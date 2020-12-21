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Новини Вирок генералу Назарову
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Апеляційний суд (392) Назаров (127) Погосян Віталій (14)

Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду

Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду

Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян повідомив про отримання тексту рішення Апеляційного суду, який залишив у силі вирок генералу Віктору Назарову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Отримав копії Ухвал Дніпровського апеляційного суду щодо Назарова В.М. у кількості 60 шт. для подальшої передачі потерпілим, та передачі для виконання вироку в частині цивільного позову", - написав він і навів "найцікавіші моменти мотиваційної частини":

"бездіяльність Назарова В.М. є триваючою, яка розпочалася 11.06.2014, з моменту виникнення обов‘язку вчинити дії (Замисел), і тривала до моменту катастрофи - 14.06.2014, тобто до моменту настання наслідків, після чого діяння обвинуваченого утворило завершальний склад інкримінованого злочину."

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа генерала Назарова" - прецедент, який може мати наслідки для обороноздатності України, - Порошенко

"у Назарова В.М., як військової соужбової особи￼, була реальна можливість виконати свої службові обов‘язки шляхом прийняття управлінських рішень і надання відповідних розпоряджень для організації заходів подолання протиповітряної оборони противника і припинення діяльності вищевказаних незаконних терористичних груп". (Відносно посилання Назарова В.М, що він не отримував повідомлень про наміри терористів збивати літаки).

"Судом встановлено, що спосіб переміщення військ на аеродром Луганськ був визначений відповідно до пропозицій штабу АТО на теріторії Донецької та Луганської областей".

"Також, колегія суддів не може вважати слушними доводи сторони захисту в частині порушення екіпажем літака ІЛ-75 МД, бортовий номер 76777 захолів безпеки під час заходу на посадку"

"...спосіб заходу на посадку не вплинув на катастрофічні наслідки"

"...тактична група "Славутич" не мала реальної змоги забезпечити безпеку посадки літаків..."

"Будь-яких порушень з боку екіпажу літака при заході на посадку не встановлено..."

"Факт недбалого ставлення Назарова В.М до служби, що спричинило тяжкі наслідки, причинний зв‘язок між його бездіяльністю та тими тяжкими наслідками, що настали, повністю підтверджуються й висновками ...експертиз"

"Обвинуваченим та його захисником на власний розсуд трактуються цей висновок експертів, навіть вони з ними частково погоджуються."

"... станом на час вчинення Назаровим В.М інкримінованого злочину, бойова обстановка мала місце фактично."

"колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції щодо задоволення цивільних позовів потерпілих та стягнення на їх користь в рахунок відшкодування моральної шкоди грошових коштів саме з Міністерства оборони України".

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду 01
Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду 02

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Топ коментарі
+18
"Бездействие Назарова В.М. является продолжающимся, оно началось 11.06.2014, с момента возникновения обязанности совершить действие (Замысел), и продолжалось до момента катастрофы - 14.06.2014,

