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Громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, затримали прикордонники в пункті пропуску "Краковець", - Держприкордонслужба

Громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, затримали прикордонники в пункті пропуску

В пункті пропуску "Краковець" прикордонники Львівського загону затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вчора під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу щодо громадянина РФ. З'ясувалося, що 35-річний чоловік розшукувався за зберігання і продаж наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваного іноземця передали співробітникам Нацполіції.

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О чем эта статья? О том что у нас есть "база интерпола" и она сработала? Сенсация!
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21.12.2020 11:05 Відповісти
причём в розыске он скорее всего в рашке
когда его рашо-мусорам передавать будут - интересно, тоже репортажик появится?
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21.12.2020 13:53 Відповісти
Путинцы подкинули сотруднику Навального наркоту,а наши шестерки его поймали и отдали его в лапы карателям из лубянки,красавы.
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21.12.2020 11:07 Відповісти
На вход или на выход задержали? Если за кордон шел, вопрос как он у нас очутился, и лучше пропустить там точно в тюрьму попал бы, а у нас откупится.
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21.12.2020 11:08 Відповісти
 
 