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аграрії (1427) ПДВ (616)

Агровиробники позитивно зустріли закон про зниження ПДВ: Він підтримає галузь під час кризи

Агровиробники позитивно зустріли закон про зниження ПДВ: Він підтримає галузь під час кризи

Агровиробники вітають ухвалення Верховною Радою закону №3656 про зниження ПДВ для продукції АПК з 20% до 14%.

Зниження ставки стане відчутною підтримкою для виробників, які постраждали від коронакризи і посухи.

"Моя область найбільше постраждала від посухи. Чи не кожен третій залишився без врожаю. А у всіх кредити, податки, люди, яким треба зарплату платити. Ми не просимо пільг. Але хоча б лояльних ставок і рівних умов для всіх - щоб все були в рівних умовах і всі однаково платили податки. Зниження ПДВ буде це заохочувати", - сказав Олександр Пересунько з Одеської області.

На думку агровиробника, знижуючи податкове навантаження на чесний бізнес, держава стимулює детінізацію виробництва: тіньовий сектор "вбиває" галузь не менше за природні катаклізми. "Виробник, який платить податки, ніколи не зможе виграти конкуренцію у того, хто не платить. Там більше грошей в обороті. Чим вище податкові зобов'язання, тим більше спокуси ховатися від сплати, використовувати всякі схеми, "скручування" й інші махінації. Особливо в такий кризовий рік, коли багато хто опинився на межі виживання", - зазначив Олександр Пересунько.

Від зниження ПДВ виграють всі. За рахунок зниженої ставки переробники зможуть збільшити обсяги закупівлі сировини. "Вони менше витратять, але й менше отримають відшкодування. Не можна сказати, що хтось один отримає вигоду. Чим більше переробки та експорту - тим більше грошей в країні. Бюджет і АПК від цього тільки виграють", - впевнена Наталія Рекичинська з Вінницької області.

Вона додала, що зниження ставки ПДВ і відновлення Міністерства аграрної політики стали для аграріїв сигналом: влада готова їх чути. "Ми з самого початку просили знизити ставку і захистити Мінагро від ліквідації. Галуззю, яка дає країні 40% валютної виручки, повинно займатися окреме міністерство, а не якийсь відділ або департамент", - сказала агровиробник.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3656. Документ підтримали 255 народних депутатів. Раніше проєкт отримав позитивну оцінку Державної податкової служби та Мінфіну. Його також підтримали найбільші аграрні асоціації і більшість парламентських фракцій. Закон знижує ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепк ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

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Во первых, не вижу связи между необходимостью "...защитить Минагро от ликвидации" (не дать уволить толпу чиновников) и собственно "Отраслью, которая дает стране 40% валютной выручки..."
Во вторых: НДС платит не производитель, а конечный потребитель! Предприятие выступает только налоговым агентом. Например на зерновые то снизили..., а вот на продукцию (тот же хлеб, крупы) так и осталась 20%. Условно говоря, раньше 50% налога платили аграрии, остальные 50% пекари, а теперь 45% аграрии, а 55% пекари - в бюджет, попадет та же сумма и потребитель потратит те же деньги. Сами аграрии конечно немного выиграют, поскольку у них НДСом будет меньше вымываться оборотных средств!!!
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21.12.2020 13:35 Відповісти
А остальные производители и население пусть отстегивают! А фули?
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21.12.2020 14:44 Відповісти
14% звісно ж краще ніж 20%. але ще краще адекватні 10 ( а то може і пять)% і для всіх. Бюджет не зменшиться, якщо експортерам пдв не повертати. Бо 5% дозволять і так конкурентно продавати за кордон без повернення (ціна на закупку ж знизиться).
Імпорт же теж невигідно буде завозити всіру чи вчорну (бо 5% для розпилу значно менша сума).
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21.12.2020 21:32 Відповісти
 
 