То есть, 76-й упал из-за некоей "катастрофы", а не был сбит лаптерогими? Интересное зе-"правосудие"...
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21.12.2020 11:50
+14
Да, неправильные суды. Гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд чести.
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21.12.2020 11:54
+8
Гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд чести.
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21.12.2020 11:53
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Дуже дивне запитання. Яке може бути тільки від того, хто не має поняття про реальні військові діїї.
Ви що, дійсно думаєте що, наприклад, перед просуванням групи спецназу чи то розвідпідрозділу попереду них обов"язково треба вислати підрозділ саперів? А то й взагалі танк з підвісними протимінними тралом направити?
А якщо їх не буде - то командиру тюрма?
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21.12.2020 12:44 Відповісти
згідно із цим вироком - так. І не тільки йому. В армії, навіть де два рядових, один з них є старшим, а від так, має право видавати накази. Ми тепер маємо засудити усіх командирів, що мають бойові втрати. Вони ж знали, що це війна, що це ризик?
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21.12.2020 13:38 Відповісти
Коли президент прилітає, то в нас вздовж полоси сбушники стоять і снайпера на кришах. А солдати , то таке...
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21.12.2020 14:42 Відповісти
Тут вообще дилемма получается. Сперва послать саперов. А вдруг они попадут под обстрел? Тогда выходит надо впереди саперов отправить разведгруппу и группу прикрытия. Но вдруг они попадут на мины? И так далее до бесконечности.
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21.12.2020 15:36 Відповісти
Дебил, не крути...!
К развед группе придаются саперы все кто необходим !
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21.12.2020 16:00 Відповісти
Да ты че ? Правда ? А впереди крейсер варяг?
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21.12.2020 17:42 Відповісти
Это ВОЙНА...там всякое бывает...Ну кто-то одел форму и погоны и пошел воевать,а кто-то в суде работал и работает....Генерал делал свою работу - а все знать не возможно....Судьи в нас токо все знают ....Распустил бы я их ВСЕХ и набрал бы новых - прямо с институтской скамьи...
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21.12.2020 12:23 Відповісти
Ты гуманист. Раньше с них живых кожу снимали.
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21.12.2020 14:44 Відповісти
"Генерал делал свою работу - " - а вот как раз он её и не выполнил !
"а все знать не возможно" --да ? А тогда почему он был "генералом" ?
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21.12.2020 16:01 Відповісти
Генералы знают все. Щас позвоню узнаю у знакомого ....... как тебя дрыща на 0 отправить.
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21.12.2020 17:46 Відповісти
Давай, звони ))
А "не знает" - знает не соответствует званию и занимамой должности !
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21.12.2020 17:47 Відповісти
горе генирал был предупрежден разведкой о том что в засаде террористы поджидают но донесение было проигнорированно и самолет был отправлен на верную смерть
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21.12.2020 12:25 Відповісти
А еще есть информация что казламордые патроны подвези и могут выстрелить. Армию надо в тыл отводить ?
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21.12.2020 14:42 Відповісти
Нужно было использовать другие способы и меры !
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21.12.2020 16:02 Відповісти
Спрятаться маме под юбку?
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21.12.2020 17:47 Відповісти
Ага, тебя жду...с 14го ...)))
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21.12.2020 17:48 Відповісти
С момента трагедии прошло уже почти шесть лет и проведено множество экспертиз, подтверждающих вину Назарова,при чем при прошлой и при нынешней власти. Военные эксперты, в том числе и Юрий Бутусов ,так же высказали свою точку зрения. На сколько я помню, она совпадает с решением суда. Так в чем дело? Кто не согласен и кому не нравится приговор, есть все возможности продолжать судиться и подавать аппеляции. В демократических государствах с действующей правовой системой именно так и происходит.
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21.12.2020 12:37 Відповісти
Дело в том, что это дело будет иметь очень глубокие негативные последствия. Оно - маркер...
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21.12.2020 12:53 Відповісти
Для кого последствия? Военные уже давно сделали выводы и продолжают выполнять свою работу. Шесть лет прошло! А для гражданских...
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21.12.2020 13:53 Відповісти
А ты откуда это знаешь ? Дураков иди искать в паРаше.
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21.12.2020 14:18 Відповісти
А ти, вочевидь, себе до РОЗУМНИХ записав, чи не зарано?
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21.12.2020 21:11 Відповісти
Проблема в тому, що ніякі вони не експерти. Більше того, пан Юрій, чомусь не бачить злочину в діях генерала Хомчака, який втік з поля боя і кинув без командування підлеглих.

З юридичної точки зору, тут проблема в невідповідності ККУ умовам війни. Діяння пов'язане із ризиком, сформульовано так, що саджати потрібно усіх командирів, що допустили бойові втрати. Від єфрейтора (ст.солдата) починаючи...
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21.12.2020 13:40 Відповісти
7 років ... У наступному році вийде на свободу. Звання не забрали ...
Цікаво, що далі буде ...
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21.12.2020 12:54 Відповісти
Він хіба під вартою?
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21.12.2020 13:41 Відповісти
СБУ перемогло ЗСУ, ось і весь зміст цього вироку. Знайшли цапа відбувайла.
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21.12.2020 13:42 Відповісти
Якщо осудили генерала, то суд у нас правильний, якби осудили рядового - то сєпари
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21.12.2020 13:43 Відповісти
В украинских судах внедрили новый флешмоб - "всучь кайло генерал-майору в руки". Забавно-забавно. Кто там следующий, главком летунов? Это уже переход на новый уровень - цельный генерал-полковник. Это посмешнее будет.
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21.12.2020 13:46 Відповісти
Весь этот срач зескотов имеет одну цель - дискредитировать армию любой ценой.Выводы люди в погонах умеют делать.
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21.12.2020 14:23 Відповісти
Не согласен насчет бездействия. Человек знал, что в том районе уже все обстреливается и контролируется террористами. Посылать при таких донесениях самолет, это отправлять его на верную гибель. Списать на то, что это мол война, и гибнут люди тупо.
Поэтому и необходимо таких тупых командиров судить и садить, чтобы следующие понимали, что отправляя на верную смерть своих людей, они тоже рискуют своей жопой!
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21.12.2020 14:50 Відповісти
Надо было отдать приказ сдаваться защитникам аэропорта . Вся эта вонь идет от тех кто не там. Военные не поддерживают всю эту камарилью.
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21.12.2020 15:00 Відповісти
Насколько я знаю от госпитальеров -- ребята сами не горели желанием выходить из терминала ДАПа
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21.12.2020 15:19 Відповісти
Что за бред сумасшедшего?
Когда сбили самолет с десантниками, выход же сразу нашли? Снабжение по земле. Для этого надо было положить 49 десантников и 9 членов экипажа?!
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21.12.2020 15:37 Відповісти
С такой ФИО и не повесился- это показатель.
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21.12.2020 17:14 Відповісти
Падаль сепарская украинцы жизни ложили что бы вас гнид давить. Мы придем и за все спросим.
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21.12.2020 17:17 Відповісти
Потрібно було головою думати мудаку, а не сракою перш ніж накази віддавати ідіотськкі. Тут один дописувач, Oleksa, здається, правильно розклад описав. Так 18с49...-й стукачок його і здав адміну. Так що, виходить, акція спланована. Акція захисту хенерала.
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21.12.2020 21:20 Відповісти
Особливо цікаво було читати "відмазку" генерала про те, що "боротися з терористами з ПЗРК на землі не входило в його обов'язки, це - робота СБУ". ВЛАСНЕ КАЖУЧИ, ця фраза - зізнання хенерала в некомпетентності і покуїзмі. " Я- не я і хата, не моя. Отриав те,що заслужив.
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21.12.2020 15:02 Відповісти
А какое ты отношение имеешь ко всему этому. Ну ладно рвал бы жопу за измену членограя. Тут понятно и логично. Так нет тебя возбудило дело генерала. Указиловка с казламордии пришла. ?
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21.12.2020 15:14 Відповісти
Мутный ты какой-то. Темы тебя интересуют только обсырающие ВСУ. Логика твоя напоминает кормильца с даунбаса , знания те же , ну а патриотизм к Украине прямо как у казламордого с воронежа.
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21.12.2020 15:18 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921221-a330-72e1-a8e0-468084b1d111
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21.12.2020 15:28 Відповісти
О вітя, що ти теж разом з https://censor.net/ua/user/427783 входиш до групи підтримки хенерала?
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24.12.2020 20:11 Відповісти
Не отриав те, що заслужив!
Приговор Назарову слишком мягок!
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21.12.2020 15:44 Відповісти
Голубенькие серы слились в экстазе ? Голубцы то что вы жидко серете - это хорошо, диарея свойственно казламордым.
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21.12.2020 17:13 Відповісти
Ти диви, як хенеральські захисники збентежились. І брешуть, і брешуть, як суки в мороз. Я б ще зрозумів, якби сей назаров покаявся, але ж воно вважає себе ПРАВИМ. Каже, що боротись з терористами в порту повинні були СБУ-шники, а його хенеральська справа винайняти літак проконтролювати погрузку і виліт, а там - на все воля божа. Ну, а коли не складеться ЩОСЬ, баби нових народять. Як були совками,так і залишились. Найдивніше те, що Порох за них вписався. Якось не складається в нього з вояками. В 14-му на Гелетея поставив, не попав, тепер Назаров. Доведе він Пороха до цугундера.
Та й хенеральська група підтримки якась мутна. Всі ці сотнікі, цифрові стукачі 18....
І, головне, сци в очі, а їм - ВСЕ ЮОЖА РОСА.
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21.12.2020 21:08 Відповісти
Якась зебільна логіка -- за збитий боїнг має сидіти диспетчер в Парижі чи Києві , бо дав дозвіл на проліт . Це війна -- вчора каци без бука, а сьогодні з буком .
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21.12.2020 22:25 Відповісти
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