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Венеціанська комісія (227) КС (1425) Євросоюз (12768) Точицький Микола (72) електронне декларування (1463)

Якщо Україна не врахує рекомендацій Венеціанської комісії щодо КС, вікно можливостей може закритися, - постпред при ЄС Точицький

Якщо Україна не врахує рекомендацій Венеціанської комісії щодо КС, вікно можливостей може закритися, - постпред при ЄС Точицький

Україна має врахувати рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія, ВК) для розв'язання кризи, викликаної рішенням Конституційного Суду про часткове скасування антикорупційної реформи , оскільки це може вплинути на її відносини з Європейським Союзом, повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.

"Щоразу, коли ми ведемо діалог з ЄС, питання досконалого, якісного завершення судової реформи є питанням номер один. І якщо ми після важкої наполегливої праці для повернення певних елементів у ту форму, в яку вдалося, декларування та роботи НАЗК, не використовуємо надану Венеціанською комісією формулу, яким чином повернутися до декларування, я думаю, що це вікно можливостей для нас закриється", - сказав Точицький на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що без якісної та ефективної судової реформи будь-які досягнення, про які завжди говорить і ЄС, і українська влада в частині децентралізації, земельної реформи, об'єднання територіальних громад, не будуть досконалими. "Тому що судочинство на всіх рівнях - від місцевого до Верховного Суду - це і є той ефективний посередник у вирішенні будь-яких непорозумінь і спорів", - зазначив Точицький.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2020 року КС визнав неконституційною низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Це рішення викликало критику з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

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9 грудня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) оприлюднила думку за запитом президента України Володимира Зеленського щодо конституційної кризи, створеної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня.

Венеціанська комісія визнає, що рішення Конституційного Суду України "не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві й, можливо, було заплямовано серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів". "Це гідно жалю не лише через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, а й також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом", - вважають у ВК.

Водночас у ВК констатували, що "конституційна роль Конституційного Суду має поважатися, і Верховна Рада має виконати рішення, витлумачивши його в світлі конституційної основи країни та відповідних міжнародних стандартів, зберігаючи громадські інтереси, такі, як боротьба з корупцією, зокрема в судовій системі".

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Топ коментарі
+7
Вернитесь на землю, с приходом зебанды все окна возможностей давно закрылись
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21.12.2020 11:39
+5
Все робиться за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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21.12.2020 11:48
+4
Ощущение,что ЗЕ власть-окончательно рубит связь с ЕС и толкает в объятия России.
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21.12.2020 11:46
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Вернитесь на землю, с приходом зебанды все окна возможностей давно закрылись
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21.12.2020 11:39 Відповісти
Ощущение,что ЗЕ власть-окончательно рубит связь с ЕС и толкает в объятия России.
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21.12.2020 11:46 Відповісти
Все робиться за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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21.12.2020 11:48 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московію !!)))
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21.12.2020 11:47 Відповісти
В переводе на номальный язык-Венецианская комиссия прияла решение-"разбирайтесь там у себя сами, токо верните все взад".
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Веницианская комиссия, это не те методы, в 2014, на майдане корупцию душили, душили, душили, душили, а результата нет.
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21.12.2020 12:12 Відповісти
"Чума на оба ваших дома". (с)
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21.12.2020 11:47 Відповісти
Я так понимаю - двери уже заколочены.
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21.12.2020 11:48 Відповісти
Конституційна криза ,це наслідки дій зелених імітаторів рехворм !!)))
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21.12.2020 11:50 Відповісти
Хіба не для того кремляді з олігархами спонсорували, підтримували, та оточили своїми "людьми" ВАЗеленського, щоб закрити всі "вікна" і повернути Україну в мордор?
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21.12.2020 13:04 Відповісти
"Тупицький-Точицький" - парашенский тандем! И для плесени очень подходит.
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21.12.2020 15:30 Відповісти
 
 