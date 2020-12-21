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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, -

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє термінову реєстрацію в Україні вакцин проти COVID-19.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Закон наш комітет розробив і президент вже підписав цей закон, який дозволяє термінову реєстрацію таких вакцин, які пройшли сертифікацію в країнах із жорсткою регуляторною політикою", - заявив він, додавши, що до таких країн обов’язково долучається Індія, не як винахідник вакцин, а як виробник вакцини, де буде вироблятися, зокрема, вакцина проти коронавірусної хвороби компаніями Pfizer і BioNTech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини, - посол Точицький

"На звичайних потужностях стільки вакцини, скільки потребує світ виробити неможливо. За формулою ВООЗ - потрібно 3,5 млрд доз всьому світу", - додав Радуцький.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Крадуцкий.., и больше ничего можно не говорить.
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21.12.2020 13:04
+4
Ковид стой! Раз-два...
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21.12.2020 13:07
+2
Президент Владимир Зеленский подписал закон...
Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
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21.12.2020 13:14
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Крадуцкий.., и больше ничего можно не говорить.
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21.12.2020 13:04 Відповісти
Ковид стой! Раз-два...
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21.12.2020 13:07 Відповісти
Ні. Прискорення -- це: ...На старт! увага! руш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2020 13:52 Відповісти
Харе Кришна! А то полтора миллиарда в Индии явно дохрена
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21.12.2020 13:28 Відповісти
Результат прививки индийской вакциной:
Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5451
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21.12.2020 13:14 Відповісти
Президент Владимир Зеленский подписал закон...
Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
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21.12.2020 13:14 Відповісти
А шо, закон принесет вакцину?
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21.12.2020 13:20 Відповісти
как принятия закона ускорит получение вакцины Украиной?)
это ж иммитация бурной деятельности)
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21.12.2020 16:21 Відповісти
Ну вот, а вы говорите, что за Зеленского не стоило голосовать.
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21.12.2020 13:25 Відповісти
Не, ну если пока живы, то этим можно оправдать своё дебильное голосование за зелёного идиота. Пока.)
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21.12.2020 13:33 Відповісти
он не за него а против парашенка, я его знаю
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21.12.2020 13:48 Відповісти
Даже не так. Я за Тимошенко. .
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21.12.2020 13:53 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/novyy-zheleznyy-zanaves-pochemu-ukraina-mozhet-voobshche-ne-poluchit-vakcin-ot-covid-19-v-blizhayshiy-god-21122020-409960 Почему Украина может вообще не получить вакцин от COVID-19 в ближайший год
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21.12.2020 13:42 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/2020/12/20/ ДА ТЫ **ЯДЬ ЧО?? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!! Открываем вот этот текст, читаем: ( Read more... )
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21.12.2020 13:46 Відповісти
Блин, да стеб же это.
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21.12.2020 13:54 Відповісти
ускоренный? ну-ну...
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21.12.2020 14:16 Відповісти
М А Л А Д Ц Ы!
И всего 1 Сковорода за дозу исходя из цен евросоюза 15,4 евро.
Це перемога, тагварищи
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21.12.2020 14:23 Відповісти
Доступ к вакцине ускорься! Раз-два...
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21.12.2020 14:38 Відповісти
 
 