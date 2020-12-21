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Пасажиропотік через адмінмежу з окупованим Кримом у 2020 році зменшився вп’ятеро, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік через адмінмежу з окупованим Кримом у 2020 році зменшився вп’ятеро, - Держприкордонслужба

Від початку 2020 р. адмінмежу з тимчасово окупованим Росією Кримом в обох напрямках перетнули 538 000 громадян та 75 000 транспортних засобів - порівняно з 2019 роком пасажиропотік зменшився вп’ятеро.

Про це Укрінформу повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку 2020 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 538 тисяч громадян та 75 тисяч транспортних засобів. Порівняно з 2019 роком пасажиропотік зменшився вп’ятеро. За аналогічний період 2019 року адмінмежу перетнули 2 мільйони 583 тисячі громадянин та 391 тисяча автівок", - йдеться в повідомленні.

Значне зменшення пасажиропотоку пов’язане, зокрема з карантинними обмеженнями через COVID-19.

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Контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" продовжують функціонувати у штатному режимі.

Переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування близьких родичів, здобуття освіти, а також для оформлення документів.

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21.12.2020 12:23 Відповісти
закройте эти кпвв на глухо! карантин , не йух шастать и заразу с крыма в Украину вести. вот мне еще интересно погранцы вы пускаете как? исключительно по украинским паспортам и по украинским автономерам? или кто сколько забашляет? и второе - а нам нужна в период карантина стойкая упоротая ковидная вата? и третье - а вата предъявляющая на кордоне рашистские паспорта с крымской регистрацией или пропиской (не знаю как это в рашке называется) тоже являются "нашимилюдьми"???
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21.12.2020 12:45 Відповісти
и четвертое - а по рашистским паспортам вы уже начали оформлять украинские биометрические закордонные паспорта для безвриза крысчан ? или опять же всё решают бабки? *** цирк какой то!!!!!
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21.12.2020 12:48 Відповісти
Пассажиропотоки с ЕС тоже уменьшились в 5 раз.
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21.12.2020 13:26 Відповісти
Лучше бы туда вообще не ездили до изгнания оккупантов! Не хватает адреналина,- пожалуйте на Донбасс!
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21.12.2020 13:37 Відповісти
 
 