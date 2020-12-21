Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ
У зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу було поранено двох військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 21 грудня, близько 08:00 ранку, в результаті обстрілу з боку противника були поранені двоє військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надана медична допомога, їхній стан стабільний", - зазначається в повідомленні.
Українською стороною СЦКК був задіяний координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено і направлено ноту на СММ ОБСЄ.
Топ коментарі
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т.е. ответки не было...(говоря простым языком).
одні обіцянки-цяцянки...і...шоу з кроликами і трусами (пардон) на День Незалежності (!!) - це не пробачу!!!!
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