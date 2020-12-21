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За вихідні в МВС виявили 435 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій і Миколаївській областях

За вихідні в МВС виявили 435 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій і Миколаївській областях

Кількість хворих COVID19 правоохоронців МВС за вихідні зросла на 435 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

Найбільша кількість хворих - в Запорізькій і Миколаївській областях, а також у місті Києві.

"Бережіть себе і своїх рідних. Прості правила - рятують життя. Не забувайте мити руки, користуватися антисептиками, носити маски в громадських місцях", - сказано в повідомленні.

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За вихідні в МВС виявили 435 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій і Миколаївській областях 01

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