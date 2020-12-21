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ВР (14812) КВУ (135) прогул (84) Батьківщина (583) Слуга народу (2800) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1068)

20 нардепів не були присутні на жодному засіданні ВР в грудні. Найгірші показники відвідування в ОПЗЖ і "Батьківщини", - КВУ

20 нардепів не були присутні на жодному засіданні ВР в грудні. Найгірші показники відвідування в ОПЗЖ і

20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Верховної Ради в грудні поточного року. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання ВР, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях.

Участь у всіх засіданнях Ради за вказаний період взяла половина парламентаріїв - 260 депутатів або 61%. Про це свідчать дані Комітету виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

Серед фракцій і груп високі показники відвідування у депутатів фракції "Європейська Солідарність" і "Слуг народу". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 56,9% депутатів від ЄС і 56,7% депутатів від "Слуги народу".

Зокрема, серед депутатів від ЄС всі засідання Верховної Ради відвідали Володимир Ар'єв, Володимир В'ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький та ін. Серед депутатів від "Слуги народу" на всіх засіданнях ВР були присутні Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко та ін.

Трохи нижчі аналогічні показники у фракції "Голос": в середньому на засідання ВР ходили 56,3% депутатів цієї політичної сили. Значно нижче показники відвідування у депутатів групи "Довіра" - 38%.

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Найнижчі показники відвідування у депутатів "Опозиційної платформи - За життя" і ВО "Батьківщина". Тільки третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях ВР: 33,2% і 32,3% відповідно.

КВУ також нагадує, що всього в грудні відбулося вісім пленарних засідань ВР.

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Топ коментарі
+8
ну...и возникает вопрос - на хер они нужны там? (и платилась ли им зарплата?)
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21.12.2020 11:15
+6
20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ - Цензор.НЕТ 4847
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21.12.2020 11:25
+5
Пропустив без поважної причини 3 (три) засідання - пішов/ пішла нафіг з Верховної Ради... Лише так цих дебілів можна привчити до нормальної роботи...
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21.12.2020 11:16
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А зарплату получают из налогов украинцев
Короче, Один точный удар в челюсть заменяет 3 часа воспитательной беседы.😀😀😀
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21.12.2020 11:15 Відповісти
ну...и возникает вопрос - на хер они нужны там? (и платилась ли им зарплата?)
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21.12.2020 11:15 Відповісти
20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ - Цензор.НЕТ 4847
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21.12.2020 11:25 Відповісти
Пропустив без поважної причини 3 (три) засідання - пішов/ пішла нафіг з Верховної Ради... Лише так цих дебілів можна привчити до нормальної роботи...
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21.12.2020 11:16 Відповісти
Выборы раз в год + снижение количества дебилов среди избирателей смогут сотворить чудо...
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21.12.2020 11:34 Відповісти
Так списки для чего придумали?
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21.12.2020 12:38 Відповісти
"20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре..."

Только мне кажется новость не полной? Где 20 фамилий?!!
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21.12.2020 11:37 Відповісти
З "Батьківщиною" все ясно. Пані Юля продається всім підряд,аби гроші платили. Тому відсутність однопартійців їй навіть вигідна - менше свідків...
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21.12.2020 11:43 Відповісти
Згоден, але що не ясно з ОПЗЖ оповцями. Приходять в Раду тільки коли можна нашкодити Україні.
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21.12.2020 11:51 Відповісти
Пряма мова: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/

20 нардепів не були присутні на жодному засіданні ВР в грудні. Найгірші показники відвідування в ОПЗЖ і "Батьківщини", - КВУ - Цензор.НЕТ 605
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21.12.2020 13:26 Відповісти
Так може їх вигнати нахєр за прогули,та не морочити голови?
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21.12.2020 11:51 Відповісти
Состарилась бабка Йуля, не та уже хватка, не та дисциплина.
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21.12.2020 12:08 Відповісти
Ну и целуйте их в одно место, если никто, ничего не может сделать.
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21.12.2020 12:37 Відповісти
Если бы депутаты ЕС И "СЛУГ" вообще не ходили в Раду, то может быть жизнь в стране и наладилась.
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21.12.2020 13:00 Відповісти
Что, мечтаете о помойке РФ?
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21.12.2020 13:25 Відповісти
Нет, совсем наоборот. Я за европейский выбор и скорейшее членство в НАТО.
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21.12.2020 13:28 Відповісти
 
 