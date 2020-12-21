Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє термінову реєстрацію в Україні вакцин проти COVID-19.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Закон наш комітет розробив і президент вже підписав цей закон, який дозволяє термінову реєстрацію таких вакцин, які пройшли сертифікацію в країнах із жорсткою регуляторною політикою", - заявив він, додавши, що до таких країн обов’язково долучається Індія, не як винахідник вакцин, а як виробник вакцини, де буде вироблятися, зокрема, вакцина проти коронавірусної хвороби компаніями Pfizer і BioNTech.
"На звичайних потужностях стільки вакцини, скільки потребує світ виробити неможливо. За формулою ВООЗ - потрібно 3,5 млрд доз всьому світу", - додав Радуцький.
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Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
это ж иммитация бурной деятельности)
И всего 1 Сковорода за дозу исходя из цен евросоюза 15,4 евро.
Це перемога, тагварищи