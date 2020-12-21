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обстріл (27057) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ

Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу було поранено двох військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 грудня, близько 08:00 ранку, в результаті обстрілу з боку противника були поранені двоє військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надана медична допомога, їхній стан стабільний", - зазначається в повідомленні.

Українською стороною СЦКК був задіяний координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено ​​і направлено ​​ноту на СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постраждалий унаслідок ворожого обстрілу тракторист перебуває вдома, у нього легке поранення, - українська делегація в ТКГ

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Топ коментарі
+17
Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2020 11:02
+15
Шо,знов рікошет?? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 11:06
+14
А в "ответку" нота ,дуже потужна ,адекватна "ответка" !!!)))
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21.12.2020 11:08
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2020 11:02 Відповісти
Шо,знов рікошет?? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 11:06 Відповісти
А в "ответку" нота ,дуже потужна ,адекватна "ответка" !!!)))
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21.12.2020 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Vna4QcDZ_M
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21.12.2020 11:22 Відповісти
А хто такий замполит Рева ???))
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21.12.2020 11:56 Відповісти
Это замполит Рева)))
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21.12.2020 17:35 Відповісти
Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ - цитата.
т.е. ответки не было...(говоря простым языком).
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21.12.2020 11:09 Відповісти
Словоблюддя. Фсьо. Ніяких реальних ДІЙ на захист України, зелена влада, не робила і не планувала робити. Ніколи.
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21.12.2020 11:20 Відповісти
так! на цьому солодкому до гіркоти словоблудді, як на гіпнозі і продерлася пліснява до влади...
одні обіцянки-цяцянки...і...шоу з кроликами і трусами (пардон) на День Незалежності (!!) - це не пробачу!!!!
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21.12.2020 11:27 Відповісти
https://www.zeteam.info/videos.html

На этой странице Вы можете посмотреть видео ролики опубликованные Владимиром Зеленским и его Зе! Командой.
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21.12.2020 11:18 Відповісти
"нотами" отстреливаются!
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21.12.2020 11:18 Відповісти
Обстрел был совершенно мирный,учебный, пристрелочный, не прицельный. Просто мину 120 мм. сильным порывом ветра снесло на позицию ВСУ
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21.12.2020 11:20 Відповісти
Сто чортів твоїй матері, гаденя зелене! Піди до бабки вилий переляк! Може, вона тобі при нагоді і мізки поправе.
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21.12.2020 11:30 Відповісти
Вы абсолютно правы....Это ссыкливое , алчное,продажное ничтожество никогда и не собиралось защищать нашу страну....За деньги маскалей оно её обсирало со сцены и с телеэкранов , а теперь служит кремлю на посту главнокомандующего.... Тьфу... Мразь....
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21.12.2020 14:19 Відповісти
Таку владу хотіла більшість,яка на сцені 95 кварталу за гроші принижувала державу Україна, а тепер за гроші забороняє захищати її. І як же не скажеш--хто бидло, чи той що вибирав таку владу, чи саму владу.Чи мерзенні потвори разом.
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21.12.2020 11:32 Відповісти
Вы правы на 100000%....
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21.12.2020 14:15 Відповісти
Ну стреляли же не прицельно. Наверное пацаны со скуки бегали по полю и пули ловили.
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21.12.2020 11:45 Відповісти
73% иуды, зачем вы отобрали оружие у воинов на передовой и унижаете их каждый день, подставляя под обстрелы?
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21.12.2020 11:50 Відповісти
я угадаю ответную мелодию с одной ноты
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21.12.2020 11:58 Відповісти
Ну тепер від комВОПа до комСектора отримають премії, а воїни догани. Премії за перемир'я, а догани за порушення техніки безпеки при перебуванні "в зоні бойових дій", читай перемир'я.
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21.12.2020 11:58 Відповісти
Когда уже наша армия прекратит пыполнять преступные преказы? Как можно не отвечать на вражеский огонь? Это выглядит для всех, как капитуляция....Армия деморализуется и демотивируются воины на передовой....
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21.12.2020 14:12 Відповісти
Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4581
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21.12.2020 16:54 Відповісти
Арестович уже написал, что они сами в себя стреляли или ему еще методичка из кремля не дошла?
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21.12.2020 16:53 Відповісти
зебилье открывает шампанское.
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22.12.2020 02:21 Відповісти
 
 