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Київ (19115) напад (1095) лікарі (1269) швидка (262)

На фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт: обох жінок госпіталізовано із серйозними травмами

На бригаду екстреної медичної допомоги (ЕМД) знову було скоєно напад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook.

"Учора ввечері в Києві уже вкотре на бригаду ЕМД під час виконання виклику було скоєно напад. Постраждали дві жінки-медики – 24-річна фельдшерка і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшерку з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша зазнала закритого перелому лівої гомілки зі зміщенням, друга - закритої травми лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд, складено відповідні акти.

"Є заяви постраждалих. Є зареєстрований факт нападу. Що буде далі? Це риторичне запитання, бо ще жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків. Існуюче законодавство не дає можливості це зробити. А безкарність, як відомо, лише множить агресію, роблячи бригади ЕМД та й інших медиків беззахисними у таких випадках", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киянин, який жорстоко побив лікаря через лікарняні стіни, постане перед судом

На фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт: обох жінок госпіталізовано із серйозними травмами 01

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Топ коментарі
+9
фууу.... кацапстаном засмерділо...
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21.12.2020 12:57
+8
Непонятно,какие нужны законы?Специально про медиков,конечно,нету,но есть статьи о хулиганстве и причинении телесных повреждений.Срока там приличные,плюс отягчающее обстоятельство в виде опьянения.Вполне лет на пять потянет.
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21.12.2020 12:38
+7
наверное мусор
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21.12.2020 11:53
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наверное мусор
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21.12.2020 11:53 Відповісти
Урка.
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21.12.2020 12:00 Відповісти
- Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Я вам передачи носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.(с)
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21.12.2020 12:04 Відповісти
Страна идиотов. Презелидент идиот, вакцини нет, врачей бьют. Бандустан якись.
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21.12.2020 12:16 Відповісти
Дык, это Презелидент идиот их побил?
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21.12.2020 13:22 Відповісти
Зебилоиди не видят связи между качеством власти и уровнем преступности. Бидло хавает сватов и водку.
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21.12.2020 13:55 Відповісти
Так бросай бухать, и не смотри эту ферню. Может писать начнешь, что-то вразумительное.
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21.12.2020 13:58 Відповісти
Я про таких как ти тупилка.
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21.12.2020 14:01 Відповісти
А я лично про тебя, ольгинский.
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21.12.2020 14:02 Відповісти
Палишся кацапская рожа.
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21.12.2020 14:06 Відповісти
ПТН- ПНХ.
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21.12.2020 14:07 Відповісти
быдло страна,воруют,бют,законодательство мертвое,мудрый нарид с года в год выбирает править воров и коррупционеров,надо валить в Польшу...
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21.12.2020 12:28 Відповісти
Самое простое, задрать хвост и в кусты, вместо того, что бы попытаться, что либо изменить.
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21.12.2020 13:26 Відповісти
Зебили вже изменили. Стидно сказать, что украинец, когда презек наркоман и клоун.
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21.12.2020 13:59 Відповісти
Непонятно,какие нужны законы?Специально про медиков,конечно,нету,но есть статьи о хулиганстве и причинении телесных повреждений.Срока там приличные,плюс отягчающее обстоятельство в виде опьянения.Вполне лет на пять потянет.
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21.12.2020 12:38 Відповісти
Мне тоже непонятно.
Но если пофантазировать то может что-то из серии... типа это считается ... ну симптомами... хз...
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21.12.2020 12:45 Відповісти
А чё все так взбеленились и разухарились? Это ж невинные предНовоГодние ухищрения и потешные предРождественские шалости веселящихся жителей благословенной Украины в предвкушении праздничных забав да изобильных даров - радостно ж простому люду на душе - вот и ликует счастливый народ от щедрот его переполняющих. То ли ещё будет...
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21.12.2020 12:50 Відповісти
фууу.... кацапстаном засмерділо...
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21.12.2020 12:57 Відповісти
Слава Ісу(!) - нарешті пощастило здибатися з освіченим панотцем. Соромлюся шанобливо запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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21.12.2020 13:25 Відповісти
скільки моральних потвор у світі !!
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21.12.2020 12:56 Відповісти
 
 