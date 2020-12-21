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У Києві через COVID-19 вмирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей старше 65 років, - Кличко

У Києві через COVID-19 вмирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей старше 65 років, - Кличко

У столиці від коронавірусу вмирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей старше 65 років.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Люди старше 65 років - це головна група ризику. Така ситуація спостерігається в усьому світі. Саме серед літніх людей - найвищий відсоток летальних випадків від ускладнень хвороби. У них, у багатьох, - хронічні хвороби серця, легень, цукровий діабет. Тому вірус викликає ускладнення. Важко переносять коронавірус і ті молоді люди, які мають такі ж проблеми зі здоров'ям, - зазначив мер столиці. - Що стосується смертності від коронавірусу, то в Києві помирають більше чоловіків. Із 1723-х летальних випадків від початку пандемії в столиці - 952 чоловіки та 771 жінка", - повідомив Кличко.

За його словами, лікарі зазначають, що серед тих, у кого виникають ускладнення, - і хворі, які пізно звертаються по медичну допомогу. Тому медики зауважують, що за перших же симптомів вірусу потрібно відразу звертатися до свого сімейного лікаря. Який опитує пацієнта і, за наявності симптомів COVID-19, направляє до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест.

"А в нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням. І самі призначають собі препарати, які можуть ускладнити хворобу. Зокрема, і антибіотики. Але лікарі наголошують, що антибіотики не допомагають у лікуванні COVID-19. Тому що це - вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну, - сказав мер. - Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар має врахувати стан пацієнта і результати специфічних аналізів крові. Антибіотик "про всяк випадок" під час COVID-19 - небезпечний! Варто пам'ятати про це", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Києві перевищила 100 тис. За добу померли 10 осіб, виявлено 673 нові випадки, - Кличко

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Топ коментарі
+2
А в январе 19-го умерло почти на 15% больше, чем в январе 18-го. И в марте 19-го умерло больше, чем в марте 18-го без всяких корон.
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21.12.2020 13:17
+1
а без коронавируса статистика по смертности раньше другая была??
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21.12.2020 12:54
+1
В вересні 2020 року непорівнянно с вереснем 2019 смертність офіційно зросла на 15 %. Інші дані ще не оприлюднені.
А чого питав?
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21.12.2020 13:02
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а без коронавируса статистика по смертности раньше другая была??
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21.12.2020 12:54 Відповісти
В вересні 2020 року непорівнянно с вереснем 2019 смертність офіційно зросла на 15 %. Інші дані ще не оприлюднені.
А чого питав?
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21.12.2020 13:02 Відповісти
плизз, ссылку на официальный источник в студию
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21.12.2020 13:13 Відповісти
А в январе 19-го умерло почти на 15% больше, чем в январе 18-го. И в марте 19-го умерло больше, чем в марте 18-го без всяких корон.
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21.12.2020 13:17 Відповісти
Пруф?
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21.12.2020 15:37 Відповісти
Ищи сам, данные в открытом доступе.
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21.12.2020 16:00 Відповісти
Ну, понятно)
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21.12.2020 18:30 Відповісти
Понятно то, шо ты не искал.
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21.12.2020 19:26 Відповісти
Так бремя доказательства лежит на авторе утверждения)
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21.12.2020 20:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/20/7274276/
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21.12.2020 14:40 Відповісти
 
 