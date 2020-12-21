ЄС пріоритетно виділить Україні вакцини проти коронавірусу для лікарів і літніх людей, - Точицький
Європейський Союз розробляє механізм надання або продажу вакцини проти COVID-19 третім країнам, і Україна буде в пріоритеті виділення вакцини для лікарів і літнього населення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.
"ЄС наразі розробляє механізм надання третім країнам вакцини або продажу, що передбачено в кожній із шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. Ми як країна перебуваємо в пріоритеті, щонайменше виділення вакцини насамперед для лікарів і літніх людей", - сказав Точицький.
На думку дипломата, цей механізм буде готовий до середини січня наступного, 2021 року.
При цьому Точицький зазначив, що Україна, як і будь-яка інша країна, має забезпечити відповідні сховища для збереження вакцин.
Щодо виникнення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Точицький повідомив, що Україна приєдналася як спостерігач до Європейського комітету з питань безпеки та здоров'я, і є відповідна комунікація на щоденній основі між Міністерством охорони здоров'я України та фахівцями цього європейського комітету.
Будь ласка, зачекайте...
тих хо не вакцинувався від туберкульозу,діабетиків,астматиків з проблемами дихання,з варикозом -їх теж необхідно пріоритетно вакцинувати..
Первыми будет власть и силовики
В принципі вони вже всі перехворіли у "легкій формі".. НЕ ГРУПА РИЗИКУ.
Источник: https://censor.net/ru/n3238116
В первую очередь пойдут для мамы, которая любит скорость, и преклонных медведчука, кравчука, фокина.
Чи ні?
Як і все інше в його житті, від машин до одягу.
для всіх адекватних -НЕ ЛІНУЙТЕСЬ !!
Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.
Пфайзеровская вакцина пойдет исключительно "хорошим" людям. все. расходимся ...