Євросоюз поки не обговорює послаблення заборони на в'їзд громадян третіх країн, - посол України

Послаблення заборони на в'їзд громадян третіх країн у Європейський Cоюз у зв'язку з появою вакцини проти Covid-19 поки не обговорюється.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що цього не розглядають. Я думаю, що розпочнеться вакцинація тут десь наприкінці грудня - в січні. Тоді, очевидно, і в Бельгії, і в інших державах-членах, почнуть на цю тему говорити, перевіривши через два тижні перші досягнення вакцинації", - сказав він на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ у понеділок.

За словами Точицького, оскільки у Великій Британії з'явився новий можливий різновид COVID-19, це "не дає можливості європейським колегам підійти близько до цього питання".

Крім того, дипломат припустив, що в подальшому вакцинація від COVID-19 може стати умовою в'їзду до ЄС.

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"Я не відкидаю, що це і буде одним із головних елементів для того, щоб громадяни третіх країн перебували на території ЄС. Не відкидаю, тому що, в принципі, а що тоді має лежати в основі, крім рівня захворюваності і, звісно, свідоцтва про те, що ти провакцинований сертифікованою для держав-членів ЄС вакциною", - пояснив Точицький.