добавочной стоимости. А рост добавочная стоимость это и есть экономики.Первый источник это земля и ее недра а также все что на ней растет . С этим у нас не очень, конечно ресурсы есть , но используем мы их бездарно и даже не мы используем, а наши олигархи на них наживаются. Второй источник - труд человека. Конечно в аграрном секторе мы еще дергаемся, хотя убиваем своим "хозяйствованием" землю - невосполнимый ресурс.Продаем сырье еще!И все!А еще из школьной программы я помню что такое аграрно-сырьевой придаток!И что он не может быть богатым за редким исключением (Арабские Эмираты например).Все остальное производство у нас разворовали..Так как , скажите мне , мы в такой ситуации можем показывать положительный и долговременный рост экономики? Разве что вороыство будем включать в положительный баланс , ведь это тоже труд! И весьма рентабельный!
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21.12.2020 14:11 Відповісти
Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 777
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21.12.2020 14:33 Відповісти
 
 