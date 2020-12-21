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Радуцький: Для успіху в боротьбі з COVID-19 в Україні потрібно прищепити половину населення

Радуцький: Для успіху в боротьбі з COVID-19 в Україні потрібно прищепити половину населення

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що згідно з рекомендацією ВООЗ, для позитивного результату в боротьбі з епідемією COVID-19 потрібно вакцинувати в наступному році 50% населення України, що становить приблизно 20 млн громадян.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ.

"У світі є підтверджена вакцина BioNTech і Pfizer, чекаємо, що зараз повинна вийти вакцина Johnson & Johnson і китайська вакцина. Наші посли в п'ятницю отримали доручення президента включитися в цю боротьбу за чергу за вакциною", - зазначив Радуцький.

"За рекомендацією ВООЗ, позитивного результату ми повинні досягти, якщо буде провакциновано близько 50% населення в наступному році - це приблизно 20 млн", - додав він.

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Тобто, за словами голови комітету, Україні знадобиться, крім вакцин для 4 млн українців, які будуть надані в рамках COVAX, вакцини ще для 16 млн громадян.

"Наскільки я знаю з тих переговорів, які веде уряд сьогодні, то зараз власники вакцин ведуть переговори з тими країнами, які мають великі потужності для виробництва вакцин - це Мексика, Бразилія, Індія. Як тільки вакцин буде з'являтися більше - тим більше шансів у України закуповувати цю вакцину поза квотами", - додав Радуцький.

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Топ коментарі
+5
Я бы вакцинировал 73%.
Причем принудительно и за деньги.
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21.12.2020 13:08
+2
Можно загнать вакцины и наварить на них как на масках, правда Радуцкий?
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21.12.2020 13:00
+2
Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

За денюшки, естественно?
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21.12.2020 13:02
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Можно загнать вакцины и наварить на них как на масках, правда Радуцкий?
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21.12.2020 13:00 Відповісти
Для успіху боротьби з коронавірусом потрібно арештувати та посадити Радуцького та всіх його говноміністрів МОЗ, включно зі Степановим, які саботували реальну роботу і довели до катастрофи!
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21.12.2020 13:05 Відповісти
Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

За денюшки, естественно?
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21.12.2020 13:02 Відповісти
А может видосик пускай главзебил запилит. Вирус может посмотрит на это, и стороной обойдет Украину, поймет, как тут все и так страдают.
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21.12.2020 13:05 Відповісти
Я бы вакцинировал 73%.
Причем принудительно и за деньги.
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21.12.2020 13:08 Відповісти
и желательно Спутником Вэ
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21.12.2020 13:15 Відповісти
надеть сверху трусики и пенкой ещё задуть
Радуцький: Для успіху в боротьбі з COVID-19 в Україні потрібно прищепити половину населення - Цензор.НЕТ 9660
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21.12.2020 13:43 Відповісти
Лучше бесплатно и кацапской прививкой прямо в мозг.
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21.12.2020 14:07 Відповісти
та депутатов привить и хватит....
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21.12.2020 13:18 Відповісти
Считаю, что первыми надо прививать простой нарiд из электората Зеленского и ОПЗЖ
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21.12.2020 13:54 Відповісти
 
 