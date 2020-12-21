20 нардепів не були присутні на жодному засіданні ВР в грудні. Найгірші показники відвідування в ОПЗЖ і "Батьківщини", - КВУ

20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Верховної Ради в грудні поточного року. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання ВР, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях.

Участь у всіх засіданнях Ради за вказаний період взяла половина парламентаріїв - 260 депутатів або 61%. Про це свідчать дані Комітету виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

Серед фракцій і груп високі показники відвідування у депутатів фракції "Європейська Солідарність" і "Слуг народу". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 56,9% депутатів від ЄС і 56,7% депутатів від "Слуги народу".

Зокрема, серед депутатів від ЄС всі засідання Верховної Ради відвідали Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький та ін. Серед депутатів від "Слуги народу" на всіх засіданнях ВР були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко та ін.

Трохи нижчі аналогічні показники у фракції "Голос": в середньому на засідання ВР ходили 56,3% депутатів цієї політичної сили. Значно нижче показники відвідування у депутатів групи "Довіра" - 38%.

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Найнижчі показники відвідування у депутатів "Опозиційної платформи - За життя" і ВО "Батьківщина". Тільки третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях ВР: 33,2% і 32,3% відповідно.

КВУ також нагадує, що всього в грудні відбулося вісім пленарних засідань ВР